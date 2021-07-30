بوتاس يتفوّق بـ 0.027 ثانية على هاميلتون ليتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الثانية في المجر

تمتّعت مرسيدس بالأفضليّة مجدّدًا في المقطع الأوّل الأسرع، حيث يعود ذلك على الأرجح إلى اعتمادها لمستويات ارتكازيّة أقلّ من ريد بُل.

وبعد سلسلة محاولاته الأولى على إطارات "ميديوم"، عاد فيرشتابن في وسط الحصّة بعد ما بدت تغييرات في إعداداته، لكنّه قال سريعًا: "لا أزال أعاني من ذات الأشياء" في إشارة إلى توازن السيارة.

وبعد تعرّضه لحادثٍ في الحصّة الصباحيّة، تطلّب تصليح سيارة يوكي تسونودا الكثير من الوقت، ولم يتمكّن الياباني من دخول الحلبة إلّا في آخر دقيقتين من عمر الحصّة.

وانتقل السائقون إثر ذلك إلى محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، وتبيّن أنّ ثنائيّ مرسيدس حقّقا مكاسب كبيرة على إطارات "سوفت" بالمقارنة مع فيرشتابن.

وذهبت الصدارة إلى بوتاس الذي سجّل 1:17.012 دقيقة ضمن محاولته الثانية على ذات الإطارات، وربّما كان ليكون أسرع من ذلك بكثير لولا أنّه ضيّع الكثير من الوقت في المقطع الأخير من لفّته الأولى على الإطارات الجديدة بعد أن كان الأسرع على الإطلاق في أوّل مقطعين.

وحلّ زميله هاميلتون خلفه مباشرة وبفارق هامشي بلغ 0.027 ثانية فقط.

بالتوازي مع ذلك تواصلت معاناة فيرشتابن حتّى بالانتقال إلى إطارات "سوفت"، حيث قال عبر اللاسلكي: "أعاني من ضعف استجابة للانعطاف".

وانتهى المطاف بالهولندي ثالثًا لكنّ بفارق 0.298 ثانية عن زمن بوتاس المتصدّر.

كما قال الهولندي لاحقًا عند محاكاته للمسافات الطويلة: "كلّ مرّة أنعطف فيها فإنّني أفقد القسم الخلفي. لا أعلم ما هذا. أشعر كما لو أنّ السيارة مكسورة بالكامل".

أمّا أفضل البقيّة خلف ثلاثيّ الصدارة المعتاد فقد كان إستيبان أوكون سائق ألبين، لكنّه كان على بُعد حوالَي ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة.

بالرغم من ذلك فقد تقدّم الفرنسي على زميله السابق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الثاني الذي تواصلت معاناته على مدار اللفّة الواحدة.

وحلّ بيير غاسلي سادسًا لصالح ألفا تاوري بعد أن تقدّم بـ 0.056 ثانية على فرناندو ألونسو.

ومثلما كان عليه الحال في الحصّة الصباحيّة فقد تواجد لاندو نوريس في المركز التاسع، في حين أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

وواجه ثنائيّ فيراري حصّة خافتة أو باهتة نسبيًا، حيث اكتفى شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن بالمركزين الـ 11 والـ 12 على التوالي.

نتيجة الحصّة: