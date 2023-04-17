بوتاس: من الصعب على سائقي الفورمولا واحد اليافعين إظهار شخصياتهم الحقيقية

عانى بوتاس الذي انضم إلى الفورمولا واحد في 2013 مع ويليامز، لتقديم شخصيته كما هي خلال أولى مواسمه، لكن وبعد انخفاض الضغط عن كاهله بشكل كبير عقب خروجه من صفوف مرسيدس، يبدو أنه يحظى بوقت جيد للتركيز على نفسه ضمن صفوف ألفا روميو.

حيث بدأ الفنلندي بالظهور بشكل أكثر تكراراً وجرأة على قنوات التواصل الاجتماعي، كما بدأ عدة مشاريع خاصة جانبية له من بينها علامة تجارية للقهوة، حيث كشف كذلك ضمن مقابلة مع صحيفة "جي بي ريسينغ" أن ما يقوم به حالياً كان خارج تفكيره تماماً منذ عدة سنوات.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة أستراليا الكبرى حين ظهر بحذاء مفتوح وملابس اعتيادية مع قصة شعره وشاربه المميزين، كشف بوتاس أنه بات من الأسهل بالنسبة له إظهار شخصيته الحقيقية.

فقال: "كناشئ، لم أكن لأجرؤ على الظهور هكذا، وكذلك الحال في السنوات التالية أيضاً".

وأكمل: "الآن بات الأمر أسهل عليّ. أنا لا آخذ نفسي على محمل الجدّ وبشكل أكبر من اللازم. لقد تغيّرت الظروف كذلك، لكنك كناشئ وحين تصل إلى الرياضة، تتلقى الكثير من التوجيهات حيال كيفية تصرفك".

وأردف: "لكن لاحقاً تصل إلى مرحلة تقول فيها ’عليّ التعامل مع ذلك’".

ويرى بوتاس أن مقاربة الاهتمام بالأعمال التي تتبعها الفورمولا واحد تجعل من الصعب على السائقين اليافعين إظهار جانبهم "الظريف خفيف الظلّ"، باستثناء البعض مثل دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

فقال: "من الصعب دخول الفورمولا واحد. في بعض الأحيان من الصعب أن ترى شخصيات السائقين الحقيقية على الحلبة".

وأكمل: "من الواضح أنه وحين نعرف السائقين بشكل أفضل خارج المسار، فإننا نعرف شخصياتهم أكثر. لكن طريقة إجراء المقابلات وواجبات التسويق مع الرعاة، تُدار بطريقة تقليدية جداً".

واسترسل: "خلال السنوات العشر الماضية، رأينا البعض مثل دانيال ريكاردو نجح بإظهار شخصيته حقاً. وذلك أمر جيد".

واعترف بوتاس بأنه لم يكن في البداية يعير اهتماماً كبيراً لكيفية ظهوره العلنيّ وعلى قنوات التواصل الاجتماعي لكنه مسرور من الطريقة التي سارت بها الأمور.