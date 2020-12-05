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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

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بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير
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واجه فالتيري بوتاس تحديًا قويًا من زميله الجديد جورج راسل ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل لجائزة الصخير الكبرى، لكنّه سينطلق أوّلًا للمرّة الـ 16 في مسيرته في بطولة العالم للفورمولا واحد.

جاءت بداية القسم الثالث الحاسم بالمفاجآت منذ لفّاتها الأولى، إذ في حين نجح فيرشتابن سجّل الزمن الأسرع حينها، فإنّ أحدًا لم يتوقّع أن يكون شارل لوكلير أقرب ملاحقيه حينها بفارق 0.022 في ظلّ تواجد مرسيدس خلفهما.

لكنّ مرسيدس اتّبعت استراتيجيّة ثلاث طلعات، وكان سائقاها قادرين في منتصف الحصّة على خطف الصدارة، وذلك عبر تسجيل بوتاس لـ 53.377 ثانية، بينما كان راسل خلفه على بُعد 0.142 ثانية.

وكانت الدقيقة والنصف الأخيرة هي الحاسمة في ظلّ عودة تسعة سائقين – ما عدا شارل لوكلير الذي لم تكن له أيّ مجموعة إطارات جديدة متبقية.

لكنّ بوتاس لم يتمكّن من تحسين زمنه وبقيت الأنفاس حابسة متابعة راسل الذي كان بصدد تحسين زمنه وكذلك الأمر بالنسبة لفيرشتابن.

إلّا أنّ راسل أكمل لفّته وكان على بُعد 0.026 ثانية فقط من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وسينطلق فيرشتابن ثالثًا بعد أن كان أبطأ بـ 0.056 ثانية فقط من بوتاس، لكنّه يتطلّع بتفاؤل إلى السباق بالنظر إلى وتيرته القويّة.

ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من التفوّق على زمن لوكلير، لينطلق سائق فيراري بأعجوبة من المركز الرابع.

أمّا سيرجيو بيريز فسينطلق من المركز الخامس أمام دانييل كفيات ودانيال ريكاردو.

وأكمل كارلوس ساينز الإبن، وبيير غاسلي ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الثاني

تمحور القسم الثاني من التصفيات حول محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم". وبالرغم من ضعف أدائه، إلّا أنّ فريق فيراري بدا متشبّثًا بمحاولة العبور على متن الإطارات الصفراء في طلعتين مختلفتين.

وكان أداء السيارات متقاربًا بشكلٍ لا يُصدّق كون نصف ثانية تقريبًا فصلت بين السيارات الـ 13 الأولى.

وجاءت بعض المفاجآت في هذا القسم، وذلك في ظلّ خروج إستيبان أوكون سائق رينو الذي سينطلق من المركز الـ 11 أمام أليكسندر ألبون الذي لم يتمكّن من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن، بالرغم من أنّ الأخير تأهّل على إطارات "سوفت" على عكس ثنائيّ مرسيدس.

وبدا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل مُحبطًا إزاء خروج ألبون من القسم الثاني، وذلك يزيد من قدر التركيز على التايلندي حيال مقعده لموسم 2021.

وكذلك الحال بالنسبة لسيباستيان فيتيل الذي سيبدأ سباقه ما قبل الأخير مع فيراري من الخانة الـ 13، بالرغم من أنّه يبدو أنّ المحرّك الذي قامت فيراري بتثبيته على سيارة الألماني قديمٌ نسبيًا وقطع مسافات طويلة.

وحلّ أنطونيو جيوفينازي في المركز الـ 14، بينما ألغى لاندو نوريس محاولته الأخيرة إثر بطئه في أوّل ثلاثة منعطفات وسينطلق من المركز الـ 15.

القسم الأوّل

بالنظر إلى قصر اللفّة فإنّ الأزمنة كانت متقاربة للغاية بشكلٍ عام في ظلّ تغطية ثانية ونصف للسائقين الـ 20.

لهذا السبب كانت المنافسة ملحميّة من أجل العبور إلى القسم الثاني، لكن مثلما كان متوقّعًا فقد كانت الفرق المتزوّدة بمحرّكات فيراري تُعاني بشكلٍ لافت.

وتقارب الأداء أكثر فأكثر مع نهاية الطلعات الثانية الحاسمة كون أقلّ من ثانية غطّت الـ 19 الأوائل – ما عدا بييترو فيتيبالدي سائق هاس الذي سينطلق من آخر الترتيب في جميع الأحوال نتيجة عقوبة تغيير وحدة الطاقة.

وانتهى القسم الأوّل بخروج كيفن ماغنوسن سائق هاس، في الأثناء واجه نيكولاس لاتيفي بعض الضغط في ظلّ تواجد زميله غير الأساسي جاك أيتكن على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية عنه، في حين سيجمع الصفّ الأخير كيمي رايكونن وفيتيبالدي.

أمّا على صعيد الصدارة فقد كان فالتيري بوتاس أوّل من يكسر حاجز الـ 54 ثانية نهاية هذا الأسبوع مسجّلًا 53.904 ثانية.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 53.377   238.956
2 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 53.403 0.026 238.840
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 53.433 0.056 238.706
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 53.613 0.236 237.904
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 53.790 0.413 237.122
6 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 53.906 0.529 236.611
7 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 53.957 0.580 236.388
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 54.010 0.633 236.156
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 54.154 0.777 235.528
10 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 54.200 0.823 235.328
11 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 53.995 0.618 236.221
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 54.026 0.649 236.086
13 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 54.175 0.798 235.437
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 54.377 1.000 234.562
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 54.693 1.316 233.207
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 54.705 1.328 233.156
17 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 54.796 1.419 232.768
18 89 United Kingdom جاك أيتكن ويليامز مرسيدس 54.892 1.515 232.361
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 54.963 1.586 232.061
20 51 Brazil بيترو فيتيبالدي هاس فيراري 55.426 2.049 230.123
فيرشتابن يتقدّم على بوتاس في التجارب الثالثة في الصخير

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب مروان الوافي

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