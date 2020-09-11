بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في موجيللو

كان مشهد عبور السيارات للقسم الأوسط السريع مثيرًا للإعجاب وكان يعكس مدى تطوّر السيارات المعاصرة في الفورمولا واحد التي كانت قادرة على عبور منعطفَي "أرابياتا" بأقصى سرعة من دون أن يرفع السائق قدمه عن دوّاسة الوقود.

لكن لم يكن جميع السائقين قادرين على فعل ذلك، حيث قال لاندو نوريس عبر اللاسلكي: "هذا لا ينفع، السيارة تحتكّ بأرضيّة المسار عند المنعطف الثامن على السرعة القصوى".

لكنّ حصّة البريطاني الشاب عرفت نهاية مبكّرة على حلبة من المدرسة القديمة التي لا تتساهل مع الكثير من الأخطاء، إذ أثناء إكماله للفّة سريعة على إطارات "سوفت"، خرج سائق مكلارين بشكلٍ طفيف عن حدود المسار وعبر إطاراه الأيسران على المنطقة الحصويّة عند الخروج من المنعطف الثالث ما أدّى إلى انزلاق سيارته، وأثناء محاولته تصحيح الخطأ فقد فات الأوان وخرجت السيارة عن سيطرته ما أدّى إلى التفافها على العشب وارتطامها بالجدار الجانبيّ.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر حتّى إبعاد السيارة وتنظيف المسار.

واستؤنفت الحصّة إثر ذلك ودخل عددٌ من السائقين الذين لم يُكملوا محاولتهم السريعة على إطارات "سوفت" من أجل إجراء محاكاة التصفيات.

وأكّدت مرسيدس تواجدها في الصدارة مثل المعتاد، حيث تواصل وجود بوتاس في الأمام، لكنّه حقّق تقدّمًا على صعيد الأزمنة بالمقارنة مع الفترة الصباحيّة حيث سجّل 1:16.989 دقيقة.

وذهب المركز الثاني إلى زميله هاميلتون، لكنّ البريطاني كان أقرب في هذه الحصّة بالمقارنة مع الفترة الصباحيّة.

ومثلما توقّع بالأمس في المؤتمر الصحفيّ، فقد استعاد ماكس فيرشتابن أداءه القويّ كأفضل ملاحقي مرسيدس، حيث تواجد سائق ريد بُل على بُعد 0.246 ثانية فقط عن الصدارة، وذلك على إثر معاناته في الجولة الماضية في مونزا.

وفي حين أنّ زميله أليكسندر ألبون تواجد خلفه في المركز الرابع، إلّا أنّ التايلاندي كان بعيدًا جدًا على صعيد الوتيرة وكان على بُعد قرابة ثانية كاملة عن بوتاس.

وحجز فريق رينو موقعه كثالث أفضل الفرق في موجيللو، حيث تواجد دانيال ريكاردو في المركز الخامس أمام زميله إستيبان أوكون.

وتواجد سيرجيو بيريز في المركز السابع، لكنّ سائق ريسينغ بوينت تسبّب في رفع علمٍ أحمرٍ ثانٍ مع بقاء 18 دقيقة على نهاية الحصّة عندما غادر خطّ الحظائر وتوجّه إلى المنعطف الأوّل من دون أن ينظر إلى اليسار ليُلاحظ قدوم كيمي رايكونن الذي كان بصدد إتمام محاكاة السباق.

وأغلق المكسيكي مكابحه لكنّ جناحه الأماميّ اصطدم بسيارة رايكونن وتسبّب في التفافها، وفي حين أنّهما تمكّنا من المواصلة، فإنّ إدارة السباق قرّرت رفع العلم من أجل تنظيف المسار من الأشلاء المتناثرة والحصى، كما أنّها ستُحقّق في الحادثة لاحقًا.

وواصل غاسلي تواجده ضمن العشرة الأوائل بحلوله سابعًا على متن سيارة ألفا تاوري، ليتقدّم على رايكونن الذي وضع سيارة ألفا روميو في المركز التاسع بأعجوبة.

وأكمل شارل لوكلير ترتيب العشرة الأوائل لصالح فيراري، حيث لم يكن قادرًا على تكرار وتيرته من الفترة الصباحيّة وبدت سيارته صعبة المراس بعد أن انزلق على المسار منذ الدقائق الأولى.

وفي حين أنّ زميله سيباستيان فيتيل كان قريبًا منه هو المرّة، إلّا أنّه عانى هو الآخر للسيطرة على سيارته وانزلق هو الآخر.