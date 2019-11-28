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بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي إثر تغيير محرّكه

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بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في أبوظبي إثر تغيير محرّكه
28-11-2019

سيتلقّى فالتيري بوتاس عقوبة التراجع على شبكة انطلاق الفورمولا واحد في السباق الختامي لهذا الموسم في أبوظبي بعدما آثر فريقه مرسيدس وضع وحدة طاقة جديدة على سيارته لنهاية هذا الأسبوع.

انسحب الفنلندي من السباق الأخير في البرازيل إثر مشكلة في المحرك نشأت نتيجة معدّل استهلاكٍ مرتفعٍ للزيت.

وتمّ إرسال وحدة الطاقة المعطوبة إلى مقرّ مرسيدس لقسم المحرّكات في بريكسوورث من أجل تفقّدها لرؤية ما إذا كان من الممكن إعادة استخدامها، لكنّ تمّ اكتشاف عدم إمكانية ذلك.

ومع تواجد محرّكات بوتاس الأخرى في نهاية دورة أميالها وعدم قدرته على خوض كامل نهاية الأسبوع في أبوظبي بأحدها، لم يكن أمام مرسيدس خيار سوى اعتماد وحدة طاقة جديدة ليستعين بها الفنلندي في السباق الأخير من الموسم.

ومن غير الواضح بعد عدد المراكز التي سيتراجعها بوتاس من مكان تأهّله نتيجة هذه التغييرات، في ظلّ أنّه من المرجّح أن تلتزم مرسيدس فقط بالمكوّنات التي ستقدّمها بمجرّد بدء مجريات هذه الجولة.

وقد أوضحت مرسيدس في إنترلاغوس أنّها لم تكن متأكّدة من سبب العطل الذي واجه محرّك بوتاس.

حيث قال جايمس أليسون المدير التقني في هذا الصّدد: "نعلم أنّه كان لدينا ارتفاع في معدّل استهلاك الزيت خلال السباق والذي كان مفرطًا للغاية. والمحرّك توقّف من تلقاء نفسه".

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