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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في قطر

واصل فالتيري بوتاس أداءه القويّ نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على زميله لويس هاميلتون في التجارب الحرّة الثالثة وسط تمتّع مرسيدس بالأداء الأقوى في مواجهة ريد بُل.

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في قطر

على إثر غيابه عن التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة من أجل تغيير هيكل سيارته، كان نيكيتا مازيبين أوّل المتوجّهين إلى الحلبة.

لكن حال وصوله إلى مخرج خطّ الحظائر فقد طلب منه مهندسه إيقاف السيارة، حيث قال هو بعد ذلك قليلًا: "لم يكن صوت المحرّك طبيعيًا".

وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر كي يتمكّن طاقم هاس من دفع السيارة إلى الخلف نحو المرآب وسرعان ما استُؤنفت الحصّة.

وحاول سائقو الطليعة تأخير دخولهم إلى الحلبة حتّى تنخفض درجات الحرارة أكثر. وقال بيريز بعد خروجه قليلًا عن المسار عند المنعطف ما قبل الأخير: "هناك ضعف استجابة طفيف للانعطاف".

في الأثناء فقد بيير غاسلي السيطرة بشكلٍ مفاجئ أثناء سيره ببطء على الحلبة والتفّت سيارته دورة كاملة، وقال متفاجئًا: "ما الذي حدث هناك، لقد فقدت السيطرة على السيارة بشكلٍ مفاجئ".

ومجدّدًا تواصلت مشاكل ريد بُل مع جناحها الخلفيّ وتحرّك الرفرفة على سرعة عالية، وهو ما يبدو أنّه يُكلّف الفريق بعض الأداء.

وأكملت مرسيدس طلعتيها على إطارات "سوفت"، حيث بدأت بإظهار سرعة قويّة، لكنّ الأفضليّة كانت من نصيب بوتاس مجدّدًا مستفيدًا من سرعته المدهشة في المقطع الأوّل ليُسجّل 1:22.310 دقيقة.

وتقدّم الفنلندي بـ 0.078 ثانية على زميله هاميلتون في ظلّ تقدّمهما بشكلٍ كبير نسبيًا على ريد بُل.

إذ حلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا على بُعد 0.341 ثانية عن الصدارة، وشهدت لفّته بعض الأخطاء المتفرّقة، في الوقت الذي قال فيه فريق ريد بُل أنّه متفائلٌ بحلّ مشكلة الرفرفة المتموّجة بحلول التصفيات لاحقًا.

وواصل غاسلي أداءه اللافت ليحلّ رابعًا متقدّمًا بـ 0.011 ثانية أمام بيريز سائق ريد بُل الثاني الذي يبدو أنّه لن يكون عونًا لزميله نهاية هذا الأسبوع في مواجهة مرسيدس.

وذهب المركز السادس إلى الإسباني كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

في المقابل خسر زميله شارل لوكلير محاولته الأخيرة الختاميّة بعد التفاف سيارته وتراجع أداء إطاراته، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:22.310     235.305
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 16 1:22.388 0.078 0.078 235.082
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 10 1:22.651 0.341 0.263 234.334
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 17 1:22.835 0.525 0.184 233.814
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 14 1:22.846 0.536 0.011 233.783
6 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 17 1:23.048 0.738 0.202 233.214
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 13 1:23.186 0.876 0.138 232.827
8 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 18 1:23.209 0.899 0.023 232.763
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 17 1:23.276 0.966 0.067 232.576
10 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 20 1:23.567 1.257 0.291 231.766
11 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:23.711 1.401 0.144 231.367
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 17 1:23.884 1.574 0.173 230.890
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:23.895 1.585 0.011 230.860
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 17 1:23.923 1.613 0.028 230.782
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 17 1:24.154 1.844 0.231 230.149
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 19 1:24.246 1.936 0.092 229.898
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 17 1:24.288 1.978 0.042 229.783
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 15 1:24.499 2.189 0.211 229.209
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:24.680 2.370 0.181 228.719
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1        
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