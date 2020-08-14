بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.039 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في برشلونة

توجّهت الأنظار مجدّدًا صوب مرآب فريق ريسينغ بوينت، لكن هذه المرّة لمتابعة عودة سيرجيو بيريز بعد ابتعاده عن المشاركة في الجولتَين الماضيتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنّه تماثل إلى الشفاء ونجح في العودة نهاية الأسبوع الجاري.

وبالنظر إلى اعتماد التركيبات الأكثر قساوة لنهاية هذا الأسبوع، فقد منح ذلك السائقين والفرق بعض المتنفّس الإضافيّ من أجل اختبار التركيبات الأكثر قساوة على عكس نهاية الأسبوع الماضي في سيلفرستون التي ركّز فيها الجميع على إطارات "سوفت" للتخلّص منها والإبقاء على الإطارات المتوسّطة والقاسية للسباق.

وبعد أن استخدم الإطارات القاسية في البداية، انتقل لويس هاميلتون في منتصف الحصّة إلى تركيبة "سوفت"، لكنّه قال مباشرة ضمن محادثاته اللاسلكيّة مع فريقه: "هناك اهتزازات في هذه الإطارات الأماميّة".

على الجانب الآخر لم تسر حصّة أليكسندر ألبون بالشكل المطلوب وذلك بعد أن تذمّر في البداية من ضعف استجابتها الحاد للانعطاف، حيث تواجد التايلاندي في مؤخّر الترتيب مع نهاية الساعة الأولى، قبل أن يسير ببطء على الحلبة ويقول لفريقه: "لقد فقدت الطاقة".

وطلب منه مهندسه مواصلة السير ببطء والعودة إلى خطّ الحظائر. لكن بدا أنّ المشكلة لم تكن كبيرة، ونجح سائق ريد بُل في العودة وقال لاحقًا: "التوازنٌ جيّدٌ جدًا، نحن بطيئون على الخطوط المستقيمة لكنّ التوازن جيّد".

وبالعودة إلى الصدارة، فمثلما كان متوقّعًا فإنّ مرسيدس كانت مجدّدًا في عالمها الخاص، فقد كان الزمن الأسرع من نصيب بوتاس الذي حقّق دقيقة واحدة و16.785 ثانية.

وتقدّم الفنلندي على زميله هاميلتون بفارق 0.039 ثانية، حيث كان أداؤهما متقاربًا للغاية على جميع المقاطع الثلاثة.

لكن أثناء محاكاته للمسافات الطويلة في الدقائق الأخيرة، قال هاميلتون عبر اللاسلكي: "بدأ الإطار الأمامي الأيسر بالتفكّك".

وسرعان ما بدأ البريطاني بالانزلاق وعبر على الحفف الجانبيّة بعنف، لكنّه نجح في مواصلة برنامجه.

وبالرغم من تواجده في المركز الثالث، إلّا أنّ ماكس فيرشتابن كان أبطأ بأكثر من تسعة أعشارٍ من الثانية من الصدارة.

وتواجد ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في المركزين الرابع والخامس على التوالي، حيث عاد فيتيل أخيرًا للتواجد على مقربة من زميله بعد معاناته في الجولتين الماضيتين وتغيير فريقه فيراري لهيكل سيارته بالتوجّه لنهاية هذا الأسبوع، وهو ما يبدو أنّه قد حلّ مشاكله مبدئيًا.

ولم يفصل بين سائقَي فيراري سوى 0.011 ثانية، كما أنّهما كانا على بُعد رُبع ثانية فقط عن فيرشتابن سائق ريد بُل.

وبشكلٍ مفاجئ فقد تواجد رومان غروجان في المركز السادس لصالح هاس، حيث تقدّم على بيريز الذي ركّز في سلسلة محاولاته الثانية على إطارات "ميديوم"، بينما انتهى المطاف بألبون في المركز الثامن.

كما نجح كيفن ماغنوسن في وضع سيارة هاس الثانية في المركز التاسع، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: