بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

يبدو أنّ انزلاقات سيارة هاس لن تنتهي قريبًا، إذ التفّت سيارة نيكيتا مازيبين عند الخروج من المنعطف الأخير وكاد أن يعلق في المنطقة الحصويّة، لكنّه تمكّن من الخروج والعودة إلى مرآب فريقه.

وكان من الواضح أنّ الجميع يرغب باستغلال كامل الحيّز الزمني للتجارب من أجل الحصول على فكرة أفضل لأداء السيارات كونها اختبرتها على حلبة البحرين فقط حتّى هذه المرحلة.

وأدّى ذلك إلى بعض الزحام على الحلبة وبعض الأخطاء المتفرقة حتّى من قبل سائقي الصدارة، وذلك في ظلّ تنوّع خيارات الإطارات في المرحلة الأولى.

في الأثناء بدا أنّ شارل لوكلير واجه مشكلة ما حيث كان السائق الوحيد الذي لم يُسجّل زمنًا تنافسيًا خلال النصفّ الأوّل من الحصّة، كما اقتصر على أربع لفّات فقط.

ولدى بدء بعض السائقين اختبار إطارات "سوفت" لإتمام بعض اللفّات السريعة، انزلقت سيارة سيرجيو بيريز عند المنعطف الرابع بعد ثقب إطارها الخلفيّ الأيسر، وبالتزامن مع ذلك توقّف إستيبان أوكون إلى جانب المسار بعد أن كان متواجدًا خلفه مباشرة، ولم يعلم أحدٌ في تلك المرحلة إن كانا قد احتكّا ببعضهما أم لا كون زاوية الكاميرا لم تلتقط ما حدث قبل المنعطف.

وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر لإبعاد السيارتَين وتنظيف المسار من الأشلاء وهو ما حرم السائقين المزيد من الدقائق الثمينة.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 12 دقيقة وسارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة لتعويض ما خسروه.

ونشبت حالة من الفوضى حينها عند المنعطف الأخير في ظلّ إبطاء السائقين للتجهيز للفّاتهم السريعة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بوتاس بتوقيت وقدره 1:16.564 دقيقة، بالرغم من أنّه كان ليُسجّل زمنًا أفضل نظريًا لولا أنّه علق خلف أنطونيو جيوفينازي في لفّة سابقة.

وحلّ زميله هاميلتون خلفه مباشرة بفارق 0.041 ثانية وكان البريطاني ليُحقّق الزمن الأسرع على الأرجح في لفّته السابقة لولا أنّه ألغاها بعد خطأ في المقطع الأخير وذلك بعد أن حلّق في أوّل مقطعين.

وخسر ماكس فيرشتابن محاولته الأخيرة بعد رفع العلم الأصفر نتيجة تعرّض مازيبين لحادث بالخروج من المنعطف الأخير، لكنّه لم يكن بعيدًا عن الصدارة واقتصر الفارق بينه وبين بوتاس على 0.058 ثانية.

ووضع لوكلير سيارة فيراري في المركز الرابع بعد سلسلة من اللفّات الرائعة في النهاية – حيث كان على بُعد عُشرين من الثانية عن الصدارة – ليتقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن الذي حلّ سادسًا بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

ومن ثمّ فصلت فجوة كبيرة بين سُداسيّ الصدارة وفرناندو ألونسو الذي حلّ سابعًا، بينما أكمل لانس سترول، ونيكولاس لاتيفي ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: