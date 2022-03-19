بوتاس واثق من قدرته على التأهل إلى القسم الثالث للتصفيات في البحرين

وصل الفنلندي إلى القسم الثالث من التصفيات في جميع مشاركاته الـ 101 مع مرسيدس، وأحرز 20 قطب انطلاق أول خلال تلك الفترة، منذ آخر سباق له مع ويليامز في أبوظبي 2016.

يوم الجمعة، انتزع بوتاس المركز السادس خلال التجارب الحرة الثانية في الصخير أثناء محاكاة التصفيات بفارق تجاوز الثانية بقليل خلف المتصدر ماكس فيرشتابن.

ويرى الفنلندي أن وتيرته قادرة على منحه التأهل إلى القسم الثالث من التصفيات في البحرين.

فقال: "أود لو أدرك موقعنا التنافسي، لكن الحقيقة أننا لا نعلم. المنافسة شديدة ولا تعلم كيف تسير الأمور مع الفرق الأخرى".

وأكمل: "عند النظر إلى البيانات يمكننا استخلاص بعض الدلائل. لكن بالنسبة لي، يخامرني شعور إيجابي بأننا لسنا بعيدين".

وتابع: "بصراحة، أعتقد بأنه وفي حال نجحنا بتحقيق تقدم طفيف، فبوسعنا المنافسة على مراكز الانطلاقة العشرة الأولى بكل تأكيد".

بالمقابل تكلم بوتاس عن قلة المسافات المقطوعة خلال التجارب بسبب مشاكل الموثوقية، مؤكداً أن السيارة قادرة على تقديم أداء جيد في حال تلافيها.

فقال: "عندما تعمل السيارة جيداً، خاصة مع كميات وقود مرتفعة، فإن التوازن جيد والشعور كذلك خلف المقود".

وأردف: "هناك إمكانيات موجودة بالتأكيد ولا أعتقد أن أزمنة اللفات بعيدة عن المنافسين".