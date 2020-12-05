بوتاس يتفوّق بـ 0.026 ثانية على راسل لينطلق أوّلًا في الصخير

جاءت بداية القسم الثالث الحاسم بالمفاجآت منذ لفّاتها الأولى، إذ في حين نجح فيرشتابن سجّل الزمن الأسرع حينها، فإنّ أحدًا لم يتوقّع أن يكون شارل لوكلير أقرب ملاحقيه حينها بفارق 0.022 في ظلّ تواجد مرسيدس خلفهما.

لكنّ مرسيدس اتّبعت استراتيجيّة ثلاث طلعات، وكان سائقاها قادرين في منتصف الحصّة على خطف الصدارة، وذلك عبر تسجيل بوتاس لـ 53.377 ثانية، بينما كان راسل خلفه على بُعد 0.142 ثانية.

وكانت الدقيقة والنصف الأخيرة هي الحاسمة في ظلّ عودة تسعة سائقين – ما عدا شارل لوكلير الذي لم تكن له أيّ مجموعة إطارات جديدة متبقية.

لكنّ بوتاس لم يتمكّن من تحسين زمنه وبقيت الأنفاس حابسة متابعة راسل الذي كان بصدد تحسين زمنه وكذلك الأمر بالنسبة لفيرشتابن.

إلّا أنّ راسل أكمل لفّته وكان على بُعد 0.026 ثانية فقط من تحقيق قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وسينطلق فيرشتابن ثالثًا بعد أن كان أبطأ بـ 0.056 ثانية فقط من بوتاس، لكنّه يتطلّع بتفاؤل إلى السباق بالنظر إلى وتيرته القويّة.

ولم يتمكّن أيّ أحدٍ من التفوّق على زمن لوكلير، لينطلق سائق فيراري بأعجوبة من المركز الرابع.

أمّا سيرجيو بيريز فسينطلق من المركز الخامس أمام دانييل كفيات ودانيال ريكاردو.

وأكمل كارلوس ساينز الإبن، وبيير غاسلي ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الثاني

تمحور القسم الثاني من التصفيات حول محاولة التأهّل على إطارات "ميديوم". وبالرغم من ضعف أدائه، إلّا أنّ فريق فيراري بدا متشبّثًا بمحاولة العبور على متن الإطارات الصفراء في طلعتين مختلفتين.

وكان أداء السيارات متقاربًا بشكلٍ لا يُصدّق كون نصف ثانية تقريبًا فصلت بين السيارات الـ 13 الأولى.

وجاءت بعض المفاجآت في هذا القسم، وذلك في ظلّ خروج إستيبان أوكون سائق رينو الذي سينطلق من المركز الـ 11 أمام أليكسندر ألبون الذي لم يتمكّن من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن، بالرغم من أنّ الأخير تأهّل على إطارات "سوفت" على عكس ثنائيّ مرسيدس.

وبدا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل مُحبطًا إزاء خروج ألبون من القسم الثاني، وذلك يزيد من قدر التركيز على التايلندي حيال مقعده لموسم 2021.

وكذلك الحال بالنسبة لسيباستيان فيتيل الذي سيبدأ سباقه ما قبل الأخير مع فيراري من الخانة الـ 13، بالرغم من أنّه يبدو أنّ المحرّك الذي قامت فيراري بتثبيته على سيارة الألماني قديمٌ نسبيًا وقطع مسافات طويلة.

وحلّ أنطونيو جيوفينازي في المركز الـ 14، بينما ألغى لاندو نوريس محاولته الأخيرة إثر بطئه في أوّل ثلاثة منعطفات وسينطلق من المركز الـ 15.

القسم الأوّل

بالنظر إلى قصر اللفّة فإنّ الأزمنة كانت متقاربة للغاية بشكلٍ عام في ظلّ تغطية ثانية ونصف للسائقين الـ 20.

لهذا السبب كانت المنافسة ملحميّة من أجل العبور إلى القسم الثاني، لكن مثلما كان متوقّعًا فقد كانت الفرق المتزوّدة بمحرّكات فيراري تُعاني بشكلٍ لافت.

وتقارب الأداء أكثر فأكثر مع نهاية الطلعات الثانية الحاسمة كون أقلّ من ثانية غطّت الـ 19 الأوائل – ما عدا بييترو فيتيبالدي سائق هاس الذي سينطلق من آخر الترتيب في جميع الأحوال نتيجة عقوبة تغيير وحدة الطاقة.

وانتهى القسم الأوّل بخروج كيفن ماغنوسن سائق هاس، في الأثناء واجه نيكولاس لاتيفي بعض الضغط في ظلّ تواجد زميله غير الأساسي جاك أيتكن على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية عنه، في حين سيجمع الصفّ الأخير كيمي رايكونن وفيتيبالدي.

أمّا على صعيد الصدارة فقد كان فالتيري بوتاس أوّل من يكسر حاجز الـ 54 ثانية نهاية هذا الأسبوع مسجّلًا 53.904 ثانية.

ترتيب شبكة الانطلاق: