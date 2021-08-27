بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا

تهاطلت بعض الأمطار قبل بداية الحصّة وهو ما ترك المسار مبلّلًا في بعض أجزائه، خاصة خطّ الحظائر. نتيجة لذلك دخل السائقون في البداية على إطارات "انترميديت"، لكنّ الشمس ساهمت في جفاف الحلبة سريعًا.

وسأل كارلوس ساينز الإبن مهندسه عن الأمطار لدى عودته إلى المرآب بعد مرور قرابة رُبع ساعة، فأجابه: "لا مزيد من الأمطار".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات الطقس الجاف وتراوحت خياراتهم بين إطارات "ميديوم" و"هارد".

وكان فيرشتابن يُحلّق في تلك المرحلة بتسجيله التوقيت الأسرع بفارقٍ مريح جدًا بالرغم من استخدامه للتركيبة الأقسى.

وانزلق كيمي رايكونن أثناء عودته إلى خطّ الحظائر واحتكّ بالجدار الأسمنتي الجانبي، لكنّه لم يتعرّض للكثير من الضرر.

ومع بقاء 16 دقيقة على نهاية الحصّة، قال مهندس إستيبان أوكون: "هناك بعض الأمطار المتوقّعة في غضون 10 دقائق".

وعاد حينها أغلب السائقين على إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتصفيات.

وأثناء إكماله للفّة سريعة كانت لتضعه ربّما في الصدارة، وجد لويس هاميلتون نيكولاس لاتيفي في طريقه في المنعطفات الأخيرة من الحلبة وكان الأخير بصدد إكمال لفّة سريعة ولم يُفسح له المجال، لذا اضطرّ هاميلتون للتخفيف من سرعته ولم يُحسّن زمنه.

وذهبت الصدارة إلى بوتاس في النهاية بتوقيت وقدره 1:45.199 دقيقة، وذلك بعد اعتماده لإعدادات موجّهة أكثر للسرعة القصوى حيث كان الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث وكان أبطأ بكثير في المقطع الأوسط.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا على بُعد 0.164 ثانية، حيث لم تكن سرعته في المقطع الأوسط كافية لتعويض تأخّره عن بوتاس في المقطعين الآخرين.

ونجح بيير غاسلي في التواجد في المركز الثالث متقدّمًا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي كاد أن يتعرّض لحادث عند المنعطف التاسع.

وتقدّم أصيل موناكو بفارق 0.117 ثانية على زميله ساينز الإبن، في حين اكتفى سيرجيو بيريز بالمركز السادس مباشرة أمام سيباستيان فيتيل الذي كان آخر السائقين ضمن مجال الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، في حين أكمل ثنائيّ البين أوكون وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

وانتهى المطاف بهاميلتون في المركز الـ 18 بزمنه على إطارات "هارد" في المراحل الأولى من الحصّة.

نتيجة الحصّة: