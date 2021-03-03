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بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021

صرّح فالتيري بوتاس بأنّه يخطط لأن يكون متطلّبًا على نحوٍ أكبر و"أكثر أنانية" مع فريقه مرسيدس هذا العام بينما يستهدف تحقيق اللقب صعب المنال في الفورمولا واحد.

بوتاس يخطط لأن يكون "أكثر أنانية بعض الشيء" ضمن معركة اللقب في 2021

سيخوض بوتاس موسمه الخامس مع مرسيدس في 2021، لكنّه لم يتمكن حتى الآن من هزيمة زميله في الفريق لويس هاميلتون ضمن معركة اللقب، حيث حلّ وصيفًا خلال الموسمين الماضيين.

وقد اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس في نهاية العام الماضي بأنّ الفريق كان بحاجة لمنح دعم أكبر عقب محادثاته مع الفنلندي، والتي أفضت إلى رسالة اللاسلكي المشجّعة في تصفيات جولة أبوظبي الختامية.

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وضمن معرض حديثه مع وسائل الإعلام للمرة الأولى هذا العام، شرح بوتاس كيف أنّ محادثاته مع الفريق كانت مهمة لضمان تواجده ضمن مستوى الضغط المناسب الذي يسمح له برفع مستوى أدائه.

فقال: "خلال بعض الأعوام في مسيرتي في الفورمولا واحد وضعت بالتأكيد ضغطًا أكثر من اللازم على كاهلي. وفي بعض الأحيان تلقيت الكثير من الضغط الخارجي، والعكس كذلك، وربما لم يكن هنالك ضغط كاف من جهتي. الأمر يتمحور حول إيجاد ذلك التوازن".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي يُمكنك من خلاله إعلام الفريق بمدى الضغط المفروض عليك هو من خلال التحدث ومناقشة الأمور، والأمر ذاته مع نفسي. حيث أنني بحاجة لأن أكون صريحًا مع نفسي في كل الأمور، وأن أحاول إيجاد سبيل جيّد لذهن صاف وسعيد في كل جائزة كبرى".

وتابع: "فاز لويس باللقب في كل أعوام زملاتنا الآن، لكنني ما أزال أتوجّه إلى هذا العام الجديد، مع صفحة جديدة وأنا أؤمن تمامًا أن بمقدوري المنافسة على اللقب. ذلك هو الهدف المطلق لهذا الموسم، هذا هو هدفي. لكن أمامي طريق طويلة لبلوغ ذلك، حيث تحتاج إلى أن تسعى نحو هدفك خطوة بخطوة".

جديرٌ بالذكر أنّ بوتاس قد سجّل انتصارين العام الماضي، لكنّه عانى من أجل ثبات أداء كالذي أظهره هاميلتون في سعيه نحو تحقيق اللقب وتسجيل 11 فوزًا.

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وقد شرح بوتاس كيف أنّه يركّز على أن يكون متطلّبًا أكثر من نفسه والفريق من حوله بالتوجّه إلى موسم 2021، ليضمن وجود الدعم المناسب الذي يخوّله المنافسة بشكل ثابت على اللقب.

حيث قال: " سأكون متطلّبًا من نفسي هذا العام أكثر من أيّ وقت مضى. لن أفرط أكثر من اللازم بالطبّع، لكنّ الهدف المطلق بالنسبة لي هذا الموسم هو أنّه عندما أصل إلى السباق الختامي في أبوظبي، يكون بمقدوري أن أنظر إلى الوراء وأن أقول بأنّني قمت بكل شيء ممكن، قدّمت 100 بالمئة من أجل الفوز باللقب".

واختتم: "سأطلب كل ما أشعر أنني بحاجته، لكي أحصل على الدعم والمعلومات التي أحتاجها، وربما بهذه الطريقة قد أكون أكثر أنانية بعض الشيء. عامٌ واحد في كامل حياتك، تقدّم فيه كل ما لديك، لهي فترة قصيرة للغاية في الواقع. وتلك في رأيي هي الذهنية التي لدي الآن، وهذا يشملني والأشخاص من حولي كذلك".

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