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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى في مونزا

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بوتاس يتفوّق على هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى في مونزا
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حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، حيث تفوّق على زميله لويس هاميلتون بقرابة رُبع ثانية.

اقتصر السائقون على بعض اللفّات الاستطلاعيّة طوال الدقائق الـ 20 الأولى، إلى أن أصبح كيمي رايكونن أوّل من يُسجّل زمنًا في الحصّة.

وتتابع دخول السائقين إثر ذلك إلى الحلبة وكان معظمهم على إطارات "ميديوم" و"هارد".

لكن مع بقاء 53 دقيقة، فقد ماكس فيرشتابن السيطرة على سيارته في وسط منعطف "فاريانتي أسكاري" من الحلبة، إذ انزلق قسمها الخلفي واتّجه الهولندي إلى المنطقة الحصويّة واصطدم بشكلٍ جانبي بحاجز "تيك برو" الجانبيّ.

لكن لحسن حظّه فقد اقتصر الضرر على انكسار الجناح الأماميّ، بينما بقي نظام التعليق الأمامي سليمًا.

لكنّ تلك الواقعة تسبّبت في رفع العلم الأحمر لبضع دقائق لتنظيف المسار من الحصى المتناثر وإبعاد الجناح والأشلاء.

ولدى استئناف الحصّة فقد نجح ميكانيكيو ريد بُل في تصليح الضرر الطفيف الذي لحق بسيارة فيرشتابن سريعًا وتمكّن الهولنديّ من العودة إلى الحلبة سريعًا.

واستخدم بعض السائقين إطارات "سوفت" في الفترة الثانية من الحصّة، بينما آثر آخرون البقاء على إطارات "ميديوم".

وذهبت الصدارة إلى فالتيري بوتاس بتوقيت وقدره 1:20.703 دقيقة، حيث تقدّم بقرابة رُبع ثانية على زميله هاميلتون في ظلّ استخدامهما لإطارات "سوفت".

ويُعدّ زمن بوتاس قويًا في هذه المرحلة المبكّرة من عطلة نهاية الأسبوع، كونه أبطأ فقط بـ 1.6 ثانية من الزمن القياسيّ من موسم 2018، لكن سيُرى تأثير حظر ضبط إعدادات التصفيات في قدرة الفرق على تحقيق قفزة كبيرة في الأزمنة في التصفيات أم لا.

وتذمّر بوتاس مرارًا من الزحام على الحلبة، حيث قال في عدّة مناسبات بعد حجزه: "هذا الشاب أعمى بشكلٍ لا يُصدّق".

وبشكلٍ لافت فقد كانت محرّكات هوندا حاضرة بقوّة خلف مرسيدس، إذ تواجدت السيارات الأربعة المتزوّدة بوحدة طاقة الصانع الياباني مباشرة خلف ثنائيّ السهام الفضيّة وهو ما يُؤكّد حجم التقدّم الذي حقّقته هوندا.

إذ حلّ أليكسندر ألبون في المركز الثالث لصالح ريد بُل وتقدّم على دانيال كفيات، بينما تواجد فيرشتابن أمام بيير غاسلي.

ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ زمنَي ألبون وفيرشتابن سُجّلا على إطارات "سوفت" في الوقت الذي استخدم فيه ثنائيّ ألفا تاوري إطارات "ميديوم" فقط.

في المقابل تواصل ابتعاد ريسينغ بوينت عن الصدارة بالمقارنة مع الجولات الأولى من الموسم، حيث اكتفى سيرجيو بيريز بالمركز السابع على بُعد 1.044 ثانية عن الصدارة، وتقدّم على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي سجّل زمنًا مُطابقًا له.

أمّا المركز التاسع فقد كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي من المرجّح أن يُحقّق تقدّمًا لاحقًا بالنظر إلى سرعة رينو القوية عند خفض الارتكازيّة نهاية الأسبوع الماضي في سبا-فرانكورشان.

وأكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين، حيث تقدّم بشكلٍ طفيف على شارل لوكلير الذي بدا في وضعٍ أفضل حالًا على سيارة فيراري نهاية هذا الأسبوع وسجّل أصيل موناكو زمنه على إطارات "ميديوم".

لكن في المقابل تواصلت معاناة زميله سيباستيان فيتيل، حيث اكتفى الألماني بالمركز الـ 19 ما قبل الأخير.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 28 1:20.703     258.414
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:20.948 0.245 0.245 257.632
3 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 30 1:21.500 0.797 0.552 255.887
4 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 31 1:21.555 0.852 0.055 255.714
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 22 1:21.641 0.938 0.086 255.445
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:21.667 0.964 0.026 255.363
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 25 1:21.747 1.044 0.080 255.113
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 29 1:21.747 1.044 0.000 255.113
9 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 22 1:21.789 1.086 0.042 254.982
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 27 1:21.821 1.118 0.032 254.883
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 25 1:21.904 1.201 0.083 254.624
12 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 28 1:21.984 1.281 0.080 254.376
13 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 21 1:22.131 1.428 0.147 253.921
14 8 France رومان غروجان هاس فيراري 20 1:22.409 1.706 0.278 253.064
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 19 1:22.422 1.719 0.013 253.024
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 24 1:22.552 1.849 0.130 252.626
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 27 1:22.619 1.916 0.067 252.421
19 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 24 1:22.988 2.285 0.162 251.298
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 22 1:23.120 2.417 0.132 250.899
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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