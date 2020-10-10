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فورمولا 1 / جائزة إيفل الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس وهاميلتون: هناك الكثير من حصص التجارب الحرّة في الفورمولا واحد

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بوتاس وهاميلتون: هناك الكثير من حصص التجارب الحرّة في الفورمولا واحد
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تساءل ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون عن قدر التجارب المخصّصة عادة لأحداث الفورمولا واحد، وذلك على إثر إلغاء حصّتي التجارب الحرّة لجائزة إيفل الكبرى.

تمّ إلغاء حصّتي الجمعة بسبب عدم قدرة الحوامة الطبيّة على الطيران نحو المستشفى المحدّد للحدث في حال وقوع حادثٍ ما بسبب الغيوم والضباب الكثيفين، إلى جانب الأمطار المنهمرة.

وبعد أن اعتمدت "فيا" خطّة طوارئ مساء الأمس مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وهو ما سمح بانطلاق الفعاليات بشكلٍ طبيعيّ اليوم السبت، حصلت الفرق على حصّة التجارب الحرّة الثالثة فحسب للتحضير قبل التصفيات.

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وعندما سُئل عن تأثير خسارة مجريات الجمعة، قال هاميلتون: "لا أعتقد بأنّنا نحتاج للحضور أيام الجمعة، لذا الأمر على ما يرام بالنسبة لي".

من جانبه قال بوتاس بأنّه يُحبّذ الصيغة الأقصر، حيث قال: "من الصعب تحديد المسألة، لكن بالتأكيد كلّما حصلت على تجارب أكثر قبل التصفيات كلّما تمكّنت من تحسين جميع التفاصيل".

وأكمل: "خاصة يوم الجمعة، لديك ليلة بأكملها للنظر في البيانات وتعلّم المزيد حول السيارة والسائق".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّك كلّما أكملت تجارب أكثر كلّما كنت أسرع بقليل. لا يُمكنني وضع رقمٍ لذلك، لكن أعتقد بالنظر إلى الصيغة الحاليّة فأعتقد بأنّ هناك الكثير من التجارب".

وأردف: "لهذا السبب أحبّذ هذه الصيغة ذات التجارب الأقلّ".

من جانبه قال ماكس فيرشتابن – الذي حلّ ثالثًا بعد أن تقدّم على ثنائيّ مرسيدس في المراحل الأولى من التصفيات – أنّك "بالتأكيد تكون أسرع قليلًا" لو أكملت تجارب إضافيّة.

وقال: "خاصة في حال واجهت بعض المشاكل، فأنت تملك ليلة كاملة للتطرّق إلى كلّ شيء. لكن مثلما قال فالتيري فلدينا الكثير من التجارب وأنت تأخذ وقتك بأريحيّة للشعور بالراحة".

وأكمل: "أمّا الآن فمع حصّة واحدة، فأنت تبدأ بالضغط مباشرة. يتوازن كلّ شيء، لكن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يُمكنك تحسينها".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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