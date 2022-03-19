تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / "فيا" خلصت إلى أنّ ماسي تصرّف "بنيّة حسنة" في جائزة أبوظبي الكبرى التالي / "فيا" ستُعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا للإشراف على القوانين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى أخبار

بوتاس واثق من قدرته على التأهل إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

يبدو فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو واثقاً من قدرته على التأهل إلى القسم الثالث من تصفيات جولة البحرين الافتتاحية لموسم 2022 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
بوتاس واثق من قدرته على التأهل إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

وصل الفنلندي إلى القسم الثالث من التصفيات في جميع مشاركاته الـ 101 مع مرسيدس، وأحرز 20 قطب انطلاق أول خلال تلك الفترة، منذ آخر سباق له مع ويليامز في أبوظبي 2016.

يوم الجمعة، انتزع بوتاس المركز السادس خلال التجارب الحرة الثانية في الصخير أثناء محاكاة التصفيات بفارق تجاوز الثانية بقليل خلف المتصدر ماكس فيرشتابن.

ويرى الفنلندي أن وتيرته قادرة على منحه التأهل إلى القسم الثالث من التصفيات في البحرين.

فقال: "أود لو أدرك موقعنا التنافسي، لكن الحقيقة أننا لا نعلم. المنافسة شديدة ولا تعلم كيف تسير الأمور مع الفرق الأخرى".

وأكمل: "عند النظر إلى البيانات يمكننا استخلاص بعض الدلائل. لكن بالنسبة لي، يخامرني شعور إيجابي بأننا لسنا بعيدين".

وتابع: "بصراحة، أعتقد بأنه وفي حال نجحنا بتحقيق تقدم طفيف، فبوسعنا المنافسة على مراكز الانطلاقة العشرة الأولى بكل تأكيد".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل تكلم بوتاس عن قلة المسافات المقطوعة خلال التجارب بسبب مشاكل الموثوقية، مؤكداً أن السيارة قادرة على تقديم أداء جيد في حال تلافيها.

فقال: "عندما تعمل السيارة جيداً، خاصة مع كميات وقود مرتفعة، فإن التوازن جيد والشعور كذلك خلف المقود".

وأردف: "هناك إمكانيات موجودة بالتأكيد ولا أعتقد أن أزمنة اللفات بعيدة عن المنافسين".

المشاركات
التعليقات
"فيا" خلصت إلى أنّ ماسي تصرّف "بنيّة حسنة" في جائزة أبوظبي الكبرى
المقال السابق

"فيا" خلصت إلى أنّ ماسي تصرّف "بنيّة حسنة" في جائزة أبوظبي الكبرى
المقال التالي

"فيا" ستُعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا للإشراف على القوانين

"فيا" ستُعيّن مديرًا رياضيًا جديدًا للإشراف على القوانين
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
هاميلتون يتبرع بـ 50 ألف يورو بعد تغيبه عن حفل توزيع جوائز "فيا"
فورمولا 1

هاميلتون يتبرع بـ 50 ألف يورو بعد تغيبه عن حفل توزيع جوائز "فيا"

هاميلتون يتعهّد بقيادة أكثر عدائية في موسم 2022 للفورمولا واحد جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يتعهّد بقيادة أكثر عدائية في موسم 2022 للفورمولا واحد

هاميلتون خاض "اجتماعاً جيداً" مع رئيس "فيا" وسط ترقب تحقيق سباق أبوظبي جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون خاض "اجتماعاً جيداً" مع رئيس "فيا" وسط ترقب تحقيق سباق أبوظبي

فالتيري بوتاس More from
فالتيري بوتاس
بوتاس: القدرة على إكمال مسافة سباقٍ مصدر "قلقي الأساسي" تجارب البحرين في مارس
فورمولا 1

بوتاس: القدرة على إكمال مسافة سباقٍ مصدر "قلقي الأساسي"

بوتاس يشعر "بمسؤولية كبيرة" بقيادة فريق ألفا روميو
فورمولا 1

بوتاس يشعر "بمسؤولية كبيرة" بقيادة فريق ألفا روميو

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: "تقلّب الوتيرة" هو سبب خسارة قطب الانطلاق الأول في التصفيات

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "متفاجئ" بتفوّقه على فيرشتابن في تصفيات البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.