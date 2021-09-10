بوتاس واثقٌ من تحقيقه "لنقاط كبيرة" في مونزا بالرغم من عقوبة شبكة الانطلاق

اتّضح مساء اليوم الجمعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى أنّ بوتاس سيبدأ سباق الأحد من آخر شبكة الانطلاق على إثر قرار استراتيجيّ من قبل مرسيدس بتغيير بعض مكوّنات وحدة طاقته.

ونجح بوتاس في الأثناء في تحقيق الزمن الأسرع مع نهاية القسم الثالث من التصفيات ليضمن حجز مرسيدس للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق السبت القصير أمام زميله لويس هاميلتون.

وسيُحاول بوتاس المنافسة على النقاط الثلاثة التي يحصل عليها الفائز بسباق السبت القصير، ومن ثمّ سينطلق من المركز الأخير في سباق الأحد.

لكنّ الفنلندي متشجّعٌ بوتيرة مرسيدس في مونزا اليوم الجمعة، ما يمنحه الثقة حيال قدرته على مغادرة الحلبة الإيطاليّة بقدرٍ كبير من النقاط.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ هناك إمكانيّة لتحقيق بعض النقاط في السباق القصير، لذا سنُحاول تحقيق أقصى قدرٍ ممكن غدًا".

وأضاف: "كما أنّ هناك معركة أخرى يوم الأحد. سنُركّز الآن على الغد أوّلًا، وسنتعامل إثر ذلك مع الأحد".

وأكمل: "بالنظر إلى وتيرتنا هنا، فأنا متأكّدٌ من أنّ بوسعنا تحقيق نقاط قويّة يوم الأحد".

وكان بوتاس قد تواجد في المركز الخامس مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث على إثر خطأ في خروجه من منعطف "روجيا" المزدوج وعبوره على الحصى، لكنّ عامل السحب ساعده على القفز إلى المركز الأوّل في نهاية الحصّة.

وقال الفنلندي: "استمتعت باللفّة الأخيرة، كانت رائعة واستمتعت حقًا. كانت السيارة جيّدةً حقًا نهاية هذا الأسبوع، وشاهدنا وجود فجوة مع ريد بُل كذلك".

وأردف: "ربّما كانت السيارة أقوى ممّا توقّعنا قبل عطلة نهاية هذا الأسبوع، وآمل أن يتواصل ذلك في السباق".

وقال زميله هاميلتون أنّه من الرائع حجز صفّ الانطلاق الأوّل للفريق، مُضيفًا: "خاصة مع الأنباء هذا الأسبوع، من الرائع أن يُقدّم فالتيري أداءً قويًا هكذا".