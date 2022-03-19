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السابق / هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى أخبار

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو

قال فالتيري بوتاس أنه من الرائع للغاية أن ينطلق جنبًا إلى جنب مع زميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون ضمن أولى سباقاته مع ألفا روميو في البحرين.

بوتاس: من الرائع للغاية الانطلاق بجوار هاميلتون ضمن أولى سباقاتي مع ألفا روميو

كان بوتاس من بين نجوم التصفيات اليوم السبت، حيث شقّ طريقه نحو المركز السادس على شبكة الانطلاق، ليكون أفضل المتأهلين خارج الفرق الثلاثة الكبيرة.

ويعني ذلك أن الفنلندي سينطلق من الصف الثالث بجوار هاميلتون بعدما اكتفى سائق مرسيدس بالمركز الخامس في تصفيات البحرين، متأخرًا خلف سائقي فيراري وريد بُل.

كما تفوّق بوتاس كذلك في التصفيات على بديله في مرسيدس، جورج راسل، والذي حلّ تاسعًا.

"سننطلق جنبًا إلى جنب، إنه أمر رائع للغاية" قال بوتاس عند سؤاله عن الاصطفاف بجانب هاميلتون على شبكة الانطلاق.

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وأضاف: "رأيته لتوّي وكلانا كان يبتسم. سيكون ذلك ممتعًا. إذا ما كان أخبرني أحدهم بأننا سننطلق جنبًا إلى جنب في البحرين، ما كنت لأصدقه".

وتابع: "لكن نعم، تلك هي البداية، نقطة البداية في رحلتنا. الآن نحن بحاجة إلى ضمان أن نتطلع إلى الأمام فقط. يبدو الموسم مثيرًا".

في المقابل، أوضح بوتاس أنه من الرائع كذلك التأهّل أمام السيارة التي خرج منها نهاية الموسم الماضي، حيث مزح بأنه لم يتحدث بعد لمديره السابق توتو وولف، قائلًا: "لم نتحدث بعد، لا أملك هاتفي الآن. سأذهب لأراه!".

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هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
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هاميلتون "سعيد للغاية" بالتأهّل في المركز الخامس في البحرين
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