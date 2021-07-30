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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

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وضع فالتيري بوتاس فريقه مرسيدس في صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد تقدّمه بفارق ضئيلٍ على زميله لويس هاميلتون، في الوقت الذي عانى فيه ماكس فيرشتابن من مشاكل على صعيد توازن سيارته.

بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

تمتّعت مرسيدس بالأفضليّة مجدّدًا في المقطع الأوّل الأسرع، حيث يعود ذلك على الأرجح إلى اعتمادها لمستويات ارتكازيّة أقلّ من ريد بُل.

وبعد سلسلة محاولاته الأولى على إطارات "ميديوم"، عاد فيرشتابن في وسط الحصّة بعد ما بدت تغييرات في إعداداته، لكنّه قال سريعًا: "لا أزال أعاني من ذات الأشياء" في إشارة إلى توازن السيارة.

وبعد تعرّضه لحادثٍ في الحصّة الصباحيّة، تطلّب تصليح سيارة يوكي تسونودا الكثير من الوقت، ولم يتمكّن الياباني من دخول الحلبة إلّا في آخر دقيقتين من عمر الحصّة.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، وتبيّن أنّ ثنائيّ مرسيدس حقّقا مكاسب كبيرة على إطارات "سوفت" بالمقارنة مع فيرشتابن.

وذهبت الصدارة إلى بوتاس الذي سجّل 1:17.012 دقيقة ضمن محاولته الثانية على ذات الإطارات، وربّما كان ليكون أسرع من ذلك بكثير لولا أنّه ضيّع الكثير من الوقت في المقطع الأخير من لفّته الأولى على الإطارات الجديدة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين.

وحلّ زميله هاميلتون خلفه مباشرة وبفارق هامشي بلغ 0.027 ثانية فقط.

بالتوازي مع ذلك تواصلت معاناة فيرشتابن حتّى بالانتقال إلى إطارات "سوفت"، حيث قال عبر اللاسلكي: "أعاني من ضعف استجابة للانعطاف".

وانتهى المطاف بالهولندي ثالثًا لكنّ بفارق 0.298 ثانية عن زمن بوتاس المتصدّر.

كما قال الهولندي لاحقًا عند محاكاته للمسافات الطويلة: "كلّ مرّة أنعطف فيها فإنّني أفقد القسم الخلفي. لا أعلم ما هذا. أشعر كما لو أنّ السيارة مكسورة بالكامل".

أمّا أفضل البقيّة خلف ثلاثيّ الصدارة المعتاد فقد كان إستيبان أوكون سائق ألبين، لكنّه كان على بُعد حوالَي ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

بالرغم من ذلك فقد تقدّم الفرنسي على زميله السابق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الثاني الذي تواصلت معاناته على مدار اللفّة الواحدة.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا لصالح ألفا تاوري بعد أن تقدّم بـ 0.056 ثانية على فرناندو ألونسو.

ومثلما كان عليه الحال في الحصّة الصباحيّة فقد تواجد لاندو نوريس في المركز التاسع، في حين أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

وواجه ثنائيّ فيراري حصّة خافتة أو باهتة نسبيًا، حيث اكتفى شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن بالمركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 29 1:17.012     204.794
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:17.039 0.027 0.027 204.722
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 24 1:17.310 0.298 0.271 204.004
4 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 29 1:17.759 0.747 0.449 202.826
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 23 1:17.824 0.812 0.065 202.657
6 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 31 1:18.113 1.101 0.289 201.907
7 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 27 1:18.169 1.157 0.056 201.762
8 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 31 1:18.228 1.216 0.059 201.610
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 25 1:18.313 1.301 0.085 201.391
10 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 30 1:18.320 1.308 0.007 201.373
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 30 1:18.370 1.358 0.050 201.245
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 32 1:18.441 1.429 0.071 201.063
13 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 26 1:18.737 1.725 0.296 200.307
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 21 1:19.277 2.265 0.540 198.942
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 29 1:19.292 2.280 0.015 198.905
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 30 1:19.479 2.467 0.187 198.437
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 3 1:19.671 2.659 0.192 197.959
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 29 1:19.817 2.805 0.146 197.597
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 28 1:20.186 3.174 0.369 196.687
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 28 1:21.881 4.869 1.695 192.616
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