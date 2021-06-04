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بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو

يرى فالتيري بوتاس أن التجارب الحرة الثانية كانت "صعبة جداً، جداً" على فريق مرسيدس، حيث أشار إلى أنّ السيارة تفتقد الوتيرة والتماسك.

بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو

لم تبدُ مرسيدس في أفضل حالاتها خلال التجارب الحرة يوم الجمعة لجائزة أذربيجان الكبرى، حيث أنهى لويس هاميلتون بالمركز 11 خلال حصة ما بعد الظهر، بينما اكتفى بوتاس بالمركز 15.

وبدا كأن السائقين يعانيان لتحمية الإطارات، حيث بدت أزمنة السهام الفضية بعيدة عن ريد بُل التي نجحت بتصدر كلتا الحصتين مع ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز على التوالي.

ولم يكن بوتاس مسروراً من السيارة حيث صرح مباشرة بعد التجارب الحرة أن السيارة تفتقد إلى الوتيرة والتماسك بشكل عام.

فقال: "أعتقد أن كلمة ’عانينا قليلاً’ لا توفي الوضع حقه. لقد كانت التجارب صعبة جداً، جداً اليوم. ومن الواضح أننا نفتقد إلى الوتيرة وكذلك التماسك بشكل عام، والتوازن لم يكن جيداً كذلك".

وأردف: "كما أن توقع سلوك السيارة لم يكن ممكناً، لقد كنت أنزلق هنا وهناك بسبب نقص التماسك. نعم، أعتقد أن ليلتنا ستكون طويلة اليوم!".

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وأوضح بوتاس أنه وبالمقارنة مع موناكو التي كانت مرسيدس فيها قادرة على تسجيل أزمنة سريعة خلال التصفيات، لكن الوضع في باكو أصعب.

فقال: "موناكو لم تكن سهلة. لكننا على الأقل كنا قادرين على تسجيل أزمن جيدة في التصفيات. أما اليوم، يبدو أننا بعيدون للغاية".

وأكمل: "من الواضح أن التحديات أمامنا اليوم أكبر مما كنا نتوقع. علينا إيجاد سبب ذلك".

وتابع: "نحن نفتقد للوتيرة. ذلك أمر أكيد. أعتقد أن هناك أمراً أساسياً ما سار بشكل خاطئ وعلينا معرفة ما حصل".

من جهة أخرى، أشار بوتاس إلى أنه لا يدري الوجهة التي يجب على الفريق التعامل بها مع الوضع الحالي.

فقال: "علينا العمل على ذلك. لكن بصراحة وكما قلت، الأمر الأساسي يتمحور حول انخفاض التماسك".

وأكمل: "ذلك قد يعود إلى عدة أسباب. لذا في الوقت الراهن، لا أعلم".

واختتم: "لم يكن يوماً سهلاً، وأمامنا الكثير من العمل لإتمامه".

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الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
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