تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022 التالي / هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال

حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة البرتغال الكبرى في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين مرسيدس وريد بُل بعد أن فصلت 0.025 ثانية فقط بينه وبين ماكس فيرشتابن.

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال

اختار أغلب السائقين استخدام إطارات "هارد" في بداية الحصّة  بالنظر إلى ديمومتها خاصة في ظلّ حاجة السائقين لإكمال قدرٍ كبير من اللفّات للتعوّد على المسار ومستويات التماسك.

وبشكلٍ مشابهٍ للعام الماضي فقد كانت هناك العديد من الانزلاقات المختلفة في كلّ مكانٍ تقريبًا.

وحدثت واقعة مضحكة تمثّلت في توقّف سيباستيان فيتيل أمام مرآب فريق مكلارين، قبل أن يقول لفريقه أستون مارتن ضاحكًا: "توقّفت أمام المرآب الخطأ وتفاجأت بعدم وجود أيّ أحد".

وبعد القيادة على إطارات "هارد" معظم الحصّة، انتقل السائقون إثر ذلك إلى التركيبة الألين "سوفت".

لكنّ فيرشتابن تذمّر بشكلٍ مكثّفٍ عليها من وجود الكثير من الاهتزازات، لدرجة أنّ مهندسه قال له: "في حال كانت مصدر قلق كبير على صعيد السلامة فعليك العودة إلى خطّ الحظائر"، لكنّ الهولندي اختار إكمال لفّة سريعة أوّلًا قبل العودة.

وانتهت الحصّة بأداء متقاربٍ للغاية مجدّدًا بين مرسيدس وريد بُل، حيث تواجد فالتيري بوتاس في الصدارة بتوقيت وقدره 1:19.648 دقيقة.

وتقدّم الفنلندي بفارق 0.025 ثانية فقط على فيرشتابن، حيث كان الأخير الأسرع على الإطلاق في المقطعين الأوّل والثاني، بينما كان بوتاس أفضل في الثالث.

ونجح سيرجيو بيريز في التقدّم في اللحظات القاتلة إلى المركز الثالث لصالح ريد بُل في ظلّ تواصل تأقلمه مع سيارة "آر.بي16بي".

بدوره قدّم شارل لوكلير لفّة أخيرة قويّة وانضمّ إلى ركب السائقين تحت حاجز الـ 80 ثانية، ليكون أبطأ من بوتاس بحوالي رُبع ثانية فقط.

أمّا بطل العالم لويس هاميلتون فقد عانى في هذه الحصّة لتقديم وتيرة قويّة ثابتة، وانتهى به المطاف خامسًا على بُعد ثلاثة أعشار الثانية عن الصدارة.

وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين هاميلتون وبيير غاسلي السادس، حيث فاقت الأربعة أعشارٍ من الثانية.

وأحدث جورج راسل المفاجأة لصالح ويليامز عندما تواجد في المركز السابع أمام لاندو نوريس.

وخسر كارلوس ساينز الإبن أفضل لفّاته بعد أن ارتكب خطأ وخرج عن المسار ما تسبّب في اكتفائه بالمركز التاسع مباشرة أمام إستيبان أوكون الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 31 1:19.648     210.310
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 23 1:19.673 0.025 0.025 210.244
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 22 1:19.846 0.198 0.173 209.788
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 27 1:19.884 0.236 0.038 209.689
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 32 1:19.967 0.319 0.083 209.471
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 31 1:20.444 0.796 0.477 208.229
7 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:20.529 0.881 0.085 208.009
8 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 26 1:20.635 0.987 0.106 207.736
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 27 1:20.680 1.032 0.045 207.620
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 27 1:20.800 1.152 0.120 207.311
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 29 1:20.894 1.246 0.094 207.070
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 31 1:20.995 1.347 0.101 206.812
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 28 1:21.090 1.442 0.095 206.570
14 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 31 1:21.303 1.655 0.213 206.029
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:21.381 1.733 0.078 205.831
16 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 31 1:21.405 1.757 0.024 205.771
17 98 United Kingdom كالوم إلوت ألفا روميو فيراري 21 1:21.806 2.158 0.401 204.762
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:21.939 2.291 0.133 204.430
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 29 1:22.293 2.645 0.354 203.550
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 29 1:24.224 4.576 1.931 198.883
المشاركات
التعليقات
هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022

المقال السابق

هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022

المقال التالي

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرة الأولى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

36دقيقة
2
فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

12دقيقة
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

4
فورمولا 1

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

5
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال

أحدث الأخبار
فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"
فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

12د
وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل
فورمولا 1

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

36د
هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
فورمولا 1

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال

أحدث ملفات الفيديو
أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية 05:38
فورمولا 1
29-04-2021

أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان 00:28
فورمولا 1
28-04-2021

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد 08:42
فورمولا 1
28-04-2021

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد 00:29
فورمولا 1
28-04-2021

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد 01:16
فورمولا 1
28-04-2021

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.025 ثانية في التجارب الحرّة الأولى في البرتغال

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

تحليل: الضربة المزدوجة التي تحدّد مصير فيتيل في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: الضربة المزدوجة التي تحدّد مصير فيتيل في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الباب لا يزال مفتوحًا أمام فولكسفاغن لدخول الفورمولا واحد مع ريد بُل

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.