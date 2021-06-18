بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

بالرغم من أنّ فالتيري بوتاس يسعى لكسر سلسلة المتاعب الماضية، فإنّ بداية حصّته عرفت كبوة أخرى، حيث عبر الفنلندي على الحفف الجانبيّة وخرج قليلًا عن المسار، وأخبره مهندسه بوجود ضررٍ على جناحه الأمامي طالبًا منه العودة إلى المرآب.

وتذمّرت مرسيدس لدى "فيا" من الحفف الجانبيّة قائلة أنّه من غير المقبل أن يتسبّب خروجٌ طفيفٌ عن المسار في ضررٍ بآلاف الدولارات.

كما تعرّض سيباستيان فيتيل لحادث بعد أن فقد السيطرة بشكلٍ مفاجئ على سيارته بسرعة عالية في منتصف المنعطف الـ 11 وانزلق بقوّة متّجهًا نحو الحاجز المقابل واصطدم القسم الخلفي من سيارته به.

وقال الألماني في البداية: "لا أزال عالقًا في الغيار المحايد" وبقي متوقّفًا في مكانه قبل أن يتمكّن أخيرًا من التحرّك ومغادرة موقع الحادث.

وكانت الأخطاء حاضرة بكثافة في المجمل، حيث كان مشهد إغلاق المكابح متواترًا بشدّة وأغلق كارلوس ساينز الإبن مكابحه ودمّر إطاراته هو الآخر.

وأقدم أغلب سائقي الفرق الكبرى على إجراء محاكاة للمسافات الطويلة في النصف الثاني من هذه الحصّة تمهيدًا لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع في ظلّ وجود تهديد لتهاطل الأمطار.

وذهبت الصدارة في النهاية بوتاس الذي سجّل 1:33.448 دقيقة وتقدّم على زميله هاميلتون بفارقٍ مريحٍ بلغ ثُلث الثانية.

واقتصر فيرشتابن على المركز الثالث في هذه الحصّة بعد أن تذمّر مرارًا من ضرر أرضيّة سيارته بعد أن عبر هو الآخر على الحفف الجانبيّة.

وفي حين أنّ سيرجيو بيريز حلّ رابعًا فإنّه كان بعيدًا بثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله فيرشتابن.

ومنتشيًا بعقده الجديد مع ألبين، نجح السائق المحليّ إستيبان أوكون في التواجد في المركز الخامس بلفّة قويّة تقدّم من خلالها على زميله فرناندو ألونسو الذي حلّ سابعًا، بينما توسّطهما دانيال ريكاردو سائق مكلارين.

وتواجد بيير غاسلي في المركز الثامن أمام على متن سيارة ألفا تاوري وتقدّم على لاندو نوريس ويوكي تسونودا اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل اقتصر شارل لوكلير على المركز الـ 11 بفارق ثانية ونصف عن الصدارة، في حين اكتفى زميله ساينز بالمركز الـ 16 بعد عدم تسجيله لزمن على مجموعة الإطارات الجديدة إثر خطئه.

نتيجة الحصّة: