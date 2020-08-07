بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون

بالرغم من إقامة عطلة نهاية هذا الأسبوع على ذات حلبة سيلفرستون التي استضافت الجولة الماضية، إلّا أنّ الحركة لم تغب عن المسار.

ويعود ذلك بالأساس إلى جلب بيريللي لحزمة تركيبات ألين بدرجة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي وهو ما دفع جميع السائقين بلا استثناء إلى التركيز أكثر على التركيبة الألين التي لم يتمّ استخدامها الأسبوع الماضي.

واتّجهت جميع الأنظار صوب فريق ريسينغ بوينت لسبَبين أوّلهما صدور قرار الحكّام بمعاقبته بشأن تصميم قنوات تهوية مكابحه الذي اعتُبر ليس من تصميمه وأنّه من تصميم مرسيدس.

أمّا الثاني فهو عودة نيكو هلكنبرغ للقيادة للأسبوع الثاني على التوالي بديلًا عن سيرجيو بيريز الذي كان تحليله إيجابيًا مجدّدًا.

وكادت أن تقع حادثة بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير، حيث أفسح سائق ريد بُل المجال لسيباستيان فيتيل الذي كان بصدد إكمال لفّة سريعة وهمّ بالعودة إلى خطّ التسابق وفجأة برز لوكلير وعبر قريبًا جدًا منه.

وقال فيرشتابن لمهندسه: "كان عليك إخباري بأنّ هناك سيارة أخرى قادمة، لم أرَ سيارة فيراري الثانية".

وبعد طلعات اللفّات القصيرة، عمد عددٌ من السائقين إلى محاكاة المسافاة الطويلة بذات الإطارات الليّنة المستهلكة لمعرفة حدودها على حلبة سيلفرستون القاسية على الإطارات.

أمّا على صعيد الصدارة فلم يكن المشهد مختلفًا عن الأسبوع الماضي، حيث حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع بتوقيت وقدره 1:26.166 دقيقة، وتفوّق بفارق 0.138 ثانية على زميله هاميلتون.

وتمتّعت مرسيدس بفارقٍ مريح كالعادة عن بقيّة منافساتها، إذ أنّ فيرشتابن حلّ ثالثًا لكن على بُعد أكثر من سبعة أعشارٍ من الثانية.

لكنّ الهولندي لم يتواجد في مركزٍ ثالث وحيد هذه المرّة، إذ بعد أن تعوّد على السيارة نهاية الأسبوع الماضي – بالرغم من فشله في خوض السباق بسبب مشكلة تقنيّة – فقد بدأ هلكنبرغ عطلة نهاية الأسبوع الجاري بنسقٍ قويٍ جدًا وتمكّن من وضع سيارة ريسينغ بوينت في المركز الرابع على بُعد أقلّ من 0.05 ثانية عن فيرشتابن.

وذهب المركز الخامس إلى لوكلير سائق فيراري الذي كان آخر السائقين ضمن مجال ثانية مع الصدارة.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ سادسًا على متن سيارة ريد بُل الثانية بفارق 0.4 ثانية عن زميله.

في المقابل تواصلت عصبيّة سيارة فيتيل وتواصلت معها أخطاؤه وهو ما تركه سابعًا على بُعد 1.332 ثانية عن الصدارة وبالكاد أمام لانس سترول.

وحلّ دانييل كفيات تاسعًا على متن سيارة ألفا تاوري، بينما أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: