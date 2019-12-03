بوتاس يتصدر اليوم الأول من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

حل أوكون بديلاً عن نيكو هلكنبرغ إلى جانب دانيال ريكاردو ضمن تشكيلة العلامة الفرنسية للموسم المقبل، حيث قاد سيارة رينو 2019 للمرة الأولى اليوم الثلاثاء.

وأكمل 77 لفة، ليسجل ثامن أسرع الأزمنة وبفارق 2.8 ثانية خلف المتصدر.

بوتاس سجل أسرع الأزمنة، إذ كان صاحب ثالث أكبر عدد من اللفات مع 138 لفة، خلف ماكس فيرشتابن (153 لفة) ورومان غروجان (146 لفة).

تم تخصيص 10 مجموعات من الإطارات لكل فريق في كل يوم من التجارب التي تمتد على مدار يومين، بمزيج من إطارات 2019 و2020.

وكان أمام الفرق خمس نوعيات من إطارات 2019 وستّ نوعيات من إطارات 2020 للاختيار منها.

وأكمل بوتاس أسرع لفاته مع دقيقة و37.124 ثانية وبفارق ثمانية أعشار الثانية أمام أقرب ملاحقيه سيباستيان فيتيل سائق فيراري.

وخسر فيتيل ساعة من الزمن في الفترة الصباحية بسبب مشكلة في العادم، لكنه أنهى الحصة بفارق لفتين فقط عن بوتاس وبزمن قدره دقيقة و37.911 ثانية.

دانييل كفيات سائق تورو روسو سجل ثالث أسرع الأزمنة، وبفارق ثانية خلف بوتاس وأمام سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت وغروجان.

وشارك كفيات سيارته مع شون غيلايل، حيث قاد سائق الفورمولا 2 خلال القسم الأول لليوم.

وأنهى غيلايل اليوم بالمركز 11 وبفارق 4.5 ثانية خلف المتصدر.

يشار إلى أن يوم كيمي رايكونن سائق ألفا روميو انتهى بشكل مبكر بسبب مشكلة تقنية.

نتيجة التجارب