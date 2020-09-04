بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى في مونزا

اقتصر السائقون على بعض اللفّات الاستطلاعيّة طوال الدقائق الـ 20 الأولى، إلى أن أصبح كيمي رايكونن أوّل من يُسجّل زمنًا في الحصّة.

وتتابع دخول السائقين إثر ذلك إلى الحلبة وكان معظمهم على إطارات "ميديوم" و"هارد".

لكن مع بقاء 53 دقيقة، فقد ماكس فيرشتابن السيطرة على سيارته في وسط منعطف "فاريانتي أسكاري" من الحلبة، إذ انزلق قسمها الخلفي واتّجه الهولندي إلى المنطقة الحصويّة واصطدم بشكلٍ جانبي بحاجز "تيك برو" الجانبيّ.

لكن لحسن حظّه فقد اقتصر الضرر على انكسار الجناح الأماميّ، بينما بقي نظام التعليق الأمامي سليمًا.

لكنّ تلك الواقعة تسبّبت في رفع العلم الأحمر لبضع دقائق لتنظيف المسار من الحصى المتناثر وإبعاد الجناح والأشلاء.

ولدى استئناف الحصّة فقد نجح ميكانيكيو ريد بُل في تصليح الضرر الطفيف الذي لحق بسيارة فيرشتابن سريعًا وتمكّن الهولنديّ من العودة إلى الحلبة سريعًا.

واستخدم بعض السائقين إطارات "سوفت" في الفترة الثانية من الحصّة، بينما آثر آخرون البقاء على إطارات "ميديوم".

وذهبت الصدارة إلى فالتيري بوتاس بتوقيت وقدره 1:20.703 دقيقة، حيث تقدّم بقرابة رُبع ثانية على زميله هاميلتون في ظلّ استخدامهما لإطارات "سوفت".

ويُعدّ زمن بوتاس قويًا في هذه المرحلة المبكّرة من عطلة نهاية الأسبوع، كونه أبطأ فقط بـ 1.6 ثانية من الزمن القياسيّ من موسم 2018، لكن سيُرى تأثير حظر ضبط إعدادات التصفيات في قدرة الفرق على تحقيق قفزة كبيرة في الأزمنة في التصفيات أم لا.

وتذمّر بوتاس مرارًا من الزحام على الحلبة، حيث قال في عدّة مناسبات بعد حجزه: "هذا الشاب أعمى بشكلٍ لا يُصدّق".

وبشكلٍ لافت فقد كانت محرّكات هوندا حاضرة بقوّة خلف مرسيدس، إذ تواجدت السيارات الأربعة المتزوّدة بوحدة طاقة الصانع الياباني مباشرة خلف ثنائيّ السهام الفضيّة وهو ما يُؤكّد حجم التقدّم الذي حقّقته هوندا.

إذ حلّ أليكسندر ألبون في المركز الثالث لصالح ريد بُل وتقدّم على دانيال كفيات، بينما تواجد فيرشتابن أمام بيير غاسلي.

ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ زمنَي ألبون وفيرشتابن سُجّلا على إطارات "سوفت" في الوقت الذي استخدم فيه ثنائيّ ألفا تاوري إطارات "ميديوم" فقط.

في المقابل تواصل ابتعاد ريسينغ بوينت عن الصدارة بالمقارنة مع الجولات الأولى من الموسم، حيث اكتفى سيرجيو بيريز بالمركز السابع على بُعد 1.044 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي سجّل زمنًا مُطابقًا له.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي من المرجّح أن يُحقّق تقدّمًا لاحقًا بالنظر إلى سرعة رينو القوية عند خفض الارتكازيّة نهاية الأسبوع الماضي في سبا-فرانكورشان.

وأكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين، حيث تقدّم بشكلٍ طفيف على شارل لوكلير الذي بدا في وضعٍ أفضل حالًا على سيارة فيراري نهاية هذا الأسبوع وسجّل أصيل موناكو زمنه على إطارات "ميديوم".

لكن في المقابل تواصلت معاناة زميله سيباستيان فيتيل، حيث اكتفى الألماني بالمركز الـ 19 ما قبل الأخير.

نتيجة التجارب: