بوتاس يبقى في الصدارة عبر تسجيله لأسرع زمن في التجارب الحرّة الثانية في روسيا

تصدّر بوتاس الدقائق الـ 10 الأولى من الحصة الثانية على الإطارات القاسية "هارد" قبل أن يتمكّن هاميلتون من إزاحته عن المركز الأوّل وتسجيل دقيقة واحدة و34.890 ثانية على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

ولكن سُرعان ما تمكّن بوتاس من استرجاع الصدارة بانتقاله إلى الإطارات اللّينة "سوفت" محرزًا دقيقة واحدة و33.883 ثاني حيث بدأت لعبة القط والفأر بين ثنائي البيت الواحد مع تبدّل الصدارة بينهما لحين تمكّن الفنلندي من تحسين زمنه وتسجيل دقيقة واحدة و33.519 ثانية.

ومع تركيز السائقين على محاكاة السباق، لم يكن أحدٌ قادرًا على كسر زمن بوتاس الذي أنهى اليوم الأوّل في سوتشي متصدرًا ومتغلبًا بفارق عشرين من الثانية على زميله البريطاني الذي يملك الفرصة هذا الأسبوع لمُعادلة الرقم القياسي بعدد الانتصارات والمُسجّل باسم مايكل شوماخر (91 فوزًا).

وأحرز سائق رينو دانيال ريكاردو المركز الثالث حيث تقدّم على ثنائي مكلارين كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

سيرجيو بيريز لم يكن بعيدًا عن مكلارين إذ وضع سيارته ريسينغ بوينت في المركز السادس إثر تغلّبه على ماكس فيرشتابن. ولم يتمكّن شارل لوكلير من إحراز نتيجة أفضل من المركز الثامن لفريقه فيراري.

وقد أكمل إستيبان أوكون وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة التجارب الحرّة الثانية