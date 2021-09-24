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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في روسيا

سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم على زميله لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بعُشرين من الثانية.

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في روسيا

بالنظر إلى معرفته بانطلاقه من آخر شبكة الانطلاق في جميع الأحوال بعد تغيير وحدة طاقته، اتّبع شارل لوكلير سائق فيراري برنامجًا مختلفًا عن الآخرين منذ بداية الحصّة عبر استخدام إطارات "سوفت" على عكس الجميع، وذلك كي يُركّز على العمل على الإطارات للحصول على أفضل وتيرة سباق ممكنة.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ فيرشتابن بقي حبيس المرآب ولم يدخل الحلبة طوال رُبع الساعة الأولى وذلك في ظلّ توجّهه لتطبيق عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لقاء حادثه مع لويس هاميلتون في مونزا.

واعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لوهلة مع بقاء 26 دقيقة على النهاية من أجل إبعاد بعض الأشلاء على الحلبة وسرعان ما استؤنفت الحركة الطبيعيّة.

واختبر السائقون إطارات "سوفت"، حيث بسطت مرسيدس سيطرتها مثل المتوقّع، حيث نجح الفنلندي بوتاس في تسجيل 1:34.427 دقيقة.

وتقدّم بوتاس على زميله هاميلتون بفارق 0.211 ثانية، في حين عاد فيرشتابن في طلعة ثانية على متن إطارات "سوفت" وتمكّن حينها من الاقتراب من الثنائيّ ليتواجد على بُعد 0.227 ثانية عن المتصدّر.

وكان زمن لوكلير كافيًا لتواجده في المركز الرابع على بُعد 0.690 ثانية عن الصدارة وكان آخر السائقين ضمن حيّز الثانية.

وذهب المركز الخامس إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 1.3 ثانية من الصدارة وتقدّم ثلاثيًا متقاربًا للغاية.

إذ تقدّم الألماني بـ 0.013 ثانية على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري و0.030 ثانية كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر.

وحلّ لاندو نوريس ثامنًا على متن سيارة مكلارين، بينما تواجد سيرجيو بيريز في المركز التاسع لصالح ريد بُل، في حين كان المركز العاشر من نصيب فرناندو ألونسو.

وشهدت هذه الحصّة عودة الفنلندي كيمي رايكونن بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث اكتفى بالمركز الـ 15.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 25 1:34.427     222.953
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:34.638 0.211 0.211 222.456
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 13 1:34.654 0.227 0.016 222.418
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 22 1:35.117 0.690 0.463 221.335
5 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 23 1:35.781 1.354 0.664 219.801
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 1:35.794 1.367 0.013 219.771
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 25 1:35.811 1.384 0.017 219.732
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 24 1:35.959 1.532 0.148 219.393
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 22 1:36.188 1.761 0.229 218.871
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:36.225 1.798 0.037 218.787
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:36.236 1.809 0.011 218.762
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 21 1:36.522 2.095 0.286 218.114
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:36.795 2.368 0.273 217.498
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:36.877 2.450 0.082 217.314
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:36.952 2.525 0.075 217.146
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 26 1:37.794 3.367 0.842 215.277
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 23 1:38.013 3.586 0.219 214.795
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 21 1:38.155 3.728 0.142 214.485
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 22 1:38.586 4.159 0.431 213.547
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:38.977 4.550 0.391 212.703

 

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