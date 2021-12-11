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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي

قال فالتيري بوتاس أن عودته إلى وحدة طاقة أقدم قُبيل تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى قد كلّفته 0.2 ثانية على الأقل، ليتأهّل في المركز السادس للسباق الختامي لموسم 2021.

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي

أكمل بوتاس التصفيات بفارق أكثر من 9 أعشار من الثانية خلف فيرشتابن المتصدر، في الوقت الذي باغتت فيه ريد بُل غريمتها مرسيدس بحصد قطب الانطلاق الأول.

فيما اكتفى هاميلتون بمركز الانطلاق الثاني بفارق 3 أعشار من الثانية خلف غريمه على اللقب فيرشتابن.

كما تأهّل بوتاس خلف لاندو نوريس، سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز في القسم الثالث، حيث شرح الفنلندي بأنه "وصل إلى حد زمن اللفة" خلال التصفيات.

فقال: "أعتقد أنني قدمت أفضل زمن لي في القسم الثاني، ولم أتمكن مطلقًا من تحسين ذلك".

وأضاف: "شعرت أنه وكلما حاولت، لم يكن هنالك المزيد من الأداء مع الإعدادات. اعتمدت ضبطًا سهلًا من الناحية الميكانيكية على الإعدادات، وأشعر بأن ذلك كان جيّدًا للسباق، كنت آمُل أن يكون ذلك كافيًا للتصفيات، لكن التماسك كان يتحسن كثيرًا".

وتابع: "تعيّن علينا الانتقال إلى وحدة طاقة أقدم لليوم، والتي علمت بأنها ستكلّفني عشرين من الثانية على الأقل مقارنة بالأمس".

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هذا وأوضح بوتاس بأن مرسيدس شعرت "بثقة أكبر مع وحدة الطاقة هذه من ناحية الموثوقية"، وهو سبب تغيير وحدة الطاقة.

كما قال الفنلندي بأن مرسيدس لم تفكّر في تكتيكات السحب في أبوظبي حيث "أن ذلك قد يسير على نحوٍ خاطئ، لأحد السائقين على الأقل".

"ركّزنا فقط على لفات الخروج وأن نكون ضمن وتيرة جيّدة. لكن لأكون صريحًا، فقد وجدت ريد بُل وتيرة أكبر في القسم الثالث مما اعتقدنا، وذلك كان مفاجئًا بعض الشيء" قال بوتاس.

وأكمل: "حاولنا الالتزام بالخطة، لكنها أفلحت معهم هم اليوم".

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