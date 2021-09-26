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بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي بعد تغيير محركه
سيتراجع سائق مرسيدس فالتيري بوتاس على شبكة انطلاق سباق جائزة روسيا الكبرى، الجولة الـ 15 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ما يعني انطلاقه من الصفوف الخلفية ودخوله في معركة مع سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.
سينطلق بوتاس من المركز الـ 17 على شبكة الانطلاق عقب تأهله في المركز السابع ما يعني بأنه سيكون أمام فيرشتابن بثلاثة مراكز. ومن المؤكّد بأنّ الصانع الألماني يهدف إلى حجز سائق ريد بُل قدر المستطاع في سبيل محاولة لويس هاميلتون لتقليص الفارق في الصراع الدائر على ترتيب بطولة السائقين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فيرشتابن سينطلق من الصفوف الخلفية بعد تغيير وحدة الطاقة على سيارته يوم الجمعة.
أمّا بوتاس فهو سبق له وأن حصل على وحدة طاقة جديدة في الجولة السابقة في مونزا، إلّا أنّ مدير الفريق توتو وولف نوّه يوم أمس السبت بأنه من الممكن أن يعمد فريقه إلى تغيير شيء في استراتيجية سائقه الفنلندي.
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بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي بعد تغيير محركه
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