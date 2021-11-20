بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المريحة في التجارب الحرّة الثالثة في قطر

على إثر غيابه عن التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة من أجل تغيير هيكل سيارته، كان نيكيتا مازيبين أوّل المتوجّهين إلى الحلبة.

لكن حال وصوله إلى مخرج خطّ الحظائر فقد طلب منه مهندسه إيقاف السيارة، حيث قال هو بعد ذلك قليلًا: "لم يكن صوت المحرّك طبيعيًا".

وقرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر كي يتمكّن طاقم هاس من دفع السيارة إلى الخلف نحو المرآب وسرعان ما استُؤنفت الحصّة.

وحاول سائقو الطليعة تأخير دخولهم إلى الحلبة حتّى تنخفض درجات الحرارة أكثر. وقال بيريز بعد خروجه قليلًا عن المسار عند المنعطف ما قبل الأخير: "هناك ضعف استجابة طفيف للانعطاف".

في الأثناء فقد بيير غاسلي السيطرة بشكلٍ مفاجئ أثناء سيره ببطء على الحلبة والتفّت سيارته دورة كاملة، وقال متفاجئًا: "ما الذي حدث هناك، لقد فقدت السيطرة على السيارة بشكلٍ مفاجئ".

ومجدّدًا تواصلت مشاكل ريد بُل مع جناحها الخلفيّ وتحرّك الرفرفة على سرعة عالية، وهو ما يبدو أنّه يُكلّف الفريق بعض الأداء.

وأكملت مرسيدس طلعتيها على إطارات "سوفت"، حيث بدأت بإظهار سرعة قويّة، لكنّ الأفضليّة كانت من نصيب بوتاس مجدّدًا مستفيدًا من سرعته المدهشة في المقطع الأوّل ليُسجّل 1:22.310 دقيقة.

وتقدّم الفنلندي بـ 0.078 ثانية على زميله هاميلتون في ظلّ تقدّمهما بشكلٍ كبير نسبيًا على ريد بُل.

إذ حلّ ماكس فيرشتابن ثالثًا على بُعد 0.341 ثانية عن الصدارة، وشهدت لفّته بعض الأخطاء المتفرّقة، في الوقت الذي قال فيه فريق ريد بُل أنّه متفائلٌ بحلّ مشكلة الرفرفة المتموّجة بحلول التصفيات لاحقًا.

وواصل غاسلي أداءه اللافت ليحلّ رابعًا متقدّمًا بـ 0.011 ثانية أمام بيريز سائق ريد بُل الثاني الذي يبدو أنّه لن يكون عونًا لزميله نهاية هذا الأسبوع في مواجهة مرسيدس.

وذهب المركز السادس إلى الإسباني كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الذي تقدّم على ثنائيّ ألبين فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون.

في المقابل خسر زميله شارل لوكلير محاولته الأخيرة الختاميّة بعد التفاف سيارته وتراجع أداء إطاراته، بينما أكمل يوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: