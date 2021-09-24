بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في روسيا

بالنظر إلى معرفته بانطلاقه من آخر شبكة الانطلاق في جميع الأحوال بعد تغيير وحدة طاقته، اتّبع شارل لوكلير سائق فيراري برنامجًا مختلفًا عن الآخرين منذ بداية الحصّة عبر استخدام إطارات "سوفت" على عكس الجميع، وذلك كي يُركّز على العمل على الإطارات للحصول على أفضل وتيرة سباق ممكنة.

وبشكلٍ لافتٍ فإنّ فيرشتابن بقي حبيس المرآب ولم يدخل الحلبة طوال رُبع الساعة الأولى وذلك في ظلّ توجّهه لتطبيق عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله لقاء حادثه مع لويس هاميلتون في مونزا.

واعتُمد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لوهلة مع بقاء 26 دقيقة على النهاية من أجل إبعاد بعض الأشلاء على الحلبة وسرعان ما استؤنفت الحركة الطبيعيّة.

واختبر السائقون إطارات "سوفت"، حيث بسطت مرسيدس سيطرتها مثل المتوقّع، حيث نجح الفنلندي بوتاس في تسجيل 1:34.427 دقيقة.

وتقدّم بوتاس على زميله هاميلتون بفارق 0.211 ثانية، في حين عاد فيرشتابن في طلعة ثانية على متن إطارات "سوفت" وتمكّن حينها من الاقتراب من الثنائيّ ليتواجد على بُعد 0.227 ثانية عن المتصدّر.

وكان زمن لوكلير كافيًا لتواجده في المركز الرابع على بُعد 0.690 ثانية عن الصدارة وكان آخر السائقين ضمن حيّز الثانية.

وذهب المركز الخامس إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 1.3 ثانية من الصدارة وتقدّم ثلاثيًا متقاربًا للغاية.

إذ تقدّم الألماني بـ 0.013 ثانية على بيير غاسلي سائق ألفا تاوري و0.030 ثانية كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الآخر.

وحلّ لاندو نوريس ثامنًا على متن سيارة مكلارين، بينما تواجد سيرجيو بيريز في المركز التاسع لصالح ريد بُل، في حين كان المركز العاشر من نصيب فرناندو ألونسو.

وشهدت هذه الحصّة عودة الفنلندي كيمي رايكونن بعد غيابه عن الجولتين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث اكتفى بالمركز الـ 15.

نتيجة الحصّة: