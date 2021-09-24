بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

بدا أنّ هاميلتون واجه مشكلة في سيارته بعد مرور 10 دقائق من بداية الحصّة وكان يسير ببطء شديد على الحلبة، لكن مع اقترابه من نهاية اللفّة وفي الوقت الذي كان يتوقّع فيه الجميع عودته إلى مرآب فريقه سرّع البريطاني وتيرته وبدأ لفّة جديدة.

ولدى عودته لاحقًا فقد أخطأ البريطاني في الكبح في منطقة فريقه وتسبّب في دفع الميكانيكيّ أمامه وسقوطه، حيث قال عبر اللاسلكي: "آسفٌ على ذلك يا شباب".

في الأثناء أعلنت إدارة السباق عن تغيير ريد بُل لوحدة طاقة فيرشتابن وبالتالي انطلاقه من آخر شبكة الانطلاق، حيث بدا أنّ فريقه بدأ بالتركيز على العمل على إعدادات ملائمة أكثر للسباق نتيجة لذلك، لكنّه سيُواجه مهمّة صعبة في جميع الأحوال إلّا إن حالفه الحظّ بدخول سيارة الأمان، حيث قال الهولندي لاحقًا في الحصّة أثناء سيره خلف سيارة ويليامز: "من المستحيل التجاوز".

وتقدّم بوتاس مجدّدًا إلى الصدارة مُسجّلًا 1:33.593 دقيقة، في المقابل تواجد زميله هاميلتون خلفه مباشرة بفارق 0.044 ثانية.

لكنّ مركز أفضل البقيّة لم يذهب إلى فيرشتابن، بل ذهب إلى بيير غاسلي الذي قدّم لفّة متأخّرة بعض الشيء نجح على إثرها في التواجد على بُعد رُبع ثانية عن الصدارة، بينما كان لاندو نوريس سائق مكلارين وإستيبان أوكون السائقَين الآخرين الوحيدين المتواجدين ضمن إطار الثانية مع ثنائيّ مرسيدس.

أمّا فيرشتابن فقد انتهى به المطاف في المركز السادس بفارق ثانية عن الصدارة، وكان يخسر أغلب ذلك الفارق في المقطع الثاني عبر خسارة سبعة أعشارٍ من الثانية هناك.

ووضع كارلوس ساينز الإبن سيارة فيراري في المركز السابع ولم تفصل بينه وبين فيرشتابن سوى 0.057 ثانية، بينما كان مواطنه فرناندو ألونسو خلفه بأقلّ من عُشرٍ من الثانية.

وذهب المركز التاسع إلى سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، في حين حلّ شارل لوكلير عاشرًا.

وعلى ذكر لوكلير فأثناء دخوله الحلبة على إطارات "هارد" لمحاكاة السباق فقد انزلق عند المنعطف التاسع لكنّه بقي في منتصف المسار، وتمكّن سيرجيو بيريز القادم خلفه من تفادي الاصطدام به.

وتأثّرت برامج الجميع إثر ذلك نتيجة رفع العلم الأحمر إثر انزلاق أنطونيو جيوفينازي عند المنعطف التاسع واصطدام سيارته بقوّة بالحواجز الجانبيّة، وفي حين أنّه تحرّك من موقع الحادث إلّا أنّ الفريق طلب منه إيقاف السيارة.

وبالتأكيد لن يرفع ذلك من أسهمه على صعيد منافسته للإبقاء على مقعده في صفوف فريق ألفا روميو للعام المقبل.

نتيجة الحصّة: