بوتاس: وتيرة ألفا روميو القوية "أفضل سيناريو متوقّع" لبداية الموسم

بعدما خسر مقعده مع مرسيدس لصالح جورج راسل، كان لدى بوتاس الاختيار بين الانتقال إلى ألفا روميو أو ويليامز لهذا الموسم، إذ آثر في النهاية الدفاع عن ألوان الفريق السويسري.

وتأهّل الفنلندي في البحرين وأكمل السباق في المركز السادس، ومن ثمّ تأهّل ثامنًا لجائزة المملكة العربية السعودية وتواجد في النهاية أمام إستيبان أوكون الذي أنهى سادسًا عندما انسحب الفرنسي إثر مشكلة في حرارة المحرك.

وانطلق بوتاس في سباق البحرين بجوار زميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون، بينما تأهل في السباق الثاني متقدمًا بـ 8 مراكز أمام بطل العالم السابق، وبفارق 0.079 ثانية فقط خلف جورج راسل سائق مرسيدس الآخر.

"أعتقد بأن ذلك كان نوعًا ما أفضل سيناريو متوقّع لأولى مواسمنا سويًا، والذي لم يمكن أن أتخيّله مطلقًا في ظل المعلومات التي كانت لدينا" قال بوتاس عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما ما تخطّى أداء الفريق التوقعات.

وأضاف: "لذلك أنا سعيد جدًا بالتأكيد مع القرار الذي اتّخذته، وسعيد إجمالًا وأستمتع بوقتي هنا".

وتابع: "إذا ما واصلنا تحسين السيارة، فلا شكّ بأننا سنظل في المستقبل ننافس بانتظام على العبور إلى القسم الثالث للتصفيات والتواجد ضمن العشرة الأوائل، ومن الجيّد رؤية ذلك".

هذا وصرّح بوتاس أن الفريق بمقدوره استهداف منافسة مرسيدس وتصدّر مجموعة الفرق خلف ريد بُل وفيراري.

فقال: "أعتقد بأن ذلك يجب أن يكون الهدف الآن. يبدو بأننا نتواجد بشكل أو بآخر ضمن ذات الموقع مثل البحرين، حتى بالرُغم من أنني أعتقد أن ذلك قد يبدو صعبًا بعد ذلك. لكنني أرى أن استهداف التواجد ضمن مركز أفضل البقية هو دافع جيد. حيث نأمُل في النهاية أن نتمكن من المنافسة على المركز الخامس في السباقات".