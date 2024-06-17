بوتاس واثق من أنه سيجد مقعدًا في 2025

صرّح الفنلندي بأنه "واثق" من قدرته على إيجاد مقعد لموسم 2025، إذ من المتوقّع أن يُتخذ القرار بشأن مستقبله في البطولة خلال الأسابيع المُقبلة.

هذا ويأتي التأثير الأكبر في سوق الانتقالات من كارلوس ساينز المغادر لصفوف فيراري، والذي عليه أن يتخذ قرارًا بين قبول عرض ساوبر، التي ستصبح آودي في 2026، وبين الانضمام إلى صفوف ويليامز.

وبينما يظل ساينز السائق الأكثر أهمية الذي لم يعلن بعد عن وجهته التالية، فإن تأجيل قراره يؤثر على بعض زملائه في البطولة، ومن بينهم ثنائي ساوبر الحالي بوتاس وجو غوانيو.

إذ يبدو من الواضح أن لا أحد منهما يتوقع البقاء مع ساوبر/آودي لموسم 2025، بالرُغم من وجود فرصة لبقاء بوتاس مع الفريق في حال لم يتمكن أندرياس سيدل المدير التنفيذي من ضم هدفه الأساسي المتمثل في ساينز.

فيما يعتبر بوتاس خيارًا بديلًا لساينز كذلك في ويليامز، في ظل سعي مديرها جايمس فاولز الدؤوب من أجل ضم الإسباني، في حين يخوض الفنلندي محادثات كذلك مع ألبين وهاس.

لكن وبينما يمر الوقت واتجاه بعض هذه الفرق إلى حسم قراراتها عوضًا عن الانتظار وخسارة أفضل الخيارات المتاحة، فإن بوتاس يدرك بذات القدر أنه يحتاج أيضاً للتحرك سريعًا لتفادي خسارة فرصه.

حيث قال في كندا: "أعقتد أنني بحاجة لحسم قراري سريعًا. لم أوقع أي شيء بعد من جهتي، لكنني ما أزال أقيم كافة الخيارات وسأحتاج لاتخاذ خطوتي قريبًا".

وأضاف: "آودي مستعد لأن تنتظر لوقت طويل، لكني لا يمكنني الانتظار إلى الأبد، لذلك ما يزال هذا الفريق خيارًا بالتأكيد، لكن لا أرى أن لدي الوقت كي أنتظر أطول من اللازم، وعليه أحتاج لتسريع الأمور بعض الشيء".

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك فرصة بأن ينتهي الأمر به خارج الفورمولا 1، قال بوتاس: "أنا واثق بأنني سأحصل على مقعد، لكن بالطبع لا شيء مؤكد تمامًا في هذه الرياضة، لذلك لا يمكنك أن تثق 100 بالمئة حتى توقّع عقدك".