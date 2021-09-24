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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

واصلت مرسيدس هيمنتها على مجريات جائزة روسيا الكبرى بعد أن تقدّم فالتيري بوتاس ثنائيّة جديدة للصانع الألماني في التجارب الحرّة الثانية، في الوقت الذي تأكّد فيه انطلاق ماكس فيرشتابن من آخر شبكة الانطلاق.

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

بدا أنّ هاميلتون واجه مشكلة في سيارته بعد مرور 10 دقائق من بداية الحصّة وكان يسير ببطء شديد على الحلبة، لكن مع اقترابه من نهاية اللفّة وفي الوقت الذي كان يتوقّع فيه الجميع عودته إلى مرآب فريقه سرّع البريطاني وتيرته وبدأ لفّة جديدة.

ولدى عودته لاحقًا فقد أخطأ البريطاني في الكبح في منطقة فريقه وتسبّب في دفع الميكانيكيّ أمامه وسقوطه، حيث قال عبر اللاسلكي: "آسفٌ على ذلك يا شباب".

في الأثناء أعلنت إدارة السباق عن تغيير ريد بُل لوحدة طاقة فيرشتابن وبالتالي انطلاقه من آخر شبكة الانطلاق، حيث بدا أنّ فريقه بدأ بالتركيز على العمل على إعدادات ملائمة أكثر للسباق نتيجة لذلك، لكنّه سيُواجه مهمّة صعبة في جميع الأحوال إلّا إن حالفه الحظّ بدخول سيارة الأمان، حيث قال الهولندي لاحقًا في الحصّة أثناء سيره خلف سيارة ويليامز: "من المستحيل التجاوز".

وتقدّم بوتاس مجدّدًا إلى الصدارة مُسجّلًا 1:33.593 دقيقة، في المقابل تواجد زميله هاميلتون خلفه مباشرة بفارق 0.044 ثانية.

لكنّ مركز أفضل البقيّة لم يذهب إلى فيرشتابن، بل ذهب إلى بيير غاسلي الذي قدّم لفّة متأخّرة بعض الشيء نجح على إثرها في التواجد على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة، بينما كان لاندو نوريس سائق مكلارين وإستيبان أوكون السائقَين الآخرين الوحيدين المتواجدين ضمن إطار الثانية مع ثنائيّ مرسيدس.

أمّا فيرشتابن فقد انتهى به المطاف في المركز السادس بفارق ثانية عن الصدارة، وكان يخسر أغلب ذلك الفارق في المقطع الثاني عبر خسارة سبعة أعشارٍ من الثانية هناك.

ووضع كارلوس ساينز الإبن سيارة فيراري في المركز السابع ولم تفصل بينه وبين فيرشتابن سوى 0.057 ثانية، بينما كان مواطنه فرناندو ألونسو خلفه بأقلّ من عُشرٍ من الثانية.

وذهب المركز التاسع إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، في حين حلّ شارل لوكلير عاشرًا.

وعلى ذكر لوكلير فأثناء دخوله الحلبة على إطارات "هارد" لمحاكاة السباق فقد انزلق عند المنعطف التاسع لكنّه بقي في منتصف المسار، وتمكّن سيرجيو بيريز القادم خلفه من تفادي الاصطدام به.

وتأثّرت برامج الجميع إثر ذلك نتيجة رفع العلم الأحمر إثر انزلاق أنطونيو جيوفينازي عند المنعطف التاسع واصطدام سيارته بقوّة بالحواجز الجانبيّة، وفي حين أنّه تحرّك من موقع الحادث إلّا أنّ الفريق طلب منه إيقاف السيارة.

وبالتأكيد لن يرفع ذلك من أسهمه على صعيد منافسته للإبقاء على مقعده في صفوف فريق ألفا روميو للعام المقبل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 19 1:33.593     224.939
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 22 1:33.637 0.044 0.044 224.834
3 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 22 1:33.845 0.252 0.208 224.335
4 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:34.154 0.561 0.309 223.599
5 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 23 1:34.402 0.809 0.248 223.012
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 20 1:34.621 1.028 0.219 222.496
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:34.678 1.085 0.057 222.362
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 21 1:34.762 1.169 0.084 222.165
9 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 22 1:34.837 1.244 0.075 221.989
10 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 24 1:34.925 1.332 0.088 221.783
11 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 22 1:34.938 1.345 0.013 221.753
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:35.052 1.459 0.114 221.487
13 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 19 1:35.094 1.501 0.042 221.389
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 15 1:35.178 1.585 0.084 221.193
15 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 21 1:35.334 1.741 0.156 220.832
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 19 1:35.411 1.818 0.077 220.653
17 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 12 1:35.630 2.037 0.219 220.148
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 23 1:35.954 2.361 0.324 219.405
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 19 1:36.099 2.506 0.145 219.074
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 20 1:36.230 2.637 0.131 218.775
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