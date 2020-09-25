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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

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بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا
من قبل:
, رئيس التحرير

أنهى السائق الفنلندي فالتيري بوتاس التجارب الحرّة الثانية لسباق جائزة روسيا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، في الصدارة أمام زميله بالفريق لويس هاميلتون.

تصدّر بوتاس الدقائق الـ 10 الأولى من الحصة الثانية على الإطارات القاسية "هارد" قبل أن يتمكّن هاميلتون من إزاحته عن المركز الأوّل وتسجيل دقيقة واحدة و34.890 ثانية على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

ولكن سُرعان ما تمكّن بوتاس من استرجاع الصدارة بانتقاله إلى الإطارات اللّينة "سوفت" محرزًا دقيقة واحدة و33.883 ثاني حيث بدأت لعبة القط والفأر بين ثنائي البيت الواحد مع تبدّل الصدارة بينهما لحين تمكّن الفنلندي من تحسين زمنه وتسجيل دقيقة واحدة و33.519 ثانية.

ومع تركيز السائقين على محاكاة السباق، لم يكن أحدٌ قادرًا على كسر زمن بوتاس الذي أنهى اليوم الأوّل في سوتشي متصدرًا ومتغلبًا بفارق عشرين من الثانية على زميله البريطاني الذي يملك الفرصة هذا الأسبوع لمُعادلة الرقم القياسي بعدد الانتصارات والمُسجّل باسم مايكل شوماخر (91 فوزًا).

وأحرز سائق رينو دانيال ريكاردو المركز الثالث حيث تقدّم على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

سيرجيو بيريز لم يكن بعيدًا عن مكلارين إذ وضع سيارته ريسينغ بوينت في المركز السادس إثر تغلّبه على ماكس فيرشتابن. ولم يتمكّن شارل لوكلير من إحراز نتيجة أفضل من المركز الثامن لفريقه فيراري.

وقد أكمل إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Finland فالتيري بوتاس 37 1:33.519  
2 United Kingdom لويس هاميلتون 33 1:33.786 0.267
3 Australia دانيال ريكاردو 27 1:34.577 1.058
4 Spain كارلوس ساينز الإبن 36 1:34.723 1.204
5 United Kingdom لاندو نوريس 33 1:34.847 1.328
6 Mexico سيرجيو بيريز 35 1:34.890 1.371
7 Netherlands ماكس فيرشتابن 30 1:35.048 1.529
8 Monaco شارل لوكلير 35 1:35.052 1.533
9 France إستيبان أوكون 28 1:35.139 1.620
10 Germany سيباستيان فيتيل 35 1:35.183 1.664
11 France بيير غاسلي 35 1:35.210 1.691
12 Thailand ألكسندر ألبون 31 1:35.242 1.723
13 Russian Federation دانييل كفيات 37 1:35.461 1.942
14 Finland كيمي رايكونن 33 1:35.516 1.997
15 Canada نيكولاس لاتيفي 31 1:35.563 2.044
16 United Kingdom جورج راسل 30 1:35.575 2.056
17 Canada لانس سترول 34 1:35.627 2.108
18 Denmark كيفن ماغنوسن 32 1:35.729 2.210
19 Italy أنطونيو جيوفينازي 36 1:36.053 2.534
20 France رومان غروجان 32 1:36.858 3.339
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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