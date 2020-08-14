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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

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بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة
من قبل:
14-08-2020

تقدّم فالتيري بوتاس ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، وذلك في ظلّ تمتّع السهام الفضيّة بأفضليّة مريحة مجدّدًا أمام بقيّة منافساتها في برشلونة.

توجّهت الأنظار مجدّدًا صوب مرآب فريق ريسينغ بوينت، لكن هذه المرّة لمتابعة عودة سيرجيو بيريز بعد ابتعاده عن المشاركة في الجولتَين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنّه تماثل إلى الشفاء ونجح في العودة نهاية الأسبوع الجاري.

وبالنظر إلى اعتماد التركيبات الأكثر قساوة لنهاية هذا الأسبوع، فقد منح ذلك السائقين والفرق بعض المتنفّس الإضافيّ من أجل اختبار التركيبات الأكثر قساوة على عكس نهاية الأسبوع الماضي في سيلفرستون التي ركّز فيها الجميع على إطارات "سوفت" للتخلّص منها والإبقاء على الإطارات المتوسّطة والقاسية للسباق.

وبعد أن استخدم الإطارات القاسية في البداية، انتقل لويس هاميلتون في منتصف الحصّة إلى تركيبة "سوفت"، لكنّه قال مباشرة ضمن محادثاته اللاسلكيّة مع فريقه: "هناك اهتزازات في هذه الإطارات الأماميّة".

على الجانب الآخر لم تسر حصّة أليكسندر ألبون بالشكل المطلوب وذلك بعد أن تذمّر في البداية من ضعف استجابتها الحاد للانعطاف، حيث تواجد التايلاندي في مؤخّر الترتيب مع نهاية الساعة الأولى، قبل أن يسير ببطء على الحلبة ويقول لفريقه: "لقد فقدت الطاقة".

وطلب منه مهندسه مواصلة السير ببطء والعودة إلى خطّ الحظائر. لكن بدا أنّ المشكلة لم تكن كبيرة، ونجح سائق ريد بُل في العودة وقال لاحقًا: "التوازنٌ جيّدٌ جدًا، نحن بطيئون على الخطوط المستقيمة لكنّ التوازن جيّد".

وبالعودة إلى الصدارة، فمثلما كان متوقّعًا فإنّ مرسيدس كانت مجدّدًا في عالمها الخاص،  فقد كان الزمن الأسرع من نصيب بوتاس الذي حقّق دقيقة واحدة و16.785 ثانية.

وتقدّم الفنلندي على زميله هاميلتون بفارق 0.039 ثانية، حيث كان أداؤهما متقاربًا للغاية على جميع المقاطع الثلاثة.

لكن أثناء محاكاته للمسافات الطويلة في الدقائق الأخيرة، قال هاميلتون عبر اللاسلكي: "بدأ الإطار الأمامي الأيسر بالتفكّك".

وسرعان ما بدأ البريطاني بالانزلاق وعبر على الحفف الجانبيّة بعنف، لكنّه نجح في مواصلة برنامجه.

وبالرغم من تواجده في المركز الثالث، إلّا أنّ ماكس فيرشتابن كان أبطأ بأكثر من تسعة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وتواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في المركزين الرابع والخامس على التوالي، حيث عاد فيتيل أخيرًا للتواجد على مقربة من زميله بعد معاناته في الجولتين الماضيتين وتغيير فريقه فيراري لهيكل سيارته بالتوجّه لنهاية هذا الأسبوع، وهو ما يبدو أنّه قد حلّ مشاكله مبدئيًا.

ولم يفصل بين سائقَي فيراري سوى 0.011 ثانية، كما أنّهما كانا على بُعد رُبع ثانية فقط عن فيرشتابن سائق ريد بُل.

وبشكلٍ مفاجئ فقد تواجد رومان غروجان في المركز السادس لصالح هاس، حيث تقدّم على بيريز الذي ركّز في سلسلة محاولاته الثانية على إطارات "ميديوم"، بينما انتهى المطاف بألبون في المركز الثامن.

كما نجح كيفن ماغنوسن في وضع سيارة هاس الثانية في المركز التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 33 1:16.785     218.245
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 29 1:16.824 0.039 0.039 218.134
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 26 1:17.724 0.939 0.900 215.609
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:17.970 1.185 0.246 214.928
5 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 27 1:17.981 1.196 0.011 214.898
6 8 France رومان غروجان هاس فيراري 29 1:18.291 1.506 0.310 214.047
7 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 31 1:18.471 1.686 0.180 213.556
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 27 1:18.606 1.821 0.135 213.189
9 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 28 1:18.620 1.835 0.014 213.151
10 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 31 1:18.643 1.858 0.023 213.089
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 33 1:18.733 1.948 0.090 212.845
12 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 31 1:18.736 1.951 0.003 212.837
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 32 1:18.744 1.959 0.008 212.816
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 26 1:18.888 2.103 0.144 212.427
15 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 24 1:18.917 2.132 0.029 212.349
16 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 24 1:18.981 2.196 0.064 212.177
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 21 1:19.145 2.360 0.164 211.737
18 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 31 1:19.230 2.445 0.085 211.510
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:20.334 3.549 1.104 208.604
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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