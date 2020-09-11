بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

حاولت الفرق استغلال الدقائق الأولى من أجل إجراء بعض اختبارات الانسيابيّة لبعض المكوّنات الجديدة التي جلبتها، وكان على رأسها فريق مكلارين الذي جلب أنفًا جديدًا مختلفًا عن المعتاد ومشابهًا للغاية لتصميم مرسيدس.

وانتقل التركيز بعد ذلك نحو الحلبة ومعرفة جميع خباياها، كونه لم يسبق للسائقين التسابق بسيارات فورمولا واحد حديثة على هذه الحلبة.

وبدأ السائقون إثر ذلك بالاستمتاع بتحدّي حلبة موجيللو السريعة، وهو ما كان يعني تحسّن الأزمنة بشكلٍ شبه متواصل.

ودخل أغلب السائقين لاحقًا إلى الحلبة دفعة واحدة تقريبًا لإجراء محاكاة اللفّة السريعة، لكنّ ذلك أدّى إلى بعض الزحام، وكاد رومان غروجان أن يصطدم بسيرجيو بيريز الذي كان يسير ببطء قريبًا من خطّ التسابق في المنعطف الأوّل.

ودفع ذلك غروجان إلى الاقتراب من بيريز تعبيرًا عن غضبه، ليقول الأخير لمهندسه: "مالذي يفعله؟ لم أره فحسب".

ولم تمرّ الحصّة من دون مشاكل، حيث قال غروجان إثر ذلك عبر اللاسلكي: "هناك خطبٌ ما في المحرّك، ليست لديّ طاقة...".

لكنّ ذلك لم يكن له أيّ تأثيرٍ على سير الحصّة التي شهدت ترتيبًا مختلطًا ومتقاربًا وغير مألوف مبدئيًا.

إذ في حين ذهبت الصدارة إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بتوقيت وقدره 1:17.879 دقيقة، إلّا أنّه لم يكن بعيدًا عن بقيّة المنافسين مبدئيًا، بل تواجد فيرشتابن خلفه بفارق 0.048 ثانية فقط على متن سيارة ريد بُل.

وضمن عطلة نهاية الأسبوع الاحتفاليّة لفريق فيراري بسباقه الـ 1000 في الفورمولا واحد، نجح شارل لوكلير في تقديم وتيرة قويّة في الحقيقة ليتواجد في المركز الثالث على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية فقط عن الصدارة، بالرغم من أنّ زميله سيباستيان فيتيل كان غائبًا عن المقدّمة مجدّدًا، وعانى لتقديم لفّة سريعة واقتصر على المركز الـ 13 بفارق 1.388 ثانية عن بوتاس.

ولم تكن لفّة لويس هاميلتون قويّة جدًا، حيث ضيّع أغلب وقته في المقطع الأوسط بالمقارنة مع زميله بوتاس، ليكتفي بالمركز الرابع بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا الفائز المفاجئ نهاية الأسبوع الماضي في مونزا بيير غاسلي فقد حلّ خامسًا لكن بفارقٍ قارب الثمانية أعشارٍ من الثانية عن بوتاس، وتفوّق على إستيبان أوكون ودانييل كفيات اللذين لم تفصل بينهما سوى 0.034 ثانية فقط.

وحلّ لاندو نوريس ثامنًا لصالح مكلارين وتقدّم على أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الآخر الذي بات مستقبله في ريد بُل محلّ تقييم على ما يبدو في ظلّ الأداء القويّ الذي يُقدّمه غاسلي في صفوف الفريق الرديف ألفا تاوري. وأكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل لصالح رينو.

نتيجة الحصّة: