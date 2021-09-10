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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتفوّق على هاميلتون لينطلق أوّلًا في سباق التصفيات القصير في مونزا

أحرز الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس على الصفّ الأوّل في شبكة انطلاق السباق القصير غدًا السبت أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

بوتاس يتفوّق على هاميلتون لينطلق أوّلًا في سباق التصفيات القصير في مونزا

سارع ثنائيّ مرسيدس بالدخول مبكّرًا في القسم الثالث الحاسم لتفادي أيّ زحام وألاعيب، خاصة في ظلّ تمتّعه بالوتيرة الأفضل حتّى تلك المرحلة.

وعلى عكس القسمين الأولين، فإنّ المنافسة كانت متقاربة للغاية وعلى أشدّها هذه المرّة، ففي حين سجّل هاميلتون 1:19.949 في محاولته الأولى، فإنّ فيرشتابن كان خلفه بـ 0.017 ثانية فقط، كما أنّ لاندو وريس كان قريبًا للغاية بفارق 0.065 ثانية، بينما بدا بوتاس متأخّرًا عند تلك المرحلة.

وعاد الجميع للفّة الختاميّة الحاسمة، لكنّ فرص فيرشتابن تبخّرت سريعًا بعد مقطعه الأوّل البطيء للغاية، لتنحصر بذلك المنافسة بين هاميلتون وبوتاس.

وقدّم الفنلندي لفّة العمر ليُسجّل 1:19.555 متفوّقًا بـ 0.096 ثانية على هاميلتون ليضمن انطلاقه أوّلًا في السباق القصير، ويتفوّقا بأربعة أعشارٍ من الثانية عن أقرب منافسيهما.

وانتهى المطاف بفيرشتابن ثالثًا أمام ثنائيّ مكلارين نوريس ودانيال ريكاردو اللذين يبدو فريقهما مكلارين متمتّعًا بوتيرة قويّة للغاية نهاية هذا الأسبوع.

وحلّ بيير غاسلي الفائز بسباق العام الماضي سادسًا أمام ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير.

أمّا سيرجيو بيريز فقد تواجد في المركز التاسع، في حين أكمل أنطونيو جيوفينازي ترتيب العشرة الأوائل مواصلًا انتعاشة أدائه في الجولات الأخيرة.

القسم الأوّل

شعر لوكلير سائق الحصان الجامح بوجود خطبٍ ما في سيارته خلال محاولته السريعة الأولى، إذ قال: "هل هناك خطبٌ ما في السيارة؟ خاصة على صعيد كبح المحرّك، هناك شيء ما ليس على ما يرام" حيث أجابه مهندسه: "سنقوم ببعض التعديلات في المرآب".

وبالرغم من تعديلات فريقه، إلّا أنّه قال لاحقًا: "من الصعب للغاية قيادة السيارة".

ومثلما كان متوقّعًا فإنّ الزحام وتكتيكات عامل السحب كانت حاضرة بقوّة، وتضرّرت الكثير من لفّات السائقين بمن فيهم فيرشتابن وغاسلي.

وعلى صعيد الأداء فقد كان من الواضح أنّ مرسيدس في عالمٍ لوحدها على هذه الحلبة.

وبدا أنّ جورج راسل خرج من هذا القسم، لكنّ إدارة السباق شطبت زمن يوكي تسونودا ما سمح لراسل بالعبور، حيث كان سائق ألفا تاوري غاضبًا للغاية عبر اللاسلكي عندما علم بذلك.

في المقابل كان زميله نيكولاس لاتيفي أوّل الخارجين في المركز الـ 16 أمام تسونودا، وميك شوماخر، وروبرت كوبتسا، بينما تذيّل نيكيتا مازيبين الترتيب، كما أنّه تحت التحقيق لتعطيله العديد من السائقين.

القسم الثاني

بالنظر إلى اختلاف الصيغة نهاية هذا الأسبوع وحريّة اختيار الإطارات في السباق، لم يكن هناك داعٍ لمحاولة التأهّل على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني.

وكانت معاناة فيرشتابن وريد بُل واضحة في ظلّ عدم قدرتهما على مجاراة ثنائيّ مرسيدس وبروز فريق مكلارين بالأساس كأقرب ملاحقي السهام الفضيّة.

ومجدّدًا دخل الجميع دفعة واحدة لمحاولة تحصيل عامل الزحام، حيث كان فيرشتابن غاضبًا وقال عبر اللاسلكي: "ما يقومون به لا يُصدّق"، وكذلك هاميلتون وذلك بعد أن كادت أن تقع حادثة في خطّ الحظائر بسبب خروج سيارتَي أستون مارتن المتزامن، وأعلنت إدارة السباق عن تحقيقها في الواقعة لاحقًا.

وأكمل ثنائيّ مرسيدس الحصّة في الصدارة، لكنّ نوريس وفيرشتابن كانا أقرب هذه المرّة.

وانتهى المطاف بسيباستيان فيتيل في المركز الـ 11 أمام زميله لانس سترول.

بدوره سينطلق فرناندو ألونسو أمام زميله إستيبان أوكون، في حين حلّ جورج راسل في المركز الـ 15، حيث لا يبدو أنّ حلبة مونزا تتناسب مع سيارة ويليامز.

ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:19.555   262.143
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:19.651 0.096 261.827
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:19.966 0.411 260.795
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:19.989 0.434 260.720
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:19.995 0.440 260.701
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:20.260 0.705 259.840
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:20.462 0.907 259.188
8 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:20.510 0.955 259.033
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:20.611 1.056 258.709
10 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:20.808 1.253 258.078
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:20.913 1.358 257.743
12 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:21.020 1.465 257.403
13 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:21.069 1.514 257.247
14 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:21.103 1.548 257.139
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:21.392 1.837 256.226
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:21.925 2.370 254.559
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:21.973 2.418 254.410
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:22.248 2.693 253.559
19 88 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو فيراري 1:22.530 2.975 252.693
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:22.716 3.161 252.125
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