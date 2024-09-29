بوتاس: من الصعب جداً على السائقين عدم التلفظ بالشتائم

على هامش جولة سنغافورة، بات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، يفرض عقوبات على السائقين الذين يتلفظون بالشتائم أو الكلمات البذيئة، كما تم الطلب كذلك من قنوات البثّ خفض عدد الشتائم التي تظهر أثناء النقل المباشر.

وبعد ساعات فقط من هذا الإعلان، تلقى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عقوبة "خدمة عامة"، وذلك بسبب تلفظه بإحدى الشتائم خلال المؤتمر الصحفي.

لكن بوتاس دافع عن تصرفات السائقين خلف المقود.

فقال ضمن تصريح لموقع "RacingNews365": "إنه موقف صعب".

وأكمل: "يجب على السائقين أن يكونوا مثالاً في تصرفاتهم، لكن في النهاية نحن بشر، وقد نشأنا في حلبات السباقات منذ الصغر".

وأضاف: "هناك بعض الكلمات (البذيئة) الشائعة التي نستعملها، والتي اعتدنا عليها، وعادة لا يعتبرها الناس بمثابة إهانة".

وأردف: "إن كانت بمثابة عادة، فمن الصعب إصلاحها، أعتقد أنه يجب علينا الاعتياد على ذلك".

واختتم: "لكننا بالتأكيد سنتكلم حول الوضع وسنرى ما سيحصل".