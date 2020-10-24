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بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال

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بوتاس نادم على القيام بلفة واحدة فقط في محاولته الأخيرة في تصفيات البرتغال
من قبل:
, محرر

قال فالتيري بوتاس أنّه يشعر بالندم إثر اختياره القيام بلفة واحدة فقط ضمن محاولته الأخيرة في تصفيات جائزة البرتغال الكبرى، وذلك بعد خسارته قطب الانطلاق الأوّل لصالح زميله في مرسيدس لويس هاميلتون.

بدا الفنلندي على طريق إحراز قطب الانطلاق الأوّل على حلبة ألغارفي، لكنّ هاميلتون أطاح به في الثواني الأخيرة، حيث آثر البريطاني القيام بلفّتين سريعتين في نهاية القسم الأخير من التصفيات.

وضمن معرض حديثه عن الكيفية التي تبلورت بها حصة التصفيات، اعترف بوتاس أنّ قراره القيام بلفة سريعة واحدة فقط على إطارات ميديوم لم يكن صائبًا.

فقال: "بدت تركيبة ميديوم أسرع بعض الشيء من تركيبة سوفت، ومن ثمّ تمحور الأمر حول اختيار ما إذا كنا سنقوم بلفّتين سريعتين، مع تبريد الإطارات بينهما، أو لفة واحدة فقط".

وأضاف: "وبالطبّع مع لفة واحدة فقط يكون بمقدورك الحصول على وقود أقل في السيارة، لكنّك قد تعاني مع تحمية الإطارات. وقد ذهبت مع ذلك الخيار. لقد كان قراري أن أقوم بلفة سريعة واحدة، كون ذلك نجح معي في القسم الثاني، لكن يبدو بأنّ القيام بلفّتين هو الخيار الأنجح كون لويس استفاد منه".

وتابع: "لفتي كانت لائقة، ليس مثالية. الحلبة مخادعة هنا من أجل القيام بلفات نظيفة، وذلك بسبب طبيعة الحلبة. أعتقد أنّه كان عليّ في النهاية القيام بلفتين سريعتين".

من جهته، قال هاميلتون أنّ شعر بأنّ الإقدام على محاولة من ثلاث لفات سريعة هو السبيل الوحيد للتقدم أمام زميله، ولا سيّما مع سيطرة بوتاس طوال حصص التجارب الحرة.

"كان فالتيري سريعًا طوال نهاية الأسبوع، حيث تصدّر كل حصص التجارب الحرة، وكنت أحاول دومًا إيجاد ذلك الوقت الإضافي" قال هاميلتون.

وأكمل: "في النهاية، وقع اختياري على القيام بمحاولة أخيرة من ثلاث لفات من أجل أن يمنحني ذلك الفرصة للتغلب عليه".

وقال هاميلتون أنّ مرسيدس تركت قرار طول مسافة المحاولات الأخيرة لكل سائق، حيث آثر البريطاني القيام بلفتّين سريعتين بسبب صعوبات الوصول بالإطارات إلى مجال العمل المثالي على سطح الأسفلت الأملس.

"كان أمامنا خيار الخروج على إطارات سوفت أو ميديوم، واختار كلانا إطارات ميديوم. اختار فالتيري القيام بلفة واحدة واخترت القيام بثلاث لأننا حظينا بالوقت" قال هاميلتون.

واختتم: "خرجت إلى الحلبة مبكرًا، وكما تعلمون تحمية الإطارات كانت صعبة للغاية هنا. لذلك رغبت بلفة إضافية في حال لم تنجح الأولى، ونجح ذلك بشكل كبير".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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