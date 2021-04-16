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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

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بدأت مرسيدس عطلة نهاية أسبوع جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى بشكلٍ جيّد عبر تصدّر سائقَيها فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون للتجارب الحرّة الأولى، وذلك ضمن حصّة فوضويّة شهدت انزلاقات وحوادث غريبة وزحامًا مفرطًا.

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى الفوضويّة في إيمولا

يبدو أنّ انزلاقات سيارة هاس لن تنتهي قريبًا، إذ التفّت سيارة نيكيتا مازيبين عند الخروج من المنعطف الأخير وكاد أن يعلق في المنطقة الحصويّة، لكنّه تمكّن من الخروج والعودة إلى مرآب فريقه.

وكان من الواضح أنّ الجميع يرغب باستغلال كامل الحيّز الزمني للتجارب من أجل الحصول على فكرة أفضل لأداء السيارات كونها اختبرتها على حلبة البحرين فقط حتّى هذه المرحلة.

وأدّى ذلك إلى بعض الزحام على الحلبة وبعض الأخطاء المتفرقة حتّى من قبل سائقي الصدارة، وذلك  في ظلّ تنوّع خيارات الإطارات في المرحلة الأولى.

في الأثناء بدا أنّ شارل لوكلير واجه مشكلة ما حيث كان السائق الوحيد الذي لم يُسجّل زمنًا تنافسيًا خلال النصفّ الأوّل من الحصّة، كما اقتصر على أربع لفّات فقط.

ولدى بدء بعض السائقين اختبار إطارات "سوفت" لإتمام بعض اللفّات السريعة، انزلقت سيارة سيرجيو بيريز عند المنعطف الرابع بعد ثقب إطارها الخلفيّ الأيسر، وبالتزامن مع ذلك توقّف إستيبان أوكون إلى جانب المسار بعد أن كان متواجدًا خلفه مباشرة، ولم يعلم أحدٌ في تلك المرحلة إن كانا قد احتكّا ببعضهما أم لا كون زاوية الكاميرا لم تلتقط ما حدث قبل المنعطف.

وتسبّب ذلك في رفع العلم الأحمر لإبعاد السيارتَين وتنظيف المسار من الأشلاء وهو ما حرم السائقين المزيد من الدقائق الثمينة.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 12 دقيقة وسارع الجميع إلى الدخول إلى الحلبة لتعويض ما خسروه.

ونشبت حالة من الفوضى حينها عند المنعطف الأخير في ظلّ إبطاء السائقين للتجهيز للفّاتهم السريعة.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بوتاس بتوقيت وقدره 1:16.564 دقيقة، بالرغم من أنّه كان ليُسجّل زمنًا أفضل نظريًا لولا أنّه علق خلف أنطونيو جيوفينازي في لفّة سابقة.

وحلّ زميله هاميلتون خلفه مباشرة بفارق 0.041 ثانية وكان البريطاني ليُحقّق الزمن الأسرع على الأرجح في لفّته السابقة لولا أنّه ألغاها بعد خطأ في المقطع الأخير وذلك بعد أن حلّق في أوّل مقطعين.

وخسر ماكس فيرشتابن محاولته الأخيرة بعد رفع العلم الأصفر نتيجة تعرّض مازيبين لحادث بالخروج من المنعطف الأخير، لكنّه لم يكن بعيدًا عن الصدارة واقتصر الفارق بينه وبين بوتاس على 0.058 ثانية.

ووضع لوكلير سيارة فيراري في المركز الرابع بعد سلسلة من اللفّات الرائعة في النهاية – حيث كان على بُعد عُشرين من الثانية عن الصدارة – ليتقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن الذي حلّ سادسًا بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية، بينما توسّطهما بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

ومن ثمّ فصلت فجوة كبيرة بين سُداسيّ الصدارة وفرناندو ألونسو الذي حلّ سابعًا، بينما أكمل لانس سترول، ونيكولاس لاتيفي ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 23 1:16.564     230.818
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:16.605 0.041 0.041 230.695
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:16.622 0.058 0.017 230.643
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 13 1:16.796 0.232 0.174 230.121
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 21 1:16.888 0.324 0.092 229.846
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 26 1:16.888 0.324 0.000 229.846
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:17.457 0.893 0.569 228.157
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:17.489 0.925 0.032 228.063
9 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:17.739 1.175 0.250 227.329
10 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:17.769 1.205 0.030 227.242
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 25 1:17.866 1.302 0.097 226.959
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 16 1:17.883 1.319 0.017 226.909
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:17.935 1.371 0.052 226.758
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 23 1:17.984 1.420 0.049 226.615
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 24 1:18.058 1.494 0.074 226.400
16 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 15 1:18.228 1.664 0.170 225.908
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:18.360 1.796 0.132 225.528
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 22 1:18.823 2.259 0.463 224.203
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 18 1:19.480 2.916 0.657 222.350
20 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 11 1:19.781 3.217 0.301 221.511
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الكاتب مروان الوافي

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