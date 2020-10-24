بوتاس يتقدّم بفارق 0.026 ثانية عن هاميلتون في التجارب الثالثة في البرتغال

توجّه السائقون إلى الحلبة وهم يهدفون لإكمال عددٍ أعلى من اللفّات بالمقارنة مع المعتاد صباح السبت، وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي طرأت على التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة والتي شهدت رفع العلم الأحمر في مناسبتين.

وتنوّعت برامج الفرق بشكلٍ كبير، حيث اختار البعض التركيز على إطارات "سوفت" فقط، بينما استخدم آخرون إطارات "هارد" و"ميديوم".

وكان من الواضح أنّ مستويات التماسك تحسّنت قليلًا بالمقارنة مع الأمس، حيث تقلّصت الانزلاقات، لكنّ ذلك لم يمنع السائقين من مواصلة التذمّر حيال ضعف التماسك.

إذ قال ألبون على سبيل المثال: "ليس هناك تماسكٌ على الإطلاق" وذلك على إثر انزلاق طفيف تمكّن من السيطرة عليه عند المنعطف الأوّل السريع.

وبالنسبة للأزمنة فقد ذهبت الصدارة مجدّدًا إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وذلك عبر زمنٍ وقدره 1:16.654 دقيقة.

لكنّه لم يتمتّع بأفضليّة مريحة مثل الأمس، حيث اقتصر الفارق بينه وبين زميله هاميلتون على 0.026 ثانية.

كما أنّ الفوارق خلفهما لم تكن كبيرة، حيث تواجد ماكس فيرشتابن على بُعد 0.158 ثانية، ويبدو بأنّه سيفرض معركة عليهما على قطب الانطلاق الأوّل.

وبشكلٍ لافتٍ فصل بيير غاسلي سائق ألفا تاوري بين فيرشتابن وزميله أليكسندر ألبون.

من جانبه واصل شارل لوكلير أداءه الجيّد على متن سيارة فيراري، وحلّ سادسًا على بُعد 0.575 ثانية عن الصدارة.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن الذي تقدّم على سيرجيو بيريز، بينما أكمل لاندو نوريس وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد المحاكاة، فقد بدا أنّ لوكلير قدّم أداءً جيّدًا بالمقارنة مع ثنائيّ مرسيدس، وهو ما يبشّر أكثر عشّاق الحصان الجامح حيال أداء التحديثات الأخيرة.

ورُفعل العلم الأحمر مع بقاء دقيقة يتيمة على نهاية الحصّة وذلك بعد انفصال غطاء تصريف على حافة المسار عند المنعطف الـ 14.

نتيجة السباق: