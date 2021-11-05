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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

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ضمن الفنلندي فالتيري بوتاس صدارة التجارب الحرّة الأولى من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد التي طغت عليها الأخطاء بسبب اتّساخ المسار.

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

كانت الحلبة متّسخة للغاية مع بداية الحصّة، حيث كانت سحابة من الغبار تصدر عن كلّ سيارة مع تسارعها على المسار.

وتسبّب اتّساخ الحلبة في انزلاق شارل لوكلير عند المنعطف ما قبل الأخير ليصطدم القسم الخلفي من سيارته بجدار الإطارات ما تسبّب في كسر جناحه الخلفي.

ولم تمضِ سوى لحظات قليلة قبل أن يحدث الأمر ذاته بالضبط مع البطل المحلي سيرجيو بيريز عند ذات المنعطف.

وتذمّر فيرشتابن عبر اللاسلكي قائلًا: "كبح المحرّك مروّع".

وبدا أنّ مرسيدس تريد التخلّص من إطارات "سوفت" للإبقاء على إطارات "ميديوم" و"هارد" للسباق، حيث استخدمت التركيبة الألين في كلتا الطلعتين.

واختصر هاميلتون المسار في المنعطف الأوّل بعد أن أخطأ الكبح، حيث قال عبر اللاسلكي بأنّه "لم يتمكّن من إبطاء السيارة"، لكنّه عاد إلى المسار من دون العبور إلى يسار العمود الصغير، وهو ما تركه تحت تحقيق إدارة السباق.

وتطلّبت تصليحات فيراري وريد بُل حوالي نصف ساعة قبل أن يتمكّن سائقاهما من العودة أخيرًا إلى الحلبة.

ونجح بوتاس في ضمان الصدارة بـ 1:18.341 دقيقة بعد أن تغلّب على زميله هاميلتون بـ 0.076 ثانية، بالرغم من أنّ الأخير أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأوسط خلال لفّته.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا بالرغم من أنّه لم يُركّز كثيرًا على إطارات "سوفت" وكان على بُعد 0.123 ثانية عن بوتاس.

وتدارك بيريز ما خسره في البداية ليحلّ رابعًا على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة لصالح ريد بُل.

في المقابل كان بيير غاسلي وحيدًا في المركز الخامس على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

إذ حلّ كارلوس ساينز الإبن سادسًا متقدّمًا على مواطنه فرناندو ألونسو، بينما أكمل لوكلير الحصّة ثامنًا بعد أن كان قريبًا من التعرّض لحادثٍ آخر في ذات الموقع.

وكان المركز التاسع من نصيب إستيبان أوكون سائق ألبين الآخر، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 28 1:18.341     197.781
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 24 1:18.417 0.076 0.076 197.589
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 28 1:18.464 0.123 0.047 197.471
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:18.610 0.269 0.146 197.104
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 23 1:18.985 0.644 0.375 196.168
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:19.463 1.122 0.478 194.988
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 26 1:19.656 1.315 0.193 194.516
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:19.667 1.326 0.011 194.489
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:19.759 1.418 0.092 194.265
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 27 1:19.858 1.517 0.099 194.024
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 30 1:20.011 1.670 0.153 193.653
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 26 1:20.026 1.685 0.015 193.617
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 27 1:20.030 1.689 0.004 193.607
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:20.273 1.932 0.243 193.021
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:20.301 1.960 0.028 192.954
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 27 1:20.344 2.003 0.043 192.850
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 23 1:20.517 2.176 0.173 192.436
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 23 1:21.580 3.239 1.063 189.928
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 27 1:22.144 3.803 0.564 188.624
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 24 1:22.819 4.478 0.675 187.087
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