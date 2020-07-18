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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق بـ 0.042 ثانية على هاميلتون في التجارب الثالثة في المجر

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بوتاس يتفوّق بـ 0.042 ثانية على هاميلتون في التجارب الثالثة في المجر
من قبل:
18-07-2020

حقّق فالتيري بوتاس المركز الأوّل في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المجر الكبرى، ليتفوّق بـ 0.042 ثانية فقط على زميله لويس هاميلتون، وذلك في ظلّ اقتراب سيرجيو بيريز منهما بشكلٍ لافت.

بالرغم من خسارة الفرق لحصّة التجارب الحرّة الثانية بسبب الأمطار أمسٍ الجمعة، لم تكن الفرق في عجلة من أمرها للدخول إلى الحلبة، حيث كان مردّ ذلك درجات الحرارة المتدنية واقتراب الأمطار من الحلبة منذ الدقائق الأولى.

وكان كيمي رايكونن الوحيد الذي استغلّ المسار في الدقائق الأولى وأكمل مجموعة من اللفّات على إطارات "سوفت".

لكنّ الأمطار لم تتهاطل وهو ما دفع السائقين للدخول تباعًا بعد مرور رُبع ساعة وكان جميعهم على إطارات "سوفت" ما عدا فيرشتابن الذي كان على إطارات "ميديوم" وانزلق عليها عندما كان بصدد إكمال لفّة سريعة قويّة.

بدوره تساءل زميله أليكسندر ألبون إن كانت سيارته على ما يرام بالقول: "هل السيارة بخير؟ أواجه اهتزازات غريبة عند بداية كلّ لفّة".

ونتيجة توجّه السائقين دفعة واحدة إلى الحلبة فقد تتباعت تحسينات الأزمنة، لكن ذلك تزامن مع كثرة الزحام وتضييع بعض السائقين للفّات سريعة بسبب إعاقتهم من سيارات أخرى.

وأقدم سائقو فيراري ومرسيدس على العودة مبكّرًا لسلسلة اللفّات الثانية من أجل استغلال خلوّ المسار النسبيّ.

ونجح بوتاس في تسجيل 1:15.437 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة بالرغم من أنّ زميله هاميلتون كان قريبًا منه للغاية.

بدوره واصل بيريز فرض أدائه القويّ على متن سيارة ريسينغ بوينت – مُحاولًا ربّما إنقاذ مقعده – ونجح في التواجد في المركز الثالث بفارق 0.161 ثانية فقط عن الصدارة.

أمّا فيراري فقد كانت أفضل حالًا على هذه الحلبة بتواجد شارل لوكلير في المركز الرابع على بُعد 0.344 ثانية عن بوتاس، بينما اكتفى لانس سترول بالمركز الخامس بفارقٍ قارب الستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة، لتتأكّد مجدّدًا الفجوة الكبيرة بينه وبين بيريز.

وبالرغم من خرق فريقه ريد بُل لحظر التجوال في خطّ الحظائر ليلًا من أجل تغيير إعدادات السيارة، لم تكن حصّة ماكس فيرشتابن أفضل حالًا من الأمس، حيث اشتكى من ضعف استجابة السيارة للانعطاف.

واكتفى الهولندي بالمركز السادس، ليتقدّم على لاندو نوريس وسيباستيان فيتيل، بينما أكمل بيير غاسلي ودانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 18 1:15.437     209.069
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 20 1:15.479 0.042 0.042 208.953
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 16 1:15.598 0.161 0.119 208.624
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 19 1:15.781 0.344 0.183 208.120
5 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 15 1:16.033 0.596 0.252 207.430
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 18 1:16.084 0.647 0.051 207.291
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 18 1:16.193 0.756 0.109 206.995
8 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 18 1:16.351 0.914 0.158 206.567
9 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 20 1:16.453 1.016 0.102 206.291
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 14 1:16.508 1.071 0.055 206.143
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 21 1:16.545 1.108 0.037 206.043
12 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 19 1:16.582 1.145 0.037 205.943
13 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 20 1:16.706 1.269 0.124 205.611
14 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 23 1:16.847 1.410 0.141 205.233
15 8 France رومان غروجان هاس فيراري 15 1:16.866 1.429 0.019 205.183
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 14 1:17.086 1.649 0.220 204.597
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 15 1:17.292 1.855 0.206 204.052
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 20 1:17.496 2.059 0.204 203.515
19 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 25 1:17.527 2.090 0.031 203.433
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 17 1:17.650 2.213 0.123 203.111
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الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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