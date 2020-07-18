بوتاس يتفوّق بـ 0.042 ثانية على هاميلتون في التجارب الثالثة في المجر

بالرغم من خسارة الفرق لحصّة التجارب الحرّة الثانية بسبب الأمطار أمسٍ الجمعة، لم تكن الفرق في عجلة من أمرها للدخول إلى الحلبة، حيث كان مردّ ذلك درجات الحرارة المتدنية واقتراب الأمطار من الحلبة منذ الدقائق الأولى.

وكان كيمي رايكونن الوحيد الذي استغلّ المسار في الدقائق الأولى وأكمل مجموعة من اللفّات على إطارات "سوفت".

لكنّ الأمطار لم تتهاطل وهو ما دفع السائقين للدخول تباعًا بعد مرور رُبع ساعة وكان جميعهم على إطارات "سوفت" ما عدا فيرشتابن الذي كان على إطارات "ميديوم" وانزلق عليها عندما كان بصدد إكمال لفّة سريعة قويّة.

بدوره تساءل زميله أليكسندر ألبون إن كانت سيارته على ما يرام بالقول: "هل السيارة بخير؟ أواجه اهتزازات غريبة عند بداية كلّ لفّة".

ونتيجة توجّه السائقين دفعة واحدة إلى الحلبة فقد تتباعت تحسينات الأزمنة، لكن ذلك تزامن مع كثرة الزحام وتضييع بعض السائقين للفّات سريعة بسبب إعاقتهم من سيارات أخرى.

وأقدم سائقو فيراري ومرسيدس على العودة مبكّرًا لسلسلة اللفّات الثانية من أجل استغلال خلوّ المسار النسبيّ.

ونجح بوتاس في تسجيل 1:15.437 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة بالرغم من أنّ زميله هاميلتون كان قريبًا منه للغاية.

بدوره واصل بيريز فرض أدائه القويّ على متن سيارة ريسينغ بوينت – مُحاولًا ربّما إنقاذ مقعده – ونجح في التواجد في المركز الثالث بفارق 0.161 ثانية فقط عن الصدارة.

أمّا فيراري فقد كانت أفضل حالًا على هذه الحلبة بتواجد شارل لوكلير في المركز الرابع على بُعد 0.344 ثانية عن بوتاس، بينما اكتفى لانس سترول بالمركز الخامس بفارقٍ قارب الستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، لتتأكّد مجدّدًا الفجوة الكبيرة بينه وبين بيريز.

وبالرغم من خرق فريقه ريد بُل لحظر التجوال في خطّ الحظائر ليلًا من أجل تغيير إعدادات السيارة، لم تكن حصّة ماكس فيرشتابن أفضل حالًا من الأمس، حيث اشتكى من ضعف استجابة السيارة للانعطاف.

واكتفى الهولندي بالمركز السادس، ليتقدّم على لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل، بينما أكمل بيير غاسلي ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: