بوتاس يتفوّق على هاميلتون وسط سيطرة مرسيدس المطلقة على التجارب الحرّة الأولى في أوستن

لم تدر عجلات السيارات سوى لدقائق معدودة قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر لإيقاف الحركة. وجاء ذلك بسبب توقّف سيارة ألبين الخاصة بفرناندو ألونسو بسبب ما بدت مشكلة تقنيّة.

وتمّ إبعاد سيارة الحظيرة الفرنسيّة واستؤنفت الحصّة مع بقاء 50 دقيقة، حيث توجّه السائقون إلى الحلبة سريعًا.

وانزلق شارل لوكلير في سلسلة المنعطفات الأولى وعبر بشكلٍ جانبي على المنطقة الحصويّة قبل أن يعود إلى منطقة فريقه، كما لم يكن زميله كارلوس ساينز الإبن سعيدًا بتوازن السيارة، حيث قال: "تبدو السيارة صلبة جدًا في المنعطفات".

في المقابل اشتكى لويس هاميلتون لدى عودته إلى منطقة فريقه إثر سلسلة لفّاته الأولى: "هناك ارتفاعٌ مفرطٌ لحرارة الإطارات، خاصة الخلفيّة".

ومع تجاوز منتصف الحصّة فقد تمكّن فريق ألبين من تصليح سيارة ألونسو وتمكّن الإسباني من العودة مع بقاء 20 دقيقة وبدء برنامجه وتعويض ما فاته.

وكشّرت مرسيدس عن أنيابها إثر ذلك عند إجراء المحاكاة على إطارات "سوفت"، إذ سجّل بوتاس الزمن الأسرع البالغ 1:34.874 دقيقة، وتقدّم الفنلندي بفارق عُشرين من الثانية في البداية على زميله هاميلتون، قبل أن يُحسّن الأخير زمنه ويتواجد على بُعد 0.045 ثانية عنه.

يأتي ذلك بعد تأكيد تلقي بوتاس لعقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق بعد اختيار مرسيدس تغيير محرّك الاحتراق الداخلي على سيارته.

وتمتّع ثنائيّ السهام الفضيّة بأفضليّة كبيرة للغاية أمام ماكس فيرشتابن أقرب ملاحقيهما في المركز الثالث، حيث كان الهولندي أبطأ بـ 0.932 ثانية من بوتاس.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ أغلب ذلك الفارق يتكوّن في الخطوط المستقيمة.

وقدّم ثنائيّ فيراري وتيرة جيّدة للغاية ليتواجد شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الرابع والخامس على التوالي لكن على بُعد قرابة ثانية ونصف عن الصدارة.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا أمام سيرجيو بيريز، بينما كان المركز الثامن من نصيب لاندو نوريس.

وواصل أنطونيو جيوفينازي تقديم عروضه القويّة مؤخّرًا ليضع سيارة ألفا روميو في المركز التاسع، بينما أكمل زميله كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: