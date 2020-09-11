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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

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بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو
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بدأ فالتيري بوتاس عطلة نهاية أسبوع جائزة توسكانا الكبرى بشكلٍ جيّد عبر تصدّر التجارب الحرّة الأولى، بالرغم من أنّ الأداء بدا أكثر تقاربًا في ظلّ تواجد ماكس فيرشتابن خلفه بفارق 0.048 ثانية فقط.

حاولت الفرق استغلال الدقائق الأولى من أجل إجراء بعض اختبارات الانسيابيّة لبعض المكوّنات الجديدة التي جلبتها، وكان على رأسها فريق مكلارين الذي جلب أنفًا جديدًا مختلفًا عن المعتاد ومشابهًا للغاية لتصميم مرسيدس.

وانتقل التركيز بعد ذلك نحو الحلبة ومعرفة جميع خباياها، كونه لم يسبق للسائقين التسابق بسيارات فورمولا واحد حديثة على هذه الحلبة.

وبدأ السائقون إثر ذلك بالاستمتاع بتحدّي حلبة موجيللو السريعة، وهو ما كان يعني تحسّن الأزمنة بشكلٍ شبه متواصل.

ودخل أغلب السائقين لاحقًا إلى الحلبة دفعة واحدة تقريبًا لإجراء محاكاة اللفّة السريعة، لكنّ ذلك أدّى إلى بعض الزحام، وكاد رومان غروجان أن يصطدم بسيرجيو بيريز الذي كان يسير ببطء قريبًا من خطّ التسابق في المنعطف الأوّل.

ودفع ذلك غروجان إلى الاقتراب من بيريز تعبيرًا عن غضبه، ليقول الأخير لمهندسه: "مالذي يفعله؟ لم أره فحسب".

ولم تمرّ الحصّة من دون مشاكل، حيث قال غروجان إثر ذلك عبر اللاسلكي: "هناك خطبٌ ما في المحرّك، ليست لديّ طاقة...".

لكنّ ذلك لم يكن له أيّ تأثيرٍ على سير الحصّة التي شهدت ترتيبًا مختلطًا ومتقاربًا وغير مألوف مبدئيًا.

إذ في حين ذهبت الصدارة إلى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بتوقيت وقدره 1:17.879 دقيقة، إلّا أنّه لم يكن بعيدًا عن بقيّة المنافسين مبدئيًا، بل تواجد فيرشتابن خلفه بفارق 0.048 ثانية فقط على متن سيارة ريد بُل.

وضمن عطلة نهاية الأسبوع الاحتفاليّة لفريق فيراري بسباقه الـ 1000 في الفورمولا واحد، نجح شارل لوكلير في تقديم وتيرة قويّة في الحقيقة ليتواجد في المركز الثالث على بُعد ثلاثة أعشارٍ من الثانية فقط عن الصدارة، بالرغم من أنّ زميله سيباستيان فيتيل كان غائبًا عن المقدّمة مجدّدًا، وعانى لتقديم لفّة سريعة واقتصر على المركز الـ 13 بفارق 1.388 ثانية عن بوتاس.

ولم تكن لفّة لويس هاميلتون قويّة جدًا، حيث ضيّع أغلب وقته في المقطع الأوسط بالمقارنة مع زميله بوتاس، ليكتفي بالمركز الرابع بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة.

أمّا الفائز المفاجئ نهاية الأسبوع الماضي في مونزا بيير غاسلي فقد حلّ خامسًا لكن بفارقٍ قارب الثمانية أعشارٍ من الثانية عن بوتاس، وتفوّق على إستيبان أوكون ودانييل كفيات اللذين لم تفصل بينهما سوى 0.034 ثانية فقط.

وحلّ لاندو نوريس ثامنًا لصالح مكلارين وتقدّم على أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الآخر الذي بات مستقبله في ريد بُل محلّ تقييم على ما يبدو في ظلّ الأداء القويّ الذي يُقدّمه غاسلي في صفوف الفريق الرديف ألفا تاوري. وأكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل لصالح رينو.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 33 1:17.879     242.453
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 32 1:17.927 0.048 0.048 242.303
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:18.186 0.307 0.259 241.501
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 28 1:18.409 0.530 0.223 240.814
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 30 1:18.676 0.797 0.267 239.996
6 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 28 1:18.805 0.926 0.129 239.604
7 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 31 1:18.839 0.960 0.034 239.500
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 30 1:18.981 1.102 0.142 239.070
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 34 1:19.068 1.189 0.087 238.807
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 25 1:19.140 1.261 0.072 238.589
11 7 Finland كيمي رايكونن ألفا تاوري فيراري 21 1:19.219 1.340 0.079 238.351
12 8 France رومان غروجان هاس فيراري 25 1:19.224 1.345 0.005 238.336
13 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 27 1:19.267 1.388 0.043 238.207
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا تاوري فيراري 28 1:19.322 1.443 0.055 238.042
15 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 33 1:19.457 1.578 0.135 237.637
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:19.478 1.599 0.021 237.575
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 25 1:19.551 1.672 0.073 237.357
18 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 23 1:19.836 1.957 0.285 236.509
19 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 29 1:19.840 1.961 0.004 236.497
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 32 1:20.034 2.155 0.194 235.924
مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

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مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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