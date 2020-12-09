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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

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بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

اعترف فالتيري بوتاس أنّه قد يكون "من السهل للغاية" انتقاد أدائه في مواجهة زميله في الجولة الماضية جورج راسل، وذلك بعد معاناته من أجل مُجاراة وتيرة البريطاني في سباق جائزة الصخير الكبرى.

انتقل سائق ويليامز الأساسي راسل بشكل مؤقت إلى صفوف مرسيدس لجولة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد الإعلان عن إصابة بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون بفيروس كورونا.

وقد تأهّل راسل ثانيًا خلف زميله الجديد بوتاس، لكنّه انتزع الصدارة على الانطلاقة ونجح ببناء فارق بلغ 8 ثوانٍ مباشرة بعد فترة التوقفات الأولى.

لكن خطأ في منصة الصيانة من قبل مرسيدس أعقبه انثقاب للإطار في مرحلة متأخرة، تسبب بتراجع راسل إلى المركز التاسع، ليُكمل السباق بمركز وحيد خلف بوتاس الذي عانى على إطاراته القديمة في المراحل الختامية.

وقد شهدت نهاية الأسبوع في الصخير اكتساب راسل لإشادة واسعة من الجميع على تأديته، والتي أشعلت التكهنات من جديد بأنّه قد يأخذ يومًا ما مكان بوتاس في مرسيدس ويصبح زميلًا لهاميلتون.

لكنّ بوتاس أصرّ عقب السباق على أنّه كانت لديه فرصة اللحاق براسل خلال فترة إطارات هارد، وذلك بعدما أمضى ثلاث لفات أكثر من زميله قبل التوقف ليحصل على أفضلية بسبطة لناحية الإطارات.

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وقد تمكن الفنلندي من تقليص الفارق من 8 ثوان إلى 5، حيث شعر أنّه في طريقه للدخول في معركة محتدمة في المراحل الختامية من السباق.

فقال: "علمت أنّه وخلال الفترة الأولى مع إطارات ميديوم، سكون المركز على المسار مهمًا للغاية، لذلك كنت غير محظوظ بخسارة مركزي".

وأضاف: "لكن في الفترة الثانية، كنت ألاحقه بوتيرة جيّدة للغاية، وعلمت أن كل شيء سيكون مفتوحًا وعلى الأرجح سنخوض معركة جيّدة ولا سيّما بالتوجه إلى نهاية فترة إطارات هارد".

وتابع: "في السباق، حاولت استغلال كل الأمور والفرص، وعلمت أننا سنكون أمام سباق طويل، لذلك لا أفكر في هذه الأمور (إمكانية هزيمته من قبل راسل)".

وأكمل: "لقد كان سباقًا سيئًا للغاية بالنسبة لي، وسيكون من السهل للغاية على الناس القول بأنّ الفتى الجديد أتى وتفوّق على السائق الذي يتواجد مع الفريق لبضعة سنوات. وهذا ليس أمرًا مثاليًا. لكن هنالك من يعلمون كيف كان الأداء، وكيف كانت لتصبح النتيجة النهائية".

واختتم: "لا أعلم في الحقيقة ماذا أقول. لكنها لم تكن نهاية أسبوع مثالية بكل تأكيد".

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