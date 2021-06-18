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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

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سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع مع بداية عطلة نهاية أسبوع جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بفارقٍ مريح على زميله في مرسيدس لويس هاميلتون.

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

بالرغم من أنّ فالتيري بوتاس يسعى لكسر سلسلة المتاعب الماضية، فإنّ بداية حصّته عرفت كبوة أخرى، حيث عبر الفنلندي على الحفف الجانبيّة وخرج قليلًا عن المسار، وأخبره مهندسه بوجود ضررٍ على جناحه الأمامي طالبًا منه العودة إلى المرآب.

وتذمّرت مرسيدس لدى "فيا" من الحفف الجانبيّة قائلة أنّه من غير المقبل أن يتسبّب خروجٌ طفيفٌ عن المسار في ضررٍ بآلاف الدولارات.

كما تعرّض سيباستيان فيتيل لحادث بعد أن فقد السيطرة بشكلٍ مفاجئ على سيارته بسرعة عالية في منتصف المنعطف الـ 11 وانزلق بقوّة متّجهًا نحو الحاجز المقابل واصطدم القسم الخلفي من سيارته به.

وقال الألماني في البداية: "لا أزال عالقًا في الغيار المحايد" وبقي متوقّفًا في مكانه قبل أن يتمكّن أخيرًا من التحرّك ومغادرة موقع الحادث.

وكانت الأخطاء حاضرة بكثافة في المجمل، حيث كان مشهد إغلاق المكابح متواترًا بشدّة وأغلق كارلوس ساينز الإبن مكابحه ودمّر إطاراته هو الآخر.

وأقدم أغلب سائقي الفرق الكبرى على إجراء محاكاة للمسافات الطويلة في النصف الثاني من هذه الحصّة تمهيدًا لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع في ظلّ وجود تهديد لتهاطل الأمطار.

وذهبت الصدارة في النهاية بوتاس الذي سجّل 1:33.448 دقيقة وتقدّم على زميله هاميلتون بفارقٍ مريحٍ بلغ ثُلث الثانية.

واقتصر فيرشتابن على المركز الثالث في هذه الحصّة بعد أن تذمّر مرارًا من ضرر أرضيّة سيارته بعد أن عبر هو الآخر على الحفف الجانبيّة.

وفي حين أنّ سيرجيو بيريز حلّ رابعًا فإنّه كان بعيدًا بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله فيرشتابن.

ومنتشيًا بعقده الجديد مع ألبين، نجح السائق المحليّ إستيبان أوكون في التواجد في المركز الخامس بلفّة قويّة تقدّم من خلالها على زميله فرناندو ألونسو الذي حلّ سابعًا، بينما توسّطهما دانيال ريكاردو سائق مكلارين.

وتواجد بيير غاسلي في المركز الثامن أمام على متن سيارة ألفا تاوري وتقدّم على لاندو نوريس ويوكي تسونودا اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اقتصر شارل لوكلير على المركز الـ 11 بفارق ثانية ونصف عن الصدارة، في حين اكتفى زميله ساينز بالمركز الـ 16 بعد عدم تسجيله لزمن على مجموعة الإطارات الجديدة إثر خطئه.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:33.448     225.057
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 21 1:33.783 0.335 0.335 224.253
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:33.880 0.432 0.097 224.022
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 25 1:34.193 0.745 0.313 223.277
5 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:34.329 0.881 0.136 222.955
6 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 24 1:34.644 1.196 0.315 222.213
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:34.693 1.245 0.049 222.098
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 20 1:34.699 1.251 0.006 222.084
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 21 1:34.707 1.259 0.008 222.065
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 22 1:34.847 1.399 0.140 221.738
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 1:34.950 1.502 0.103 221.497
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 23 1:35.116 1.668 0.166 221.111
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:35.135 1.687 0.019 221.066
14 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:35.275 1.827 0.140 220.742
15 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 16 1:35.289 1.841 0.014 220.709
16 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 24 1:35.342 1.894 0.053 220.586
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:35.612 2.164 0.270 219.964
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 24 1:36.651 3.203 1.039 217.599
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 14 1:37.329 3.881 0.678 216.083
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