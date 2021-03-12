بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
253 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
265 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
274 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

يأمل الفنلندي فالتيري بوتاس أن يتمكّن فريقه مرسيدس من استعادة الوقت الذي خسره في اليوم الافتتاحيّ من التجارب الشتويّة لبطولة العالم للفورمولا واحد في البحرين بعد الكبوات التي واجهته.

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

حصل بوتاس على مهمّة قيادة سيارة "دبليو12" الجديدة صباح اليوم الجمعة، لكنّه اقتصر على ستّ لفّات بعد مواجهته لمشكلة في نظام نقل الغيارات في اللفّة الاستطلاعيّة ما استوجب تغيير علبة التروس.

وخلفه زميله لويس هاميلتون في فترة ما بعد الظهر، لكنّه اقتصر على 42 لفّة وعانى من ضعف التماسك خلال العاصفة الرمليّة وخرج عن المسار في الكثير من المناسبات.

وترك ذلك مرسيدس في قاع الترتيب على صعيد المسافات المقطوعة في اليوم الأوّل، كما كانت الفريق الوحيد الذي لم يُكمل مسافة سباقٍ كامل.

وبحديثه ضمن البثّ العالمي للفورمولا واحد، اعترف بوتاس بأنّ بداية مرسيدس كانت صعبة قبيل موسم 2021.

وقال حيال ذلك: "كنت أنا والفريق بأكمله بالطبع نتطلّع للتواجد إلى المسار".

وأضاف: "أدركنا خلال اللفّة الأولى الاستطلاعيّة أنّ هناك مشكلة في علبة التروس، تعيّن علينا تحديد موقع المشكلة وتغيير علبة التروس، وهو ما يتطلّب الكثير من الوقت".

وأكمل: "لم نحصل على بعض اللفّات إلّا في النهاية، ومن ثمّ رُفع العلم الأحمر وانتهى الأمر. ستّ لفّات في المجمل، بوجود جميع أنظمة الاستشعار على السيارة، لم نقطع الكثير من المسافات اليوم. لم تكن بداية مثاليّة".

ومع تقليص عدد أيّام التجارب إلى ثلاثة لموسم 2021، مضى ثلث الوقت المتاح أمام مرسيدس قبل بداية الموسم الجديد، وهو ما يزيد من الضغط المسلّط على السهام الفضيّة في اليومين الأخيرين.

لكنّ بوتاس شعر بأنّ برنامج آخر يومَين يعني وجود مجالٍ لتعويض الوقت الذي خسره الفريق.

وقال الفنلندي: "الأمر الجيّد هذا العام هو أنّك في حال خسرت بعض الوقت على المسار، فيُمكنك التعويض في الحقيقة لأنّ المسافات محدودة".

وأضاف: "بالنظر إلى كلّ هذه الكفاءة وسقف النفقات، فإنّنا لا نتّبع برنامجًا مكتظًا في الأيّام الأخرى، لذا نأمل أن نعوّض، جزئيًا على الأقلّ".

وأردف: "أتطلّع قدمًا لليومين المقبلين".

وكانت مرسيدس الفريق الوحيد الذي اختار عدم إجراء اختبارٍ أولي قبل انطلاق التجارب الرسميّة.

وعندما سُئل إن كان يشعر بأنّ ذلك كان خطاً، قال بوتاس: "من السهل قول ذلك لاحقًا، أجل الآن، كان علينا فعل ذلك مسبقًا".

وأكمل: "لكنّ كلّ شيء كان مثاليًا في الأعوام الأخيرة، وكانت الكثير من المكوّنات تعمل على الداينو إلخ".

واختتم بالقول: "يُمكننا قول ذلك الآن، لكنّني متأكّدٌ من أنّه ستتمّ مراجعة ذلك للعام المقبل".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

المقال السابق

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية في البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

2
فورمولا 1

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

17دقيقة
3
فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"

4
فورمولا 1

تحليل تقني: السيارة التي تأمل فيراري التعافي من خلالها في 2021

5
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين

أحدث الأخبار
بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"
فورمولا 1

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

17د
فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"
فورمولا 1

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة
فورمولا 1

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة

بيريز وساينز يقبلان عرض البحرين بتلقي لقاح فيروس كورونا
فورمولا 1

بيريز وساينز يقبلان عرض البحرين بتلقي لقاح فيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو
شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد 03:07
فورمولا 1

شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟ 06:34
فورمولا 1

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري 03:46
فورمولا 1

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021 10:27
فورمولا 1

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021 09:46
فورمولا 1

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"

تحليل تقني: السيارة التي تأمل فيراري التعافي من خلالها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: السيارة التي تأمل فيراري التعافي من خلالها في 2021

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تكشف عن التصميم المبتكر لأرضية سيارتها مع انطلاق التجارب الشتوية في البحرين

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز: بوسع باتون أن يكون "شريكاً محفّزاً" لتقدم الفريق إلى الأمام

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس أول من يواجه المشاكل في الحصة الافتتاحية من تجارب البحرين

أحدث الأخبار

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يأمل أن تستعيد مرسيدس الوقت الذي خسرته بعد البداية "غير المثاليّة"

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يتقدّم على نوريس في اليوم الأوّل من تجارب البحرين الشتويّة

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: مشكلة علبة التروس المبكّرة "طرأت من العدم"

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو بحاجة لجراحة أخرى على فكّه إثر حادثه على الدرّاجة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.