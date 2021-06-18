بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

تصدّر بوتاس التجارب الافتتاحية لجائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة، قبل أن يُكمل الحصة الثانية في المركز الثاني بفارق 8 أجزاء بالألف من الثانية عن المتصدر ماكس فيرشتابن.

وقد عانى الفنلندي على مدار نهاية الأسبوع في أذربيجان قبل أسبوعين، حيث تأهّل عاشرًا وأكمل السباق في المركز الـ 12، لتتسبب تلك النتيجة في تراجعه إلى المركز السادس في ترتيب بطولة السائقين.

وتأتي الوتيرة القوية في فرنسا بعدما تم الكشف يوم أمس الخميس عن أن مرسيدس قد بدّلت الهيكلين بين بوتاس وهاميلتون كجزء من خطة التدوير التي وضعها الفريق لهذا الموسم.

وخلال حديثه عقب التجارب الحرة الثانية، شرح بوتاس كيف شعر بثقة أكبر مع السيارة من السباقات الأخيرة، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان ذلك نتيجة تغيير الهيكل أو الأجواء في حلبة بول ريكار.

فقال: "من الصعب الجزم بما إذا كان السبب هو الهيكل أو ظروف الحلبة، لكنني أحظى بشعور أفضل بكثير مما كان الوضع قبل أسبوعين، هذا هو المؤكد".

وأضاف: "أشعر أننا بدأنا نهاية هذا الأسبوع بشكل قوي، وأنّ كل الأمور تبدو على ما يرام، حيث شعرت براحة وسرعة كبيرة مع السيارة حتى الآن".

وتابع: "إنها حلبة مختلفة، لكن التوازن جيّد هنا، والإطارات تعمل على نحوٍ جيّد وأشعر بالثقة على السيارة. يُمكنني الوثوق بالسيارة الآن، وأعتقد بأنّ ذلك هو الاختلاف الأكبر".

من جهته، لا يشعر هاميلتون - الذي أكمل تجارب الجمعة اليوم في المركز الثالث بفارق عُشرين من الثانية خلف بوتاس - باختلاف كبير عن موناكو وباكو حيث اختبر بعض المشاكل والمعاناة.

فقال: "على الرُغم من أن الوضع مختلف بعض الشيء عن موناكو وباكو، إلّا أن هنالك معاناة كبيرة نهاية هذا الأسبوع، أعتقد بالنسبة للجميع على الأرجح. لا أعلم إذا كان السبب هو سطح المسار أو درجة الحرارة، أو تلك الإطارات بضغطها المرتفع عن ذي قبل".

وأكمل: "أعتقد من الصعب القول، حيث ننزلق جميعًا حول الحلبة، والجميع يعانون في رأيي".

لكن حامل اللقب لا يرى بأن تبديل الهيكل قد لعب أي دور في معاناته، قائلًا بأن الشعور على السيارة لم يكن مختلفًا بشكل ملحوظ وأن تأرجح الأداء بين الهيكلين يحدث بشكل "نادر جدًا".