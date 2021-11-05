بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المكسيك

كانت الحلبة متّسخة للغاية مع بداية الحصّة، حيث كانت سحابة من الغبار تصدر عن كلّ سيارة مع تسارعها على المسار.

وتسبّب اتّساخ الحلبة في انزلاق شارل لوكلير عند المنعطف ما قبل الأخير ليصطدم القسم الخلفي من سيارته بجدار الإطارات ما تسبّب في كسر جناحه الخلفي.

ولم تمضِ سوى لحظات قليلة قبل أن يحدث الأمر ذاته بالضبط مع البطل المحلي سيرجيو بيريز عند ذات المنعطف.

وتذمّر فيرشتابن عبر اللاسلكي قائلًا: "كبح المحرّك مروّع".

وبدا أنّ مرسيدس تريد التخلّص من إطارات "سوفت" للإبقاء على إطارات "ميديوم" و"هارد" للسباق، حيث استخدمت التركيبة الألين في كلتا الطلعتين.

واختصر هاميلتون المسار في المنعطف الأوّل بعد أن أخطأ الكبح، حيث قال عبر اللاسلكي بأنّه "لم يتمكّن من إبطاء السيارة"، لكنّه عاد إلى المسار من دون العبور إلى يسار العمود الصغير، وهو ما تركه تحت تحقيق إدارة السباق.

وتطلّبت تصليحات فيراري وريد بُل حوالي نصف ساعة قبل أن يتمكّن سائقاهما من العودة أخيرًا إلى الحلبة.

ونجح بوتاس في ضمان الصدارة بـ 1:18.341 دقيقة بعد أن تغلّب على زميله هاميلتون بـ 0.076 ثانية، بالرغم من أنّ الأخير أضاع الكثير من الوقت في المقطع الأوسط خلال لفّته.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا بالرغم من أنّه لم يُركّز كثيرًا على إطارات "سوفت" وكان على بُعد 0.123 ثانية عن بوتاس.

وتدارك بيريز ما خسره في البداية ليحلّ رابعًا على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة لصالح ريد بُل.

في المقابل كان بيير غاسلي وحيدًا في المركز الخامس على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية وكان آخر السائقين ضمن مجال ثانية عن الصدارة.

إذ حلّ كارلوس ساينز الإبن سادسًا متقدّمًا على مواطنه فرناندو ألونسو، بينما أكمل لوكلير الحصّة ثامنًا بعد أن كان قريبًا من التعرّض لحادثٍ آخر في ذات الموقع.

وكان المركز التاسع من نصيب إستيبان أوكون سائق ألبين الآخر، في حين أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: