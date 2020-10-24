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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم بفارق 0.026 ثانية عن هاميلتون في التجارب الثالثة في البرتغال

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بوتاس يتقدّم بفارق 0.026 ثانية عن هاميلتون في التجارب الثالثة في البرتغال
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حافظ فالتيري بوتاس مجدّدًا على صدارته مع نهاية التجارب الثالثة لجائزة البرتغال الكبرى، لكنّ زميله لويس هاميلتون اقترب منه بشكلٍ مكثّف ليقتصر الفارق بينهما على 0.026 ثانية.

توجّه السائقون إلى الحلبة وهم يهدفون لإكمال عددٍ أعلى من اللفّات بالمقارنة مع المعتاد صباح السبت، وذلك بالنظر إلى الاضطرابات التي طرأت على التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة والتي شهدت رفع العلم الأحمر في مناسبتين.

وتنوّعت برامج الفرق بشكلٍ كبير، حيث اختار البعض التركيز على إطارات "سوفت" فقط، بينما استخدم آخرون إطارات "هارد" و"ميديوم".

وكان من الواضح أنّ مستويات التماسك تحسّنت قليلًا بالمقارنة مع الأمس، حيث تقلّصت الانزلاقات، لكنّ ذلك لم يمنع السائقين من مواصلة التذمّر حيال ضعف التماسك.

إذ قال ألبون على سبيل المثال: "ليس هناك تماسكٌ على الإطلاق" وذلك على إثر انزلاق طفيف تمكّن من السيطرة عليه عند المنعطف الأوّل السريع.

وبالنسبة للأزمنة فقد ذهبت الصدارة مجدّدًا إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وذلك عبر زمنٍ وقدره 1:16.654 دقيقة.

لكنّه لم يتمتّع بأفضليّة مريحة مثل الأمس، حيث اقتصر الفارق بينه وبين زميله هاميلتون على 0.026 ثانية.

كما أنّ الفوارق خلفهما لم تكن كبيرة، حيث تواجد ماكس فيرشتابن على بُعد 0.158 ثانية، ويبدو بأنّه سيفرض معركة عليهما على قطب الانطلاق الأوّل.

وبشكلٍ لافتٍ فصل بيير غاسلي سائق ألفا تاوري بين فيرشتابن وزميله أليكسندر ألبون.

من جانبه واصل شارل لوكلير أداءه الجيّد على متن سيارة فيراري، وحلّ سادسًا على بُعد 0.575 ثانية عن الصدارة.

أمّا المركز السابع فقد كان من نصيب كارلوس ساينز الإبن الذي تقدّم على سيرجيو بيريز، بينما أكمل لاندو نوريس وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

وعلى صعيد المحاكاة، فقد بدا أنّ لوكلير قدّم أداءً جيّدًا بالمقارنة مع ثنائيّ مرسيدس، وهو ما يبشّر أكثر عشّاق الحصان الجامح حيال أداء التحديثات الأخيرة.

ورُفعل العلم الأحمر مع بقاء دقيقة يتيمة على نهاية الحصّة وذلك بعد انفصال غطاء تصريف على حافة المسار عند المنعطف الـ 14.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:16.654     219.980
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:16.680 0.026 0.026 219.906
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:16.812 0.158 0.132 219.528
4 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 24 1:16.930 0.276 0.118 219.191
5 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 25 1:17.117 0.463 0.187 218.659
6 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:17.229 0.575 0.112 218.342
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 24 1:17.238 0.584 0.009 218.317
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 17 1:17.297 0.643 0.059 218.150
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 22 1:17.478 0.824 0.181 217.641
10 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 20 1:17.666 1.012 0.188 217.114
11 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 24 1:17.685 1.031 0.019 217.061
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 29 1:17.720 1.066 0.035 216.963
13 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 20 1:17.922 1.268 0.202 216.401
14 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 13 1:17.935 1.281 0.013 216.364
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 20 1:18.032 1.378 0.097 216.095
16 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 17 1:18.100 1.446 0.068 215.907
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 1:18.201 1.547 0.101 215.628
18 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 13 1:18.287 1.633 0.086 215.392
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 20 1:18.397 1.743 0.110 215.089
20 8 France رومان غروجان هاس فيراري 19 1:18.454 1.800 0.057 214.933
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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