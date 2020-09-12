بوتاس يتقدّم بـ 0.017 ثانية فقط على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في موجيللو

اتّبعت مرسيدس مقاربة مختلفة عن بقيّة الفرق على صعيد استراتيجيّة الإطارات في بداية الحصّة، إذ في حين أنّ أغلب السائقين دخلوا الحلبة على إطارات "ميديوم"، فقد آثر ثنائيّ السهام الفضيّة الدخول على إطارات "سوفت" منذ الطلعة الأولى.

وواجه السائقون بعض المصاعب في هذه الحصّة على صعيد ضعف الاستجابة للانعطاف، حيث قال كارلوس ساينز الإبن على سبيل المثال: "هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف في المنعطف الأوّل".

ويعود ذلك على الأرجح إلى الرياح المعاكسة عند ذلك المنعطف اليوم وهو ما حذّرت الفرق سائقيها حياله بالنظر إلى وصولهم إليه على سرعة عالية وأيّ خطأ قد يتسبّب في انزلاقهم أو عبورهم إلى المنطقة الحصويّة المقابلة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة للتصفيات قبل التوجّه إلى المنافسات الحاسمة بعد الظهر، وواصل السائقون بالفعل كسب المزيد من زمن اللفّة مع تعوّدهم أكثر على المسار وتحسينهم للإعدادات على هذه الحلبة السريعة الرائعة التي كان مشهد عبور السيارات فيها لمنعطفَي أرابياتا على سرعة 270 كلم/س حابسًا للأنفاس.

وكانت المنافسة على أشدّها في الحقيقة بالنسبة للصدارة، ففي حين تواجد بوتاس مجدّدًا في الصدارة بتوقيت أسرع مرّة أخرى، حيث سجّل دقيقة واحدة و16.530 ثانية، إلّا أنّه لم يتمتّع بذات الأريحيّة التي تمتّع بها بالأمس.

إذ كان فيرشتابن قريبًا للغاية منه ولم تفصل بينهما سوى 0.017 ثانية فقط، حيث كانت مرسيدس متفوّقة في المقطع الأوّل، وكان الفريقان متكافئان في المقطع الأوسط بينما كان فيرشتابن الأسرع في المقطع الأخير.

وبدوره لم يكن هاميلتون بعيدًا، حيث تواجد في المركز الثالث بفارق 0.083 ثانية عن زميله بوتاس.

وذهب المركز الرابع إلى لانس سترول، حيث كان الكندي أقرب إلى الصدارة لصالح ريسينغ بوينت وتقدّم على بيير غاسلي الذي واصل أداءه القويّ لصالح ألفا تاوري.

وتواجد سيرجيو بيريز في المركز السادس على متن سيارة ريسينغ بوينت الثانية، بينما وضع شارل لوكلير سيارة فيراري في المركز السابع، لكنّ الفارق بينه وبين الصدارة قارب الثانية الكاملة.

وتواصلت معاناة أليكسندر ألبون على متن سيارة ريد بُل الثانية بالمقارنة مع زميله فيرشتابن، حيث كان على بُعد ثانية عن بوتاس المتصدّر، وبالكاد تفوّق على دانييل كفيات ورومان غروجان اللذان أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء تواصلت معاناة سيباستيان فيتيل، حيث اكتفى الألماني بالمركز الـ 18 رفقة لاندو نوريس الذي ركّز أكثر على محاكاة المسافات الطويلة بعد خسارته تلك الفرصة بسبب حادثه في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة.

نتيجة الحصّة: