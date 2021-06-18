تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار التالي / فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

يعتقد فالتيري بوتاس أنه من الصعب الجزم بما إذا كان ارتياحه الأكبر مع سيارة مرسيدس حول حلبة بول ريكار مردّه إلى تبديل هيكله مع لويس هاميلتون.

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

تصدّر بوتاس التجارب الافتتاحية لجائزة فرنسا الكبرى اليوم الجمعة، قبل أن يُكمل الحصة الثانية في المركز الثاني بفارق 8 أجزاء بالألف من الثانية عن المتصدر ماكس فيرشتابن.

وقد عانى الفنلندي على مدار نهاية الأسبوع في أذربيجان قبل أسبوعين، حيث تأهّل عاشرًا وأكمل السباق في المركز الـ 12، لتتسبب تلك النتيجة في تراجعه إلى المركز السادس في ترتيب بطولة السائقين.

اقرأ أيضاً:

وتأتي الوتيرة القوية في فرنسا بعدما تم الكشف يوم أمس الخميس عن أن مرسيدس قد بدّلت الهيكلين بين بوتاس وهاميلتون كجزء من خطة التدوير التي وضعها الفريق لهذا الموسم.

وخلال حديثه عقب التجارب الحرة الثانية، شرح بوتاس كيف شعر بثقة أكبر مع السيارة من السباقات الأخيرة، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان ذلك نتيجة تغيير الهيكل أو الأجواء في حلبة بول ريكار.

فقال: "من الصعب الجزم بما إذا كان السبب هو الهيكل أو ظروف الحلبة، لكنني أحظى بشعور أفضل بكثير مما كان الوضع قبل أسبوعين، هذا هو المؤكد".

وأضاف: "أشعر أننا بدأنا نهاية هذا الأسبوع بشكل قوي، وأنّ كل الأمور تبدو على ما يرام، حيث شعرت براحة وسرعة كبيرة مع السيارة حتى الآن".

وتابع: "إنها حلبة مختلفة، لكن التوازن جيّد هنا، والإطارات تعمل على نحوٍ جيّد وأشعر بالثقة على السيارة. يُمكنني الوثوق بالسيارة الآن، وأعتقد بأنّ ذلك هو الاختلاف الأكبر".

من جهته، لا يشعر هاميلتون - الذي أكمل تجارب الجمعة اليوم في المركز الثالث بفارق عُشرين من الثانية خلف بوتاس - باختلاف كبير عن موناكو وباكو حيث اختبر بعض المشاكل والمعاناة.

اقرأ أيضاً:

فقال: "على الرُغم من أن الوضع مختلف بعض الشيء عن موناكو وباكو، إلّا أن هنالك معاناة كبيرة نهاية هذا الأسبوع، أعتقد بالنسبة للجميع على الأرجح. لا أعلم إذا كان السبب هو سطح المسار أو درجة الحرارة، أو تلك الإطارات بضغطها المرتفع عن ذي قبل".

وأكمل: "أعتقد من الصعب القول، حيث ننزلق جميعًا حول الحلبة، والجميع يعانون في رأيي".

لكن حامل اللقب لا يرى بأن تبديل الهيكل قد لعب أي دور في معاناته، قائلًا بأن الشعور على السيارة لم يكن مختلفًا بشكل ملحوظ وأن تأرجح الأداء بين الهيكلين يحدث بشكل "نادر جدًا".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

المقال السابق

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

المقال التالي

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

2
فورمولا 1

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

38دقيقة
3
فورمولا 1

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

32دقيقة
4
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

5
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

أحدث الأخبار
فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا
فورمولا 1

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

32د
بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا
فورمولا 1

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

38د
فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا
فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

مكلارين تدعم إطارات بيريللي "الآمنة" لكنها ترغب بتوضيح سبب المشكلة
فورمولا 1

مكلارين تدعم إطارات بيريللي "الآمنة" لكنها ترغب بتوضيح سبب المشكلة

أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أستون مارتن تستهدف تحقيق لقب الفورمولا واحد "في غضون خمسة أعوام"
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تستهدف تحقيق لقب الفورمولا واحد "في غضون خمسة أعوام"

موتو جي بي: أوليفيرا يتصدر التجارب الحرة الثانية في ألمانيا
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: أوليفيرا يتصدر التجارب الحرة الثانية في ألمانيا

أحدث الأخبار

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتوقّع معركة "متقاربة" مع مرسيدس في فرنسا

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: من الصعب الجزم بما إذا كان تغيير الهيكل هو سبب التحسّن في فرنسا

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق على بوتاس بفارق 0.008 ويتصدّر التجارب الثانية في بول ريكار

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس المُسيطرة في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.