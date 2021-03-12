بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

حصل بوتاس على مهمّة قيادة سيارة "دبليو12" الجديدة صباح اليوم الجمعة، لكنّه اقتصر على ستّ لفّات بعد مواجهته لمشكلة في نظام نقل الغيارات في اللفّة الاستطلاعيّة ما استوجب تغيير علبة التروس.

وخلفه زميله لويس هاميلتون في فترة ما بعد الظهر، لكنّه اقتصر على 42 لفّة وعانى من ضعف التماسك خلال العاصفة الرمليّة وخرج عن المسار في الكثير من المناسبات.

وترك ذلك مرسيدس في قاع الترتيب على صعيد المسافات المقطوعة في اليوم الأوّل، كما كانت الفريق الوحيد الذي لم يُكمل مسافة سباقٍ كامل.

وبحديثه ضمن البثّ العالمي للفورمولا واحد، اعترف بوتاس بأنّ بداية مرسيدس كانت صعبة قبيل موسم 2021.

وقال حيال ذلك: "كنت أنا والفريق بأكمله بالطبع نتطلّع للتواجد إلى المسار".

وأضاف: "أدركنا خلال اللفّة الأولى الاستطلاعيّة أنّ هناك مشكلة في علبة التروس، تعيّن علينا تحديد موقع المشكلة وتغيير علبة التروس، وهو ما يتطلّب الكثير من الوقت".

وأكمل: "لم نحصل على بعض اللفّات إلّا في النهاية، ومن ثمّ رُفع العلم الأحمر وانتهى الأمر. ستّ لفّات في المجمل، بوجود جميع أنظمة الاستشعار على السيارة، لم نقطع الكثير من المسافات اليوم. لم تكن بداية مثاليّة".

ومع تقليص عدد أيّام التجارب إلى ثلاثة لموسم 2021، مضى ثلث الوقت المتاح أمام مرسيدس قبل بداية الموسم الجديد، وهو ما يزيد من الضغط المسلّط على السهام الفضيّة في اليومين الأخيرين.

لكنّ بوتاس شعر بأنّ برنامج آخر يومَين يعني وجود مجالٍ لتعويض الوقت الذي خسره الفريق.

وقال الفنلندي: "الأمر الجيّد هذا العام هو أنّك في حال خسرت بعض الوقت على المسار، فيُمكنك التعويض في الحقيقة لأنّ المسافات محدودة".

وأضاف: "بالنظر إلى كلّ هذه الكفاءة وسقف النفقات، فإنّنا لا نتّبع برنامجًا مكتظًا في الأيّام الأخرى، لذا نأمل أن نعوّض، جزئيًا على الأقلّ".

وأردف: "أتطلّع قدمًا لليومين المقبلين".

وكانت مرسيدس الفريق الوحيد الذي اختار عدم إجراء اختبارٍ أولي قبل انطلاق التجارب الرسميّة.

وعندما سُئل إن كان يشعر بأنّ ذلك كان خطاً، قال بوتاس: "من السهل قول ذلك لاحقًا، أجل الآن، كان علينا فعل ذلك مسبقًا".

وأكمل: "لكنّ كلّ شيء كان مثاليًا في الأعوام الأخيرة، وكانت الكثير من المكوّنات تعمل على الداينو إلخ".

واختتم بالقول: "يُمكننا قول ذلك الآن، لكنّني متأكّدٌ من أنّه ستتمّ مراجعة ذلك للعام المقبل".