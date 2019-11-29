بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي

لا تُعتبر التجارب الأولى على حلبة مرسى ياس بغاية الأهمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة مقارنةً بالتجارب التأهيلية والسباق، إلّا أنّ ذلك لم يمنع بوتاس من تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و36.957 ثانية.

وتفوّق السائق الفنلندي بفارق نصف ثانية عن فيرشتابن الذي حلّ في المركز الثاني إذ تجمع الأخير معركة متنظرة مع شارل لوكلير على المركز الثالث في الترتيب العام، حيث يفصل بينهما 11 نُقطة فقط.

لويس هاميلتون أنهى الحصة الأولى بالمركز الثالث إذ ينوي تحقيق فوزه الخامس على هذه الحلبة الواقعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المركز الرابع كان من نصيب أليسكندر ألبون حيث تقدّم بدوره على سيباستيان فيتيل الذي غاب عن واجباته الإعلامية يوم أمس الخميس بعدما رُزق بمولود جديد، بيد أنه واجه لحظة سوداء في الدقائق الأخيرة بعدما انزلق عن المسار واصطدم بالحواجز الجانبية لتنتهي الحصة تحت الأعلام الحمراء. وقد حلّ رومان غروجان سادسًا أمام لوكلير.

كيفن ماغنوسن جاء في المركز الثامن متقدمًا على أنطونيو جيوفينازي بينما أكمل سائق مكلارين لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وعمد معظم السائقين إلى اختبار إطارات "ميديوم" و"سوفت" بينما كان ثنائي ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز الوحيد الذي اختبر إطارات "هارد" عوضًا عن الـ "ميديوم".

وتوقفت سيارة ريكاردو على المنعطف الأخير بسبب مشكلة في محرك سيارته قبيل 30 دقيقة من نهاية الحصة ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر قبل أن تُستأنف من جديد في وقتٍ لاحق.

ترتيب السائقين خلال التجارب الحرّة الأولى