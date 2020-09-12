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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتقدّم بـ 0.017 ثانية فقط على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في موجيللو

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بوتاس يتقدّم بـ 0.017 ثانية فقط على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة في موجيللو
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واصل فالتيري بوتاس تواجده في الصدارة ضمن جميع حصص جائزة توسكانا الكبرى للفورمولا واحد حتّى الآن، لكنّ أفضليّته تقلّصت في ظلّ تواجد ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون ضمن مجال عُشرٍ من الثانية خلفه.

اتّبعت مرسيدس مقاربة مختلفة عن بقيّة الفرق على صعيد استراتيجيّة الإطارات في بداية الحصّة، إذ في حين أنّ أغلب السائقين دخلوا الحلبة على إطارات "ميديوم"، فقد آثر ثنائيّ السهام الفضيّة الدخول على إطارات "سوفت" منذ الطلعة الأولى.

وواجه السائقون بعض المصاعب في هذه الحصّة على صعيد ضعف الاستجابة للانعطاف، حيث قال كارلوس ساينز الإبن على سبيل المثال: "هناك ضعف استجابة حاد للانعطاف في المنعطف الأوّل".

ويعود ذلك على الأرجح إلى الرياح المعاكسة عند ذلك المنعطف اليوم وهو ما حذّرت الفرق سائقيها حياله بالنظر إلى وصولهم إليه على سرعة عالية وأيّ خطأ قد يتسبّب في انزلاقهم أو عبورهم إلى المنطقة الحصويّة المقابلة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" لإجراء آخر محاكاة للتصفيات قبل التوجّه إلى المنافسات الحاسمة بعد الظهر، وواصل السائقون بالفعل كسب المزيد من زمن اللفّة مع تعوّدهم أكثر على المسار وتحسينهم للإعدادات على هذه الحلبة السريعة الرائعة التي كان مشهد عبور السيارات فيها لمنعطفَي أرابياتا على سرعة 270 كلم/س حابسًا للأنفاس.

وكانت المنافسة على أشدّها في الحقيقة بالنسبة للصدارة، ففي حين تواجد بوتاس مجدّدًا في الصدارة بتوقيت أسرع مرّة أخرى، حيث سجّل دقيقة واحدة و16.530 ثانية، إلّا أنّه لم يتمتّع بذات الأريحيّة التي تمتّع بها بالأمس.

إذ كان فيرشتابن قريبًا للغاية منه ولم تفصل بينهما سوى 0.017 ثانية فقط، حيث كانت مرسيدس متفوّقة في المقطع الأوّل، وكان الفريقان متكافئان في المقطع الأوسط بينما كان فيرشتابن الأسرع في المقطع الأخير.

وبدوره لم يكن هاميلتون بعيدًا، حيث تواجد في المركز الثالث بفارق 0.083 ثانية عن زميله بوتاس.

وذهب المركز الرابع إلى لانس سترول، حيث كان الكندي أقرب إلى الصدارة لصالح ريسينغ بوينت وتقدّم على بيير غاسلي الذي واصل أداءه القويّ لصالح ألفا تاوري.

وتواجد سيرجيو بيريز في المركز السادس على متن سيارة ريسينغ بوينت الثانية، بينما وضع شارل لوكلير سيارة فيراري في المركز السابع، لكنّ الفارق بينه وبين الصدارة قارب الثانية الكاملة.

وتواصلت معاناة أليكسندر ألبون على متن سيارة ريد بُل الثانية بالمقارنة مع زميله فيرشتابن، حيث كان على بُعد ثانية عن بوتاس المتصدّر، وبالكاد تفوّق على دانييل كفيات ورومان غروجان اللذان أكملا ترتيب العشرة الأوائل.

في الأثناء تواصلت معاناة سيباستيان فيتيل، حيث اكتفى الألماني بالمركز الـ 18 رفقة لاندو نوريس الذي ركّز أكثر على محاكاة المسافات الطويلة بعد خسارته تلك الفرصة بسبب حادثه في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:16.530     246.726
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 10 1:16.547 0.017 0.017 246.671
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 14 1:16.613 0.083 0.066 246.459
4 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 10 1:17.112 0.582 0.499 244.864
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 14 1:17.226 0.696 0.114 244.503
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 14 1:17.341 0.811 0.115 244.139
7 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 15 1:17.488 0.958 0.147 243.676
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 11 1:17.538 1.008 0.050 243.519
9 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 17 1:17.627 1.097 0.089 243.240
10 8 France رومان غروجان هاس فيراري 19 1:17.635 1.105 0.008 243.215
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 13 1:17.746 1.216 0.111 242.867
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 19 1:17.768 1.238 0.022 242.799
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 15 1:17.812 1.282 0.044 242.661
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 17 1:17.843 1.313 0.031 242.565
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 17 1:18.039 1.509 0.196 241.955
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 16 1:18.072 1.542 0.033 241.853
17 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 12 1:18.142 1.612 0.070 241.637
18 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 15 1:18.186 1.656 0.044 241.501
19 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 19 1:18.826 2.296 0.640 239.540
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1        
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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