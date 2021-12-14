بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي

سيشهد يوما التجارب على حلبة ياس مارينا إكمال الفرق لبرامجها مع سائقين يافعين على متن سيارات 2021، بينما سيستعمل السائقون الحاليون سيارات معدلة لاختبار إطارات بيريللي لموسم 2022 بقياس 18 إنشاً.

وتلقى بوتاس الإذن من فريقه السابق مرسيدس للمشاركة في التجارب مع ألفا روميو، حيث ظهر للمرة الأولى صباح اليوم الثلاثاء على الحلبة، لكنه لن يصبح سائقاً رسمياً مع الفريق حتى الموسم المقبل.

وسيشارك جورج راسل كذلك مع مرسيدس، إلى جانب نيك دي فريز سائق الفورمولا إي، ضمن تجارب الناشئين.

وسيظهر باتو أوارد للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع مكلارين كجائزة على فوزه الأول في إندي كار خلال وقت سابق من العام مع فريق آرو مكلارين.

أما غوانيو تشو زميل بوتاس المستقبلي، فسيشارك في كلا اليومين مع ألفا روميو. حيث سيقود سيارة 2021 مع إطارات 13 إنشاً، قبل الانتقال لقيادة السيارة المعدلة يوم الأربعاء مكان بوتاس.

وكذلك الأمر مع ليام لاوسون ناشئ ريد بُل وصاحب مركز الوصافة في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام"، فسيشارك للمرة الأولى كذلك على متن سيارة فورمولا واحد مع ألفا تاوري. وسيكمل يوري فيبز تجارب الناشئين مع فريق ريد بُل الأساسي.

لوغان سارجانت سيظهر للمرة الأولى مع ويليامز، والتي لن تشارك بسيارة معدلة. وسيقود سارجانت في الفورمولا 2 الموسم المقبل، وهو عضو في أكاديمية ويليامز للناشئين.

وسيكون اليوم الثلاثاء أول ظهور لسائق ريد بُل، ماكس فيرشتابن، كبطل للعالم بعد فوزه بالسباق الختامي في أبوظبي. حيث سيختبر السيارة المعدلة اليوم قبل تسليم المقود إلى سيرجيو بيريز غداً.

فالتيري بوتاس، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت

تجارب أبوظبي - اليوم الأول

مرسيدس: جورج راسل ونيك دي فريز.

ريد بُل: ماكس فيرشتابن ويوري فيبز.

فيراري: شارل لوكلير، أنطونيو فوكو، روبرت شفارتزمان.

مكلارين: دانيال ريكاردو، باتو أوارد.

ألبين: إستيبان أوكون، أوسكار بياستري.

ألفا تاوري: يوكي تسونودا، ليام لاوسون.

أستون مارتن: لانس سترول، نيك يلولي.

ويليامز: لوغان سارجانت.

ألفا روميو: فالتيري بوتاس وغوانيو تشو.

هاس: ميك شوماخر.