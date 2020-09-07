بوتاس واجه بعض "الاضطرابات" ساهمت في انطلاقته الضعيفة في مونزا

واجه سائق مرسيدس انطلاقة بطيئة أخرى في سباق جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد ردة فعلة المبكرة للغاية لانطفاء الأضواء الحمراء واضطراره لأن يتوقف.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في هذا الموسم، وذلك بعد اعتماده وضع منع توقف المحرك في سباق جائزة المجر الكبرى بعد انطلاقه أبكر من اللازم في البداية.

وقال بوتاس أنّ التغييرات التي أُدخلت على إجراءات الانطلاقة التي يحتاج لاتباعها قبل انطفاء الأضواء ليست بذات السلاسة التي يودّها، ومن الواضح أنه ينبغي تحسينها.

"واجهت مشكلة مع ردة فعلي لانطفاء الأضواء" قال بوتاس عقب سباق مونزا الذي ساهمت فيه انطلاقته الضعيفة في تراجع ترتيبه.

وأضاف: "غيرنا كثيرًا في طريقة تدربنا على الانطلاقة وبروتوكول قيامنا بها. حيث قمنا بتغييرها بعض الشيء، إذ أشعر بأنّه كان هنالك بعض الاضطرابات في بعض الأحيان خلال الانطلاقات الفعلية. لن تكن مُمثّلة بشكل كامل، ولكن لا يُمكنني الخوض في تفاصيل أكثر من جانبي".

في المقابل، قال بوتاس أنّ ردة فعله المبكرة على انطفاء الأضواء في مونزا كانت مشابهة بما حدث في هنغارورينغ، لكنّه لم يخطئ في هذه المرة.

"مُجددًا كدت أن أنطلق مبكرًا، لكن لحسن الحظ لم يكن الوضع بذات السوء مثل السباق الذي قمت فيه بذلك. لذلك كنت متأخّرًا بعض الشيء في الانطلاقة الفعلية" قال الفنلندي.

وتابع: "ما تزال هنالك أمور للعمل عليها في ذلك الجانب. الانطلاق نفسه، بعدما تسرّح القابض، يُعد جيّدًا، حيث حققنا تقدمًا في ذلك. لكنّ الحصول على ذلك الثبات في ردة الفعل على أضواء الانطلاقة، هذا الجانب نحتاج للعمل عليه".

جديرٌ بالذكر أنّ الانطلاقة الصعيفة لبوتاس في مونزا قد أضرّت كثيرًا بسباقه، حيث أدت لتراجعه في الترتيب خلال اللفة الأولى وتركته عرضة للهجوم من السائقين في الخلف.

وما زاد وضعه سوءًا كان ما شعر بأنّها مشكلة غامضة على السيارة أحسسته بأنّ هنالك ثقب على أحد الإطارات خلال اللفة الافتتاحية.