بوتاس يتطلّع لسباق البحرين رغم تأخّره "المحيّر" خلف هاميلتون في التصفيات

سينطلق بوتاس من الخانة الثانية على شبكة الانطلاق، بعد تسجيله ثاني أسرع زمن في التصفيات بفارق 0.289 ثانية عن هاميلتون.

لكن الفنلندي بدا في حيرة من أمره إثر الفارق الذي ناهز ثلاثة أعشار من الثانية عن زميله الذي سجّل بدوره قطب الانطلاق الأوّل للمرة العاشرة هذا الموسم ورقم 98 في مسيرته.

وخلال حديثه عقب التصفيات، أوضح بوتاس بأنّ الأداء اليوم كان "جيّدًا للغاية"، لكنه لم يتمكن من تحديد مكامن هذا التأخّر خلف البريطاني.

فقال: "لا أعلم في الواقع سبب هذا التأخّر. كان شعوري جيّدًا على السيارة، وتلك هي المشكلة، أن يكون شعورك جيّدًا وترى بأنّك تستخلص كل شيء من السيارة، لكن زمن اللفة ليس حاضرًا. ذلك هو أكثر جانب محيّر. لا يُمكنني قول المزيد في الوقت الحالي، ولكن لم تكن هنالك أخطاء في لفّتي الأخيرة".

وأضاف: "كان الأداء إجمالًا جيّدًا للغاية. بعض الأمور البسيطة هنا وهناك، ولم يكن هنالك منعطف وحيد واضح. أحتاج لبعض الإجابات، لكننا على الأقل حجزنا مرّة أخرى صف الانطلاق الأوّل".

جديرٌ بالذكر أنّ ثنائي مرسيدس سينطلق في سباق الغد على إطارات ميديوم، حيث بدا بوتاس متحمسًا لوتيرته على المسافات الطويلة من تجارب الجمعة.

فقال: "لا أرى بأنّ هنالك أيّة مشكلة في الحقيقة من جانب أداء السيارة. أعتقد بأننا لدينا الوتيرة، الطلعات الطويلة كانت جيّدة، لذلك أتطلّع للسباق في الغد".

هذا ومن المتوقّع أن يشهد سباق الغد من جديد منافسة محتدمة بين مرسيدس وريد بُل التي سينطلق سائقاها ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون من المركزين الثالث والرابع تواليًا.