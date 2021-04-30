بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال
حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين مرسيدس وريد بُل بعد أن فصلت 0.025 ثانية فقط بينه وبين ماكس فيرشتابن.
اختار أغلب السائقين استخدام إطارات "هارد" في بداية الحصّة بالنظر إلى ديمومتها خاصة في ظلّ حاجة السائقين لإكمال قدرٍ كبير من اللفّات للتعوّد على المسار ومستويات التماسك.
وبشكلٍ مشابهٍ للعام الماضي فقد كانت هناك العديد من الانزلاقات المختلفة في كلّ مكانٍ تقريبًا.
وحدثت واقعة مضحكة تمثّلت في توقّف سيباستيان فيتيل أمام مرآب فريق مكلارين، قبل أن يقول لفريقه أستون مارتن ضاحكًا: "توقّفت أمام المرآب الخطأ وتفاجأت بعدم وجود أيّ أحد".
وبعد القيادة على إطارات "هارد" معظم الحصّة، انتقل السائقون إثر ذلك إلى التركيبة الألين "سوفت".
لكنّ فيرشتابن تذمّر بشكلٍ مكثّفٍ عليها من وجود الكثير من الاهتزازات، لدرجة أنّ مهندسه قال له: "في حال كانت مصدر قلق كبير على صعيد السلامة فعليك العودة إلى خطّ الحظائر"، لكنّ الهولندي اختار إكمال لفّة سريعة أوّلًا قبل العودة.
وانتهت الحصّة بأداء متقاربٍ للغاية مجدّدًا بين مرسيدس وريد بُل، حيث تواجد فالتيري بوتاس في الصدارة بتوقيت وقدره 1:19.648 دقيقة.
وتقدّم الفنلندي بفارق 0.025 ثانية فقط على فيرشتابن، حيث كان الأخير الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني، بينما كان بوتاس أفضل في الثالث.
ونجح سيرجيو بيريز في التقدّم في اللحظات القاتلة إلى المركز الثالث لصالح ريد بُل في ظلّ تواصل تأقلمه مع سيارة "آر.بي16بي".
بدوره قدّم شارل لوكلير لفّة أخيرة قويّة وانضمّ إلى ركب السائقين تحت حاجز الـ 80 ثانية، ليكون أبطأ من بوتاس بحوالي رُبع ثانية فقط.
أمّا بطل العالم لويس هاميلتون فقد عانى في هذه الحصّة لتقديم وتيرة قويّة ثابتة، وانتهى به المطاف خامسًا على بُعد ثلاثة أعشار الثانية عن الصدارة.
وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين هاميلتون وبيير غاسلي السادس، حيث فاقت الأربعة أعشارٍ من الثانية.
وأحدث جورج راسل المفاجأة لصالح ويليامز عندما تواجد في المركز السابع أمام لاندو نوريس.
وخسر كارلوس ساينز الإبن أفضل لفّاته بعد أن ارتكب خطأ وخرج عن المسار ما تسبّب في اكتفائه بالمركز التاسع مباشرة أمام إستيبان أوكون الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|31
|1:19.648
|210.310
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|23
|1:19.673
|0.025
|0.025
|210.244
|3
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|22
|1:19.846
|0.198
|0.173
|209.788
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|27
|1:19.884
|0.236
|0.038
|209.689
|5
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|32
|1:19.967
|0.319
|0.083
|209.471
|6
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|31
|1:20.444
|0.796
|0.477
|208.229
|7
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:20.529
|0.881
|0.085
|208.009
|8
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|26
|1:20.635
|0.987
|0.106
|207.736
|9
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|27
|1:20.680
|1.032
|0.045
|207.620
|10
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|27
|1:20.800
|1.152
|0.120
|207.311
|11
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|29
|1:20.894
|1.246
|0.094
|207.070
|12
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|31
|1:20.995
|1.347
|0.101
|206.812
|13
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|28
|1:21.090
|1.442
|0.095
|206.570
|14
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|31
|1:21.303
|1.655
|0.213
|206.029
|15
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|25
|1:21.381
|1.733
|0.078
|205.831
|16
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|31
|1:21.405
|1.757
|0.024
|205.771
|17
|98
|كالوم إلوت
|ألفا روميو
|فيراري
|21
|1:21.806
|2.158
|0.401
|204.762
|18
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|29
|1:21.939
|2.291
|0.133
|204.430
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:22.293
|2.645
|0.354
|203.550
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|29
|1:24.224
|4.576
|1.931
|198.883
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