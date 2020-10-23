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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو

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بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو
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حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى، وذلك بعد أن تفوّق بأريحيّة على زميله لويس هاميلتون.

كانت الانزلاقات حاضرة بقوّة خلال بداية الحصّة، وذلك في ظلّ عدم تعوّد السائقين على الحلبة من جهة والضعف النسبي لمستويات التماسك.

ودفع ذلك كارلوس ساينز الإبن الذي شُطبت عدّة أزمنة لفّاته للقول مازحًا: "الوضع أشبه بفيلم طوكيو دريفت".

وكانت خروقات المسار متواترة للغاية، حيث عمدت إدارة السباق إلى شطب الكثير من الأزمنة لمختلف السائقين.

وكان من اللافت أنّ جميع السائقين استخدموا إطارات "هارد" في النصف الأوّل من الحصّة، وذلك في ما بدت محاولة منهم للتخلّص من الإطارات الأقسى والحفاظ على الإطارات الألين لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الأداء متقاربًا نسبيًا في المراحل الافتتاحيّة على إطارات "هارد" وكان مختلطًا في الحقيقة، في ظلّ تواجد شارل لوكلير سائق فيراري بين ثنائيّ مرسيدس.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات جديدة، وانقسموا بين مستخدمٍ لإطارات "ميديوم" مثل ثنائيّ مرسيدس، وآخرين على إطارات "هارد"، ومجدّدًا لم يستخدم أيّ سائقٍ إطارات "سوفت".

وتصاعدت بعض الأدخنة من سيارة ريد بُل الخاصة بفيرشتابن، وتذمّر لانس سترول لاحقًا من أنّ المسار زلق، حيث قال: "أعتقد بأنّ هناك بعض الزيوت المتناثرة من سيارة ما على المسار".

وتقدّم فالتيري بوتاس إلى الصدارة في النهاية على متن إطارات "ميديوم" بعد أن نجح في تحقيق توقيت وقدره 1:18.410 دقيقة.

وتقدّم الفنلندي بأريحيّة على زميله لويس هاميلتون، حيث بلغ الفارق بينهما 0.339 ثانية.

وفي حين أنّ ماكس فيرشتابن تواجد في المركز الثالث بفارقٍ قارب الثمانية أعشارٍ من الثانية عن بوتاس، إلّا أنّه استخدم إطارات "هارد" الأقسى لتحقيق زمنه، ما يعني أنّه أقرب نظريًا.

بدوره قدّم لوكلير أداء قويًا على متن سيارة فيراري وتواجد على بُعد عُشرٍ من الثانية عن فيرشتابن واستخدم بدوره إطارات "هارد".

أمّا أليكسندر ألبون فقد وضع سيارة ريد بُل الثانية في المركز الخامس أمام ساينز سائق مكلارين.

وذهب المركز السابع إلى سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، بالرغم من أنّ فجوة كبيرة فصلت بينه وبين ساينز قاربت النصف ثانية.

وحلّ دانيال ريكاردو ثامنًا لصالح رينو، وتقدّم على بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

وعانى السائقون بشكلٍ لافتٍ من ظاهرة تحبّب الإطارات، خاصة الإطار الأماميّ الأيسر، وكان ذلك واضحًا للغاية من خلال الكاميرات على السيارات، حيث قال مهندس بوتاس: "راقب إطارك الأماميّ الأيسر، الجميع يتذمّر من التحبّب".

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 35 1:18.410     215.054
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 35 1:18.749 0.339 0.339 214.128
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 32 1:19.191 0.781 0.442 212.933
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 33 1:19.309 0.899 0.118 212.616
5 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 34 1:19.365 0.955 0.056 212.466
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 42 1:19.441 1.031 0.076 212.263
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 31 1:19.907 1.497 0.466 211.025
8 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 34 1:19.954 1.544 0.047 210.901
9 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 27 1:20.058 1.648 0.104 210.627
10 10 France بيير غاسلي ألفا روميو هوندا 29 1:20.124 1.714 0.066 210.453
11 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 37 1:20.200 1.790 0.076 210.254
12 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 29 1:20.207 1.797 0.007 210.236
13 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا روميو هوندا 32 1:20.278 1.868 0.071 210.050
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 28 1:20.846 2.436 0.568 208.574
15 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 32 1:20.954 2.544 0.108 208.296
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 35 1:21.009 2.599 0.055 208.154
17 8 France رومان غروجان هاس فيراري 31 1:21.169 2.759 0.160 207.744
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 31 1:21.374 2.964 0.205 207.220
19 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 31 1:21.673 3.263 0.299 206.462
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 34 1:22.054 3.644 0.381 205.503
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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