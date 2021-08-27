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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا

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سجّل الفنلندي فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا

تهاطلت بعض الأمطار قبل بداية الحصّة وهو ما ترك المسار مبلّلًا في بعض أجزائه، خاصة خطّ الحظائر. نتيجة لذلك دخل السائقون في البداية على إطارات "انترميديت"، لكنّ الشمس ساهمت في جفاف الحلبة سريعًا.

وسأل كارلوس ساينز الإبن مهندسه عن الأمطار لدى عودته إلى المرآب بعد مرور قرابة رُبع ساعة، فأجابه: "لا مزيد من الأمطار".

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات الطقس الجاف وتراوحت خياراتهم بين إطارات "ميديوم" و"هارد".

وكان فيرشتابن يُحلّق في تلك المرحلة بتسجيله التوقيت الأسرع بفارقٍ مريح جدًا بالرغم من استخدامه للتركيبة الأقسى.

وانزلق كيمي رايكونن أثناء عودته إلى خطّ الحظائر واحتكّ بالجدار الأسمنتي الجانبي، لكنّه لم يتعرّض للكثير من الضرر.

ومع بقاء 16 دقيقة على نهاية الحصّة، قال مهندس إستيبان أوكون: "هناك بعض الأمطار المتوقّعة في غضون 10 دقائق".

وعاد حينها أغلب السائقين على إطارات "سوفت" لإجراء محاكاة للتصفيات.

وأثناء إكماله للفّة سريعة كانت لتضعه ربّما في الصدارة، وجد لويس هاميلتون نيكولاس لاتيفي في طريقه في المنعطفات الأخيرة من الحلبة وكان الأخير بصدد إكمال لفّة سريعة ولم يُفسح له المجال، لذا اضطرّ هاميلتون للتخفيف من سرعته ولم يُحسّن زمنه.

وذهبت الصدارة إلى بوتاس في النهاية بتوقيت وقدره 1:45.199 دقيقة، وذلك بعد اعتماده لإعدادات موجّهة أكثر للسرعة القصوى حيث كان الأسرع في المقطعين الأوّل والثالث وكان أبطأ بكثير في المقطع الأوسط.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا على بُعد 0.164 ثانية، حيث لم تكن سرعته في المقطع الأوسط كافية لتعويض تأخّره عن بوتاس في المقطعين الآخرين.

ونجح بيير غاسلي في التواجد في المركز الثالث متقدّمًا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي كاد أن يتعرّض لحادث عند المنعطف التاسع.

وتقدّم أصيل موناكو بفارق 0.117 ثانية على زميله ساينز الإبن، في حين اكتفى سيرجيو بيريز بالمركز السادس مباشرة أمام سيباستيان فيتيل الذي كان آخر السائقين ضمن مجال الثانية عن الصدارة.

وذهب المركز الثامن إلى لاندو نوريس سائق مكلارين، في حين أكمل ثنائيّ البين أوكون وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

وانتهى المطاف بهاميلتون في المركز الـ 18 بزمنه على إطارات "هارد" في المراحل الأولى من الحصّة.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 18 1:45.199     239.682
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 14 1:45.363 0.164 0.164 239.309
3 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 20 1:45.699 0.500 0.336 238.549
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 19 1:45.818 0.619 0.119 238.280
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:45.935 0.736 0.117 238.017
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 17 1:46.127 0.928 0.192 237.587
7 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 19 1:46.177 0.978 0.050 237.475
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 17 1:46.336 1.137 0.159 237.120
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:46.497 1.298 0.161 236.761
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 16 1:46.612 1.413 0.115 236.506
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 19 1:46.649 1.450 0.037 236.424
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 20 1:46.683 1.484 0.034 236.348
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 17 1:46.755 1.556 0.072 236.189
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 19 1:46.772 1.573 0.017 236.151
15 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 19 1:46.928 1.729 0.156 235.807
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 20 1:47.101 1.902 0.173 235.426
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 15 1:48.125 2.926 1.024 233.196
18 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 17 1:48.224 3.025 0.099 232.983
19 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 16 1:48.705 3.506 0.481 231.952
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 15 1:49.059 3.860 0.354 231.199
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