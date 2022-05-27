بوتاس واجه عطلًا في نظام "ام.جي.يو-كاي" في ظلّ تواصل مشاكله في التجارب الحرّة

عانى بوتاس من عطل في نظام "ام.جي.يو-كاي" ضمن وحدة طاقة فيراري خلال لفّته الأولى في التجارب الحرّة الأولى قبل أن يُسجّل أيّ زمن.

وتمكّن الفنلندي من العودة بالسيارة إلى خطّ الحظائر، لكنّ تلك المشكلة تسبّبت في دخوله خطّ الحظائر بسرعة أعلى وهو ما أدّى إلى تلقيه لغرامة 1000 يورو.

وأُجبر كذلك على التغيّب عن بقيّة الحصّة الأولى قبل أن يحصل على بعض اللفّات في التجارب الحرّة الثانية إثر تغيير فريقه لذلك المكوّن وكذلك علبة التروس.

وواجه ميك شوماخر مشكلة مماثلة على سيارته هاس المتزوّدة بوحدة طاقة فيراري في الحصّة الأولى وأجرى ذات التغييرات.

وكانت سلسلة مشاكل بوتاس قد انطلقت في إيمولا عندما عانى من انكسار العادم واشتعال النيران في سيارته نتيجة لذلك في تصفيات الجمعة حينها، لذا اضطرّ للتغيّب عن التجارب الحرّة الثانية صباح السبت من أجل إكمال التصليحات.

أمّا في ميامي فقد تعرّض لحادث قوي في الحصّة الأولى وتخلّف عن الحصّة الثانية، بينما واجه عطلًا في محرّكه في برشلونة بعد لفّته السريعة الأولى في التجارب الثانية.

ومزح بوتاس مع فريدريك فاسور مدير الفريق بأنّه سيشرع في القدوم إلى الحلبة ليلة الجمعة ابتداءً من الجولة المقبلة في باكو.

وقال: "قلت لفاسور بالفعل أنّ عليّ الوصول إلى الحلبة ليلة الجمعة في باكو".

وأضاف: "هذا حظٌ عاثر. إنّها مشكلة أخرى مختلفة بالكامل، نظام ام.جي.يو-كاي. أعتقد بأنّها ذات المشكلة حدثت لميك في ذات الحصّة، لكنّني أعتقد بأنّه لم تحدث أيّة مشاكل في الحصّة الثانية. أعتقد بأنّهم ألمّوا بها. لا أعلم السبب بعد".

وأردف: "لذا لم يكن بوسعنا فعل الكثير. لا أعتقد بأنّ بوسعنا تحكّل المزيد من المشاكل. لا يزال الموسم طويلًا، لذا سنرى".

وفي ما يتعلّق بغرامة إفراطه في السرعة في خطّ الحظائر فقد قال: "تلقيت الغرامة لأنّ نظام ام.جي.يو-كاي كان لا يزال يعمل. ضغطت على زرّ تحديد السرعة، لكنّ السيارة لم تتباطأ. كان ذلك غريبًا".

واعترف بوتاس بأنّ موناكو هي الحلبة الوحيدة التي لا يُمكن لأحدٍ فيها تحمّل التفريط في حصّة، لكنّه بدا متفائلًا حيال التواجد ضمن العشرة الأوائل غدًا بعد حلوله في المركز الـ 13 في الحصّة الثانية اليوم.