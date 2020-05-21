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بوتاس وأوكون يدخلان معترك السباقات الافتراضية من بوابة جائزة موناكو

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بوتاس وأوكون يدخلان معترك السباقات الافتراضية من بوابة جائزة موناكو
21-05-2020

سيخوض فالتيري بوتاس وإستيبان أوكون أولى سباقاتهما الافتراضية في سلسلة الفورمولا واحد الإلكترونية نهاية هذا الأسبوع بعد تأكيد مشاركتهما في جائزة موناكو الافتراضية.

يشهد سباق موناكو الافتراضي رقمًا قياسيًا في عدد سائقي الفورمولا واحد المشاركين منذ انطلاق السلسلة، مع انضمام 8 سائقين من شبكة الانطلاق الحالية في البطولة إلى قائمة المتنافسين.

وقد تسلّم بوتاس سائق مرسيدس وحدة محاكاة في وقت سابق من الشهر الجاري، لينطلق الآن في رحلته في عالم سباقات الفورمولا واحد الافتراضية، إذ سيقود جوار إستيبان غوتيريز ضمن فريق مرسيدس في هذا السباق.

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وقد سبق وشارك أوكون في عدد من الأحداث على منصّة غران توريزمو سبورت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عمل مع "تيم فيتاليتي"، شريك رينو للسباقات الافتراضية.

وسيشارك أوكون جوار سائق الفورمولا إي السابق مع رينو نيكولاس بروست في جائزة موناكو الافتراضية.

في المقابل، سيشهد السباق عودة السائقين منتظمي المشاركة في السلسلة ومنهم، ألكسندر ألبون، شارل لوكلير، أنطونيو جيوفينازي، جورج راسل، نيكولاس لاتيفي ولاندو نوريس، إلى جانب نجوم آخرين من العالم الرياضي.

حيث سيكون لاعب فريق أرسنال لكرة القدم بيير-إيميريك أوباميانغ بين المشاركين ليُجاور نوريس في مكلارين، بينما سينضم حار مرمى فريق ريـال مدريد ثيبوت كورتيز إلى جيوفينازي في ألفا روميو.

نجم ركوب الأمواج الدولي كاي ليني والمغني الأمريكي اللاتيني لويس فونسي تم تأكيد مشاركتهما كذلك لخوض أولى سباقاتهما الإلكترونية.

وتعقيبًا على ذلك قال جوليان تان رئيس قسم السباقات الإلكترونية في الفورمولا واحد: "سلسلة الجوائز الافتراضية أثبتت أنّها حدث مباشر رائع مع أكثر من 20 مليون مشاهد حتّى الآن، حيث منحت المشجعين جزءًا من متعة السباقات خلال هذه الأوقات الصعبة".

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يُشار إلى أنّ جائزة موناكو الافتراضية ستُقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش يوم الأحد الموافق 24 مايو/أيار، والتي تسمتر 39 لفّة، وسيتمّ بثّها مباشرة عبر القنوات الرقمية للفورمولا واحد.

كما ستثقام سباقات الفورمولا 2 الافتراضية وعروض محترفي سلسلة الفورمولا واحد الإلكترونية نهاية هذا الأسبوع على حلبة موناكو، وذلك قبل إقامة الجائزة الكبرى نفسها.

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