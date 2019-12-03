فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / تجارب أبوظبي / تقرير التجارب

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
03-12-2019

ظهر إستيبان أوكون للمرة الأولى على متن سيارة رينو خلال اليوم الافتتاحي لتجارب ما بعد جائزة أبوظبي الكبرى للإطارات، التي تصدرها فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

حل أوكون بديلاً عن نيكو هلكنبرغ إلى جانب دانيال ريكاردو ضمن تشكيلة العلامة الفرنسية للموسم المقبل، حيث قاد سيارة رينو 2019 للمرة الأولى اليوم الثلاثاء.

وأكمل 77 لفة، ليسجل ثامن أسرع الأزمنة وبفارق 2.8 ثانية خلف المتصدر.

بوتاس سجل أسرع الأزمنة، إذ كان صاحب ثالث أكبر عدد من اللفات مع 138 لفة، خلف ماكس فيرشتابن (153 لفة) ورومان غروجان (146 لفة).

تم تخصيص 10 مجموعات من الإطارات لكل فريق في كل يوم من التجارب التي تمتد على مدار يومين، بمزيج من إطارات 2019 و2020.

وكان أمام الفرق خمس نوعيات من إطارات 2019 وستّ نوعيات من إطارات 2020 للاختيار منها.

وأكمل بوتاس أسرع لفاته مع دقيقة و37.124 ثانية وبفارق ثمانية أعشار الثانية أمام أقرب ملاحقيه سيباستيان فيتيل سائق فيراري.

وخسر فيتيل ساعة من الزمن في الفترة الصباحية بسبب مشكلة في العادم، لكنه أنهى الحصة بفارق لفتين فقط عن بوتاس وبزمن قدره دقيقة و37.911 ثانية.

دانييل كفيات سائق تورو روسو سجل ثالث أسرع الأزمنة، وبفارق ثانية خلف بوتاس وأمام سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت وغروجان.

وشارك كفيات سيارته مع شون غيلايل، حيث قاد سائق الفورمولا 2 خلال القسم الأول لليوم.

وأنهى غيلايل اليوم بالمركز 11 وبفارق 4.5 ثانية خلف المتصدر.

يشار إلى أن يوم كيمي رايكونن سائق ألفا روميو انتهى بشكل مبكر بسبب مشكلة تقنية.

نتيجة التجارب

المركز السائق الفريق الزمن الفارق عدد اللفات
1 فالتيري بوتاس مرسيدس 1:37.124   138
2 سيباستيان فيتيل فيراري 1:37.991 0.867 136
3 دانييل كفيات تورو روسو 1:38.183 1.059 72
4 سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 1:38.434 1.310 120
5 رومان غروجان هاس 1:39.526 2.402 146
6 لاندو نوريس مكلارين 1:39.741 2.617 125
7 ماكس فيرشتابن ريد بُل 1:39.926 2.802 153
8 إستيبان أوكون رينو 1:39.962 2.838 77
9 جورج راسل ويليامز 1:40.368 3.244 87
10 كيمي رايكونن ألفا روميو 1:40.903 3.779 93
11 شون غيلايل تورو روسو 1:41.640 4.516 67
المقال التالي
سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد

المقال السابق

سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث تجارب أبوظبي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
04:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
08:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
08:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس

2
فورمولا 1

هوندا تعتذر على مشكلة الصمام الخانق التي واجهت فيرشتابن في سباق أبوظبي

3
فورمولا 1

فيراري: تمّ تفقّد مستويات الوقود لدينا "على الأقل عشر مرات" هذا الموسم

4
فورمولا 1

فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل

5
فورمولا 1

غاسلي "مشمئز" من حادثة اللفة الأولى مع سترول في أبوظبي

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
F1

بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد
F1

سباق أبوظبي أظهر أهمية "دي آر أس" في الحقبة الحالية للفورمولا واحد

فيراري: تمّ تفقّد مستويات الوقود لدينا "على الأقل عشر مرات" هذا الموسم
F1

فيراري: تمّ تفقّد مستويات الوقود لدينا "على الأقل عشر مرات" هذا الموسم

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس
F1

وولف يرى احتمال 25 بالمئة لخروج هاميلتون من مرسيدس

دراسة تغييرات على حلبة بول ريكار لتحسين مستويات التسابق
F1

دراسة تغييرات على حلبة بول ريكار لتحسين مستويات التسابق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.