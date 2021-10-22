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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون وسط سيطرة مرسيدس المطلقة على التجارب الحرّة الأولى في أوستن

سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى ليتقدّم على زميله لويس هاميلتون في الوقت الذي تمتّعت فيه مرسيدس بأفضليّة كبيرة أمام ريد بُل.

بوتاس يتفوّق على هاميلتون وسط سيطرة مرسيدس المطلقة على التجارب الحرّة الأولى في أوستن

لم تدر عجلات السيارات سوى لدقائق معدودة قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر لإيقاف الحركة. وجاء ذلك بسبب توقّف سيارة ألبين الخاصة بفرناندو ألونسو بسبب ما بدت مشكلة تقنيّة.

وتمّ إبعاد سيارة الحظيرة الفرنسيّة واستؤنفت الحصّة مع بقاء 50 دقيقة، حيث توجّه السائقون إلى الحلبة سريعًا.

وانزلق شارل لوكلير في سلسلة المنعطفات الأولى وعبر بشكلٍ جانبي على المنطقة الحصويّة قبل أن يعود إلى منطقة فريقه، كما لم يكن زميله كارلوس ساينز الإبن سعيدًا بتوازن السيارة، حيث قال: "تبدو السيارة صلبة جدًا في المنعطفات".

في المقابل اشتكى لويس هاميلتون لدى عودته إلى منطقة فريقه إثر سلسلة لفّاته الأولى: "هناك ارتفاعٌ مفرطٌ لحرارة الإطارات، خاصة الخلفيّة".

ومع تجاوز منتصف الحصّة فقد تمكّن فريق ألبين من تصليح سيارة ألونسو وتمكّن الإسباني من العودة مع بقاء 20 دقيقة وبدء برنامجه وتعويض ما فاته.

وكشّرت مرسيدس عن أنيابها إثر ذلك عند إجراء المحاكاة على إطارات "سوفت"، إذ سجّل بوتاس الزمن الأسرع البالغ 1:34.874 دقيقة، وتقدّم الفنلندي بفارق عُشرين من الثانية في البداية على زميله هاميلتون، قبل أن يُحسّن الأخير زمنه ويتواجد على بُعد 0.045 ثانية عنه.

يأتي ذلك بعد تأكيد تلقي بوتاس لعقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق بعد اختيار مرسيدس تغيير محرّك الاحتراق الداخلي على سيارته.

وتمتّع ثنائيّ السهام الفضيّة بأفضليّة كبيرة للغاية أمام ماكس فيرشتابن أقرب ملاحقيهما في المركز الثالث، حيث كان الهولندي أبطأ بـ 0.932 ثانية من بوتاس.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ أغلب ذلك الفارق يتكوّن في الخطوط المستقيمة.

وقدّم ثنائيّ فيراري وتيرة جيّدة للغاية ليتواجد شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الرابع والخامس على التوالي لكن على بُعد قرابة ثانية ونصف عن الصدارة.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا أمام سيرجيو بيريز، بينما كان المركز الثامن من نصيب لاندو نوريس.

وواصل أنطونيو جيوفينازي تقديم عروضه القويّة مؤخّرًا ليضع سيارة ألفا روميو في المركز التاسع، بينما أكمل زميله كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:34.874     209.191
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 18 1:34.919 0.045 0.045 209.091
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 16 1:35.806 0.932 0.887 207.156
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 18 1:36.334 1.460 0.528 206.020
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:36.508 1.634 0.174 205.649
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 18 1:36.611 1.737 0.103 205.430
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 20 1:36.798 1.924 0.187 205.033
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 11 1:36.855 1.981 0.057 204.912
9 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 18 1:36.874 2.000 0.019 204.872
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 18 1:36.876 2.002 0.002 204.868
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 19 1:36.966 2.092 0.090 204.677
12 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 22 1:36.970 2.096 0.004 204.669
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:36.972 2.098 0.002 204.665
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 20 1:36.982 2.108 0.010 204.644
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 12 1:37.068 2.194 0.086 204.462
16 3 Australia دانيال ريكاردو

مكلارين

 مرسيدس 18 1:37.458 2.584 0.390 203.644
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:37.463 2.589 0.005 203.634
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 22 1:37.954 3.080 0.491 202.613
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 17 1:38.866 3.992 0.912 200.744
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 19 1:42.239 7.365 3.373 194.121
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