بوتاس وجو يشكّان بأن تمثّل ظاهرة الارتداد خطرًا على السلامة في الفورمولا واحد

خلال أوّل تجارب لسيارات الفورمولا واحد الجديدة ضمن حقبة القوانين التقنية المعدّلة لموسم 2022، وجدت كافة الفرق أن سياراتها ترتدّ على المقاطع المستقيمة على سرعة عالية بسبب متطلبات التأثيرات الأرضية الجديدة.

وأزعجت تلك المشكلة السائقين وتسببت بتعرض عدد من الفرق لأضرار على أرضية سياراتهم، بينما تعيّن على آخرين تغيير إعداداتهم من أجل إدارة تلك المشكلة.

ومن بين أوضح الأمثلة على تلك المشكلة هو ما ظهر ضمن مقطع فيديو بالتصوير البطيء نشرته الفورمولا واحد والذي أظهر رأس شارل لوكلير ترتدّ داخل قمرة القيادة على سيارته فيراري على نهاية المقطع المستقيم.

فيما صرّح جورج راسل سائق مرسيدس خلال التجارب بأن الارتداد "القوي" الذي اختبرته بعض الفرق قد يمثّل خطرًا على السلامة، وأن عودة إلى نظام التعليق النشط في الفورمولا واحد قد يعالج المشكلة تمامًا.

هذا وكانت ألفا روميو من بين أسوأ الفرق التي تأثرت بذلك في تجارب برشلونة، لكنّ سائقيها بوتاس وجو كانا متفائلين أنه سيتم حل تلك المشكلة، وعبّرا عن ثقتهما بأنها لن تمثّل خطرًا على السلامة.

فقال بوتاس: "يبدو بأن تلك المشكلة مثّلت تحديًا لكل فريق بالتأكيد، لكنني لا أعتقد بأنه تمثّل الآن خطرًا على السلامة. إنها الطريقة التي تعمل بها العناصر الانسيابية على السيارة، وأنها حقيقة أنه كلما انخفضت السيارة أكثر، كلما حصلت على ارتكازية أعلى، وإذا ما وجدت طريقة للقيادة بشكل منخفض، فربما تحصل على بعض الأداء".

وأضاف: "لكن وفي بعض الأماكن ومع تكلفة القيادة نفسها، ولا سيّما على سرعات عالية وعلى المطبّات نواجه ذلك الأمر. إنه جانب مثير للاهتمام، فلسفة جديدة على الجانب الانسيابي للسيارة. لا أعتقد بأنه سيمثّل تخوفًا".

من جهته علّق جو الذي يخوض موسمه الأول في الفورمولا واحد هذا العام قائلًا: "ما تزال المشكلة حاضرة بعض الشيء لدى كل الفرق، ويبدو بأنها تمثّل القيد الأكبر للسيارة الجديدة مع الجميع".

وتابع: "علينا فقط أن نجد طريقة توفّر لنا أكبر قدر ممكن من الارتكازية لتقليل تأثير الارتداد على المقاطع المستقيمة. ولكن على صعيد السلامة، لا ينبغي أن يمثّل ذلك الأمر مشكلة".