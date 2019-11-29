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التجارب الحرّة الثانية خلال
01 ساعات
:
55 دقيقة
:
04 ثانية
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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي

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بوتاس يتصدّر التجارب الحرّة الأولى وحادث لفيتيل في أبوظبي
من قبل:
, رئيس التحرير
29-11-2019

أنهى فالتيري بوتاس التجارب الحرّة الأولى لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الـ 21 والأخيرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2019، محتلاً الصدارة إذ تقدّم على سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.

لا تُعتبر التجارب الأولى على حلبة مرسى ياس بغاية الأهمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة مقارنةً بالتجارب التأهيلية والسباق، إلّا أنّ ذلك لم يمنع بوتاس من تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و36.957 ثانية.

وتفوّق السائق الفنلندي بفارق نصف ثانية عن فيرشتابن الذي حلّ في المركز الثاني إذ تجمع الأخير معركة متنظرة مع شارل لوكلير على المركز الثالث في الترتيب العام، حيث يفصل بينهما 11 نُقطة فقط.

لويس هاميلتون أنهى الحصة الأولى بالمركز الثالث إذ ينوي تحقيق فوزه الخامس على هذه الحلبة الواقعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المركز الرابع كان من نصيب أليسكندر ألبون حيث تقدّم بدوره على سيباستيان فيتيل الذي غاب عن واجباته الإعلامية يوم أمس الخميس بعدما رُزق بمولود جديد، بيد أنه واجه لحظة سوداء في الدقائق الأخيرة بعدما انزلق عن المسار واصطدم بالحواجز الجانبية لتنتهي الحصة تحت الأعلام الحمراء. وقد حلّ رومان غروجان سادسًا أمام لوكلير.

كيفن ماغنوسن جاء في المركز الثامن متقدمًا على أنطونيو جيوفينازي بينما أكمل سائق مكلارين لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل.

وعمد معظم السائقين إلى اختبار إطارات "ميديوم" و"سوفت" بينما كان ثنائي ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز الوحيد الذي اختبر إطارات "هارد" عوضًا عن الـ "ميديوم".

وتوقفت سيارة ريكاردو على المنعطف الأخير بسبب مشكلة في محرك سيارته قبيل 30 دقيقة من نهاية الحصة ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر قبل أن تُستأنف من جديد في وقتٍ لاحق.

ترتيب السائقين خلال التجارب الحرّة الأولى

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Finland فالتيري بوتاس 23 1:36.957  
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 22 1:37.492 0.535
3 United Kingdom لويس هاميلتون 20 1:37.591 0.634
4 Thailand ألكسندر ألبون 23 1:38.084 1.127
5 Germany سيباستيان فيتيل 19 1:38.906 1.949
6 France رومان غروجان 18 1:39.146 2.189
7 Monaco شارل لوكلير 18 1:39.249 2.292
8 Denmark كيفن ماغنوسن 19 1:39.350 2.393
9 Italy أنطونيو جيوفينازي 20 1:39.423 2.466
10 Germany نيكو هلكنبرغ 22 1:39.505 2.548
11 United Kingdom لاندو نوريس 18 1:39.628 2.671
12 Canada لانس سترول 23 1:39.864 2.907
13 Finland كيمي رايكونن 17 1:39.888 2.931
14 Mexico سيرجيو بيريز 17 1:39.901 2.944
15 Russian Federation دانييل كفيات 20 1:39.969 3.012
16 France بيير غاسلي 17 1:40.401 3.444
17 Spain كارلوس ساينز الإبن 23 1:40.687 3.730
18 Poland روبرت كوبتسا 21 1:40.792 3.835
19 Australia دانيال ريكاردو 12 1:40.850 3.893
20 United Kingdom جورج راسل 24 1:41.362 4.405
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
الكاتب خضر الراوي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
التجارب الحرّة الثانية الانطلاقة خلال
01 ساعات
:
55 دقيقة
:
04 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
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