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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

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بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون
من قبل:
07-08-2020

بدأ فالتيري بوتاس عطلة نهاية أسبوع جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد بأفضل طريقة منتشيًا بتجديد عقده ليتفوّق على زميله لويس هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى.

بالرغم من إقامة عطلة نهاية هذا الأسبوع على ذات حلبة سيلفرستون التي استضافت الجولة الماضية، إلّا أنّ الحركة لم تغب عن المسار.

ويعود ذلك بالأساس إلى جلب بيريللي لحزمة تركيبات ألين بدرجة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي وهو ما دفع جميع السائقين بلا استثناء إلى التركيز أكثر على التركيبة الألين التي لم يتمّ استخدامها الأسبوع الماضي.

واتّجهت جميع الأنظار صوب فريق ريسينغ بوينت لسبَبين أوّلهما صدور قرار الحكّام بمعاقبته بشأن تصميم قنوات تهوية مكابحه الذي اعتُبر ليس من تصميمه وأنّه من تصميم مرسيدس.

أمّا الثاني فهو عودة نيكو هلكنبرغ للقيادة للأسبوع الثاني على التوالي بديلًا عن سيرجيو بيريز الذي كان تحليله إيجابيًا مجدّدًا.

وكادت أن تقع حادثة بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير، حيث أفسح سائق ريد بُل المجال لسيباستيان فيتيل الذي كان بصدد إكمال لفّة سريعة وهمّ بالعودة إلى خطّ التسابق وفجأة برز لوكلير وعبر قريبًا جدًا منه.

وقال فيرشتابن لمهندسه: "كان عليك إخباري بأنّ هناك سيارة أخرى قادمة، لم أرَ سيارة فيراري الثانية".

وبعد طلعات اللفّات القصيرة، عمد عددٌ من السائقين إلى محاكاة المسافاة الطويلة بذات الإطارات الليّنة المستهلكة لمعرفة حدودها على حلبة سيلفرستون القاسية على الإطارات.

أمّا على صعيد الصدارة فلم يكن المشهد مختلفًا عن الأسبوع الماضي، حيث حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع بتوقيت وقدره 1:26.166 دقيقة، وتفوّق بفارق 0.138 ثانية على زميله هاميلتون.

وتمتّعت مرسيدس بفارقٍ مريح كالعادة عن بقيّة منافساتها، إذ أنّ فيرشتابن حلّ ثالثًا لكن على بُعد أكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية.

لكنّ الهولندي لم يتواجد في مركزٍ ثالث وحيد هذه المرّة، إذ بعد أن تعوّد على السيارة نهاية الأسبوع الماضي – بالرغم من فشله في خوض السباق بسبب مشكلة تقنيّة – فقد بدأ هلكنبرغ عطلة نهاية الأسبوع الجاري بنسقٍ قويٍ جدًا وتمكّن من وضع سيارة ريسينغ بوينت في المركز الرابع على بُعد أقلّ من 0.05 ثانية عن فيرشتابن.

وذهب المركز الخامس إلى لوكلير سائق فيراري الذي كان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ سادسًا على متن سيارة ريد بُل الثانية بفارق 0.4 ثانية عن زميله.

في المقابل تواصلت عصبيّة سيارة فيتيل وتواصلت معها أخطاؤه وهو ما تركه سابعًا على بُعد 1.332 ثانية عن الصدارة وبالكاد أمام لانس سترول.

وحلّ دانييل كفيات تاسعًا على متن سيارة ألفا تاوري، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس 21 1:26.166     246.124
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 23 1:26.304 0.138 0.138 245.731
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 24 1:26.893 0.727 0.589 244.065
4 27 Germany نيكو هلكنبرغ 25 1:26.942 0.776 0.049 243.928
5 16 Monaco شارل لوكلير 20 1:27.062 0.896 0.120 243.591
6 23 Thailand ألكسندر ألبون 22 1:27.280 1.114 0.218 242.983
7 5 Germany سيباستيان فيتيل 21 1:27.498 1.332 0.218 242.378
8 18 Canada لانس سترول 26 1:27.539 1.373 0.041 242.264
9 26 Russian Federation دانييل كفيات 27 1:27.653 1.487 0.114 241.949
10 31 France إستيبان أوكون 23 1:27.701 1.535 0.048 241.817
11 10 France بيير غاسلي 23 1:27.707 1.541 0.006 241.800
12 4 United Kingdom لاندو نوريس 26 1:27.846 1.680 0.139 241.417
13 8 France رومان غروجان 26 1:27.908 1.742 0.062 241.247
14 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 28 1:28.138 1.972 0.230 240.618
15 63 United Kingdom جورج راسل 24 1:28.170 2.004 0.032 240.530
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي 24 1:28.226 2.060 0.056 240.378
17 3 Australia دانيال ريكاردو 23 1:28.511 2.345 0.285 239.604
18 7 Finland كيمي رايكونن 24 1:28.655 2.489 0.144 239.214
19 88 Poland روبرت كوبتسا 22 1:28.960 2.794 0.305 238.394
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن 17 1:29.319 3.153 0.359 237.436
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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