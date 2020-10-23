بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في بورتيماو

كانت الانزلاقات حاضرة بقوّة خلال بداية الحصّة، وذلك في ظلّ عدم تعوّد السائقين على الحلبة من جهة والضعف النسبي لمستويات التماسك.

ودفع ذلك كارلوس ساينز الإبن الذي شُطبت عدّة أزمنة لفّاته للقول مازحًا: "الوضع أشبه بفيلم طوكيو دريفت".

وكانت خروقات المسار متواترة للغاية، حيث عمدت إدارة السباق إلى شطب الكثير من الأزمنة لمختلف السائقين.

وكان من اللافت أنّ جميع السائقين استخدموا إطارات "هارد" في النصف الأوّل من الحصّة، وذلك في ما بدت محاولة منهم للتخلّص من الإطارات الأقسى والحفاظ على الإطارات الألين لبقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الأداء متقاربًا نسبيًا في المراحل الافتتاحيّة على إطارات "هارد" وكان مختلطًا في الحقيقة، في ظلّ تواجد شارل لوكلير سائق فيراري بين ثنائيّ مرسيدس.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات جديدة، وانقسموا بين مستخدمٍ لإطارات "ميديوم" مثل ثنائيّ مرسيدس، وآخرين على إطارات "هارد"، ومجدّدًا لم يستخدم أيّ سائقٍ إطارات "سوفت".

وتصاعدت بعض الأدخنة من سيارة ريد بُل الخاصة بفيرشتابن، وتذمّر لانس سترول لاحقًا من أنّ المسار زلق، حيث قال: "أعتقد بأنّ هناك بعض الزيوت المتناثرة من سيارة ما على المسار".

وتقدّم فالتيري بوتاس إلى الصدارة في النهاية على متن إطارات "ميديوم" بعد أن نجح في تحقيق توقيت وقدره 1:18.410 دقيقة.

وتقدّم الفنلندي بأريحيّة على زميله لويس هاميلتون، حيث بلغ الفارق بينهما 0.339 ثانية.

وفي حين أنّ ماكس فيرشتابن تواجد في المركز الثالث بفارقٍ قارب الثمانية أعشارٍ من الثانية عن بوتاس، إلّا أنّه استخدم إطارات "هارد" الأقسى لتحقيق زمنه، ما يعني أنّه أقرب نظريًا.

بدوره قدّم لوكلير أداء قويًا على متن سيارة فيراري وتواجد على بُعد عُشرٍ من الثانية عن فيرشتابن واستخدم بدوره إطارات "هارد".

أمّا أليكسندر ألبون فقد وضع سيارة ريد بُل الثانية في المركز الخامس أمام ساينز سائق مكلارين.

وذهب المركز السابع إلى سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت، بالرغم من أنّ فجوة كبيرة فصلت بينه وبين ساينز قاربت النصف ثانية.

وحلّ دانيال ريكاردو ثامنًا لصالح رينو، وتقدّم على بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

وعانى السائقون بشكلٍ لافتٍ من ظاهرة تحبّب الإطارات، خاصة الإطار الأماميّ الأيسر، وكان ذلك واضحًا للغاية من خلال الكاميرات على السيارات، حيث قال مهندس بوتاس: "راقب إطارك الأماميّ الأيسر، الجميع يتذمّر من التحبّب".

نتيجة الحصّة: