أمل بوتاس منافسة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في موناكو بعد فشل شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأوّل في المشاركة في السباق ما دفع سائق مرسيدس إلى المركز الثاني.

وحافظ الفنلندي على مركزه بعد دفاع فيرشتابن الشرس عند المنعطف الأوّل قبل أن يتّسع الفارق بينهما إلى خمس ثوانٍ على مدار اللفّة الأولى.

لكن عندما أجرى الفنلندي توقّفه في نهاية اللفّة الـ 30 فقد واجه الفريق مشكلة في نزع الإطار الأمامي الأيمن.

وبالرغم من المحاولات العديدة من قبل طاقم مرسيدس، فإنّ المشكلة أجبرت الفريق على الطلب من بوتاس إيقاف سيارته والانسحاب.

وأكّدت مرسيدس أنّ "الصمولة علقت في المحور ولم يكن من الممكن نزعها" في وقفة الصيانة.

وقال بوتاس إثر انسحابه: "لا أعلم ما حدث في وقفة الصيانة لأكون صادقًا، لا أعلم بعد إن كان خطأً بشريًا أو مشكلة تقنيّة".

وأضاف: "لكنّنا نتحتاج للتعلّم من ذلك في جميع الأحوال. كان خطأً كبيرًا من قبلنا ولم يكن من المفترض أن يحدث".

وشعر بوتاس أنّه كان في مركزٍ يخوّله منافسة فيرشتابن على الفوز بالسباق، إلّا أنّ انسحابه كلّف مرسيدس صدارة بطولة الصانعين كذلك.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا كنّا لننافسه على الفوز لولا ذلك".

وأضاف: "كان ماكس وريد بُل سريعَين حقًا، لذا كانت المهمّة لتكون صعبة، لكنّنا كنّا لنُحقّق المركز الثاني على الأقل ونحصد نقاطًا جيّدة، لكنّنا خسرنا كلّ ذلك".

وأردف: "كان ماكس سريعًا وأعتقد بأنّه أدار إطاراته الليّنة لتدوم لفترة أطول في البداية، وحال الانتقال إلى الإطارات القاسية فلن تكون هناك الكثير من الأحداث".

وأكمل: "لا أعلم. لن نعلم مطلقًا إن كنّا لنتمكّن من منافسته أم لا".

ومثّل هذا الانسحاب الثاني لبوتاس من أصل السباقات الخمسة الأولى هذا الموسم، وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الرابع في الترتيب العام خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.