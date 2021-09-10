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بوتاس يتّجه لبدء سباق مونزا الرئيسي من آخر شبكة الانطلاق بعد تغيير محرّكه

يتّجه فالتيري بوتاس للانطلاق من آخر شبكة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى يوم الأحد المقبل وذلك بعد تغييره لعدد من مكوّنات وحدة طاقته.

بوتاس يتّجه لبدء سباق مونزا الرئيسي من آخر شبكة الانطلاق بعد تغيير محرّكه

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في وقتٍ سابقٍ من اليوم الجمعة أنّ جميع الفرق "تعاني" على صعيد وحدات طاقتها المتبقية لهذا الموسم، حيث فكّر فريقه في تلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق مونزا من أجل إضافة محرّك جديد إلى مجموعته لما تبقى من الموسم.

وأصدرت "فيا" مذكّرة بعد ظهر الجمعة أكّدت تغيير مرسيدس لعدد من مكوّنات وحدة طاقة بوتاس.

وبحصوله على محرّك، وشاحن توربيني، ونظامَي "ام جي يو-اتش" و"ام جي يو-كيه" جدد فإنّ بوتاس يتّجه للانطلاق من آخر شبكة الانطلاق في مونزا.

وسيتمّ تطبيق ذلك في سباق الأحد الرئيسي وليس سباق السبت القصير الذي سينطلق فيه بوتاس من المركز الأوّل بعد تصدّره تصفيات الجمعة.

لكنّ هذه الخطوة ستتركه أمام متنفّسٍ مريح لبقيّة الموسم على صعيد مكوّنات وحدة الطاقة المتاحة له، حيث من المفترض أن لا يتلقّى أيّ عقوبات إضافيّة أخرى إثر ذلك.

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كما قد يحتاج زميله لويس هاميلتون لتلقي عقوبة في مرحلة ما من هذا العام وذلك في ظلّ قلق وولف من تأثير أيّ انسحابٍ ممكنٍ في حال محاولة إكمال الموسم بالمحرّكات الحاليّة.

وتُعدّ مونزا حلبة مفضّلة للفرق لتلقي عقوبات المحرّكات في الأعوام الماضية بالنظر إلى فرص التجاوز الوفيرة التي توفّرها في نهاية خطوطها المستقيمة.

وتجد ريد بُل نفسها في موقعٍ مماثل لمرسيدس مع سيارة ماكس فيرشتابن بعد خسارته لأحد محرّكاته بسبب ضرر الحادث الذي تعرّض له في سيلفرستون.

لكنّ فيرشتابن قال أمسٍ الخميس أنّه لا توجد خططٌ حاليًا لتلقي عقوبة في مونزا.

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