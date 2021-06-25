بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق بسبب خطأ خطّ الحظائر في النمسا

انزلقت سيارة مرسيدس "دبليو12" الخاصة ببوتاس في خطّ الحظائر أثناء مغادرته لمنطقة فريقه، ما تسبّب في توقّفه في الخطّ السريع.

وتفادى بوتاس الاصطدام بميكانيكيي مكلارين القريبين والذين ساعدوه إثر ذلك على العودة إلى مساره الصحيح ومغادرة خطّ الحظائر.

لكنّ مكلارين سارعت للتذمّر لدى "فيا" حيال الواقعة، حيث أكّد المراقبون تحقيقهم في المسألة.

وتوجّه بوتاس وممثّلٌ عن فريق مرسيدس للمثول أمام المراقبين بعد الحصّة الثانية، لكنّهم اختاروا توجيه عقوبة التراجع 3 مراكز لقيادته الخطرة، إلى جانب نقطتي عقوبة على رخصة قيادته.

وجاء في بيان المراقبين: "عندما غادر بوتاس موقع فريقه فقد فقد السيطرة على سيارته عند اتّجاهه نحو المسلك السريع".

وأضاف: "أفرط في الانعطاف وانزلق وتوقّف بشكلٍ عمودي في المسلك السريع قرب مرآب مكلارين".

وأردف: "أشار بوتاس عند الاستماع له إلى أنّهم كانوا يخسرون وقتًا عند مغادرة مركز الصيانة في السابق، لذا اختبروا شيئًا جديدًا متمثّلًا في المغادرة على الغيار الثاني".

وأكمل: "نتيجة للك التفّت إطاراته حول نفسها كثيرًا وكانت النتيجة غير متوقّعة. لذا لم يتمكّن من السيطرة على السيارة بشكلٍ جيّد".

وأردف: "اعتبرت تلك قيادة خطرة، خاصة في ظلّ تواجد ميكانيكيين في خطّ الحظائر حوله".

تأتي هذه الأنباء كعثرة بالنسبة لبوتاس الذي أمل بدء موسمه من النمسا بعد الجولات السبع الافتتاحيّة الصعبة التي فشل فيها في تحقيق مركزٍ أفضل من الثالث.

وقال بوتاس بعد التجارب الحرّة الثانية أنّ مرسيدس "اختبرت شيئًا مختلفًا" عند مغادرة المرآب، وهو ما تسبّب في انزلاقه، لكنّه لم يتوقّع تلقي عقوبة.

وقال حيال ذلك: "سأكون متفاجئًا لو تلقيت عقوبة".

وأضاف: "إنّه خطأ طبيعي، وذلك يحدث. أنا متأكّدٌ من أنّهم يريدون فقط فهم ما حدث".